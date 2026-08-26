Loviisan ja Sipoon vuodeosastotoiminnan muutokset etenevät lokakuussa

Itä‑Uudenmaan hyvinvointialue uudistaa vuodeosastotoimintaansa sosiaali‑ ja terveysasemilla Sipoossa, Loviisassa ja Porvoossa. Muutosten tavoitteena on tehostaa palveluja, parantaa hoidon sujuvuutta sekä kohdentaa resursseja tarkoituksenmukaisesti. Muutosten aikataulu on nyt tarkentunut.

Muutokset eivät edellytä toimenpiteitä asiakkailta. Mahdollisista potilaiden hoitopaikkaan liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan asianomaisille erikseen.

Loviisan osasto 5 siirtyy Porvooseen 6. lokakuuta

Osasto 5 sosiaali‑ ja terveysasemalta Loviisasta siirtyy sosiaali‑ ja terveysasemalle Porvooseen, Näsiin. Muutoksen jälkeen hyvinvointialueen terveyskeskussairaalaosastot toimivat yhdessä toimipisteessä.

Siirto toteutetaan remontin valmistuttua sosiaali- ja terveysasemalla Porvoossa syksyllä 2026. Tämänhetkisen tiedon mukaan muuttopäiväksi on varmistunut 6.10. Tulevan osaston tiloja on kunnostettu pintaremontilla, jonka myötä ne tarjoavat aiempaa viihtyisämmät ja toimivammat puitteet potilaiden hoitoon ja henkilöstön työskentelyyn.

Sipoon sosiaali- ja terveysaseman osasto 4 muuttuu arviointi- ja kuntoutusyksiköksi 1.10.

Sipoossa sijaitsevan sosiaali‑ ja terveysaseman osasto 4 muuttuu 1.10.2026 mennessä arviointi‑ ja kuntoutusyksiköksi. Muutoksen myötä alueelle saadaan lisää arviointi‑ ja kuntoutuspaikkoja.

Lue aiempi uutinen vuodeosastojen muutoksista täällä:

Vuodeosastoihin muutoksia Sipoossa, Loviisassa ja Porvoossa