Kokoomuksen Kaunisto: Perussuomalaiset, emme voi jättää lapsia somessa seksuaalirikollisten armoille

Poliisin mukaan lasten verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta on yleistynyt ja kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin. Suuri osa seksuaalisista kajoamisista lapseen tapahtuu tai saa alkunsa verkossa.

– Jos tiedämme, että seksuaalirikolliset etsivät ja tavoittavat lapsia ja nuoria somessa, meillä aikuisilla on velvollisuus, suorastaan pakko, toimia. Some voi antaa tuntemattomalle aikuiselle suoran yhteyden lapseen. Kuka voi pahalla tahdollakaan olla sitä mieltä, ettei tähän pidä puuttua? Kaunisto kysyy.

Verkossa lapset voivat joutua groomingin, seksuaalissävytteisten kuvapyyntöjen ja kuvilla kiristämisen kohteeksi.

– Vastuu seksuaalirikoksesta on aina ja yksin tekijällä. Juuri siksi yhteiskunnan tehtävä on tehdä rikolliselle lapsen tavoittamisesta mahdollisimman vaikeaa. Vanhempia ei voida jättää yksin taistelemaan maailman suurimpia somepalveluita vastaan, Kaunisto sanoo.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on suhtautunut skeptisesti alle 15-vuotiaiden someikärajaan ja epäillyt sen toteuttamiskelpoisuutta.

Kauniston mukaan vaikeus ei ole peruste jättää toimimatta.

– Toivon, että myös perussuomalaiset ovat valmiita pohtimaan tätä ennen kaikkea lasten turvallisuuden näkökulmasta. Lakimuutokset ovat harvoin helppoja. Se ei kuitenkaan ole mikään peruste olla toimimatta. Emme me ole jättäneet monia muitakaan lakeja säätämättä sen takia, että se ei ole onnistunut jossain muualla, Kaunisto sanoo.