Johannes Yrttiaho: Länsirannikon puolustuskeskittymässä yhdistyvät maan tapa ja militarismi

Yrttiahon mukaan kokoomusministerien hehkuttamassa länsirannikon puolustuskeskittymässä hallitusvaltaan noussut militarismi näyttää kietoutuvan niin sanottuun maan tapaan.

Oikeuskanslerin selvitettävänä on paraikaa kysymys pääministeri Petteri Orpon esteellisyydestä koskien Valmet Automotiven vuoden takaista syksyn 2025 omistusjärjestelyä, jossa kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkilan Pontos-yhtiön sijoitukset pelastettiin ja maailman johtava sähköautojen akkuvalmistaja CATL ostettiin ulos yhtiöstä.

– Hintalappu veronmaksajille oli 120 miljoonaa euroa. Järjestely tehtiin paitsi Kokkilan sijoitusten pelastamiseksi, myös koska yhtiö oli päätetty muuttaa puolustusteollisuuden sopimusvalmistajaksi. Siihen ei kiinalainen CATL tietenkään omistajana sopinut, Yrttiaho sanoi. Hän kertoi saaneensa tiedon yhtiön suunnanmuutoksesta jo vuotta ennen omistusjärjestelyjä.

Valmet Automotiven autotehdas työllisti vielä muutama vuosi sitten 4000–5000 ihmistä. Nyt tehtaan saamat tilaukset, mm. Patrialta, ovat mittaluokaltaan varsin pieniä entiseen verrattuna.

– Petteri Orpo väittää pelastaneensa työpaikkoja, mutta näyttää siltä, että työpaikkoja hallituksen toimien vuoksi itse asiassa menetettiin. CATLin ulos ostaminen pani pisteen henkilöautojen valmistukselle Uudessakaupungissa. Maailman johtava akkuvalmistaja olisi voinut tuoda tehtaalle täystyöllisyyden taanneen tilauksen, joka tiettävästi olikin tehtaalle tulossa, Yrttiaho sanoi.

Yrttiaho katsoo, että tätä taustaa vasten Orpon esteellisyyskysymys näyttäytyy entistä vakavampana.

Yrttiaho otti esille myös Porin kiistellyn TNT-räjähdetehtaan tuoreen tonttikaupan. Valtio-omisteinen ja juuri kesällä 10 miljoonalla pääomitettu Forcit Pori Holding -yhtiö maksoi kaavoittamattomasta metsämaasta räikeää ylihintaa suomalaiselle suuromistajalle Ahlströmin suvulle. Kauppalehden maanantaina 24.8. julkaisemien tietojen mukaan Ahlströmit korjasivat kaupasta miljoonahyödyn, jonka veronmaksajat siis maksoivat.

– Länsirannikon puolustuskeskittymä näyttää käyvän suomalaisille todella kalliiksi, mutta suuromistajat hyötyvät aina, Yrttiaho totesi.

Yrttiaho varoitti puheessaan myös vaalien jälkeen uhkaavasta sinipunan vaarasta.

– Pahaenteinen oli se kansanedustaja Aki Lindénin (sd.) ehdotus, että sotesta tulisi leikata miljardi euroa ensi vaalikaudella. Ei puhettakaan siitä, että esimerkiksi sotilasmenojen miljardilisäyksiä edes kohtuullistettaisiin. Ei puhettakaan. Kauas on Akikin marssinut rauhan ja pienituloisen suomalaisen asialta, Yrttiaho sivalsi.

– Demarit esittävät myös puolustusveroa. Siis kansalaisille lisää maksettavaa, mutta ei suinkaan soten pelastamiseksi Lindénin leikkauksilta, vaan aseiden hankkimiseksi, Yrttiaho vielä hämmästeli.

Yrttiahon mukaan Vasemmistoliitolla olisi nyt tehtävä estää tämä demareiden oikeistosiirtymä.

– Vasemmistoliiton linjaukset vaikuttavat aina Sdp:n vasempaan laitaan ja vetävät koko demaripuoluetta vasemmalle, pois Kokoomuksen kyljestä, Yrttiaho muistutti.

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Johannes Yrttiahon puhe Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Jyväskylässä 26.8.2026

Hyvä toverit!

Pääministeri Petteri Orpo hallituksineen on tullut tunnetuksi – ja hyvin, hyvin epäsuosituksi – suuryhtiöiden omistajien etujen häpeämättömänä edistäjänä. Hallitus ajaa kerta toisensa jälkeen yhä räikeämmin myös suoraan vaalirahoittajiensa asiaa. Helsingin Garden-hankkeen valtiontukisotku oli vain yksi esimerkki. Julkisia varoja käytetään nykyisin erityisen vastuuttomasti, jos kyseessä on sotilaallinen, puolustuksella tai turvallisuudella perusteltu hanke. Otan esille kaksi tapausta, joissa hallitusvaltaan noussut militarismi näyttää kietoutuvan niin sanottuun maan tapaan.

Oikeuskanslerin selvitettävänä on kysymys pääministeri Orpon esteellisyydestä koskien Valmet Automotiven vuoden takaista syksyn -25 omistusjärjestelyä, jossa kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkilan Pontos-yhtiön sijoitukset pelastettiin ja maailman johtava sähköautojen akkuvalmistaja CATL ostettiin ulos yhtiöstä. Tämä tehtiin Suomen valtion eli veronmaksajien rahoilla. Hintalappu 120 miljoonaa euroa. Hallitus väittää pelastaneensa työpaikkoja, mutta näyttää siltä, että työpaikkoja hallituksen toimien vuoksi itse asiassa menetettiin. CATLin lähdön myötä pantiin piste henkilöautojen valmistukselle Uudessakaupungissa. Maailman suurin akkuvalmistaja olisi voinut tuoda tehtaalle täystyöllisyyden taanneen tilauksen ja tiettävästi tällainen olikin tuloillaan, mutta hallitus käänsi yhtiön suunnan puolustusteollisuuteen. Siihen ei tietenkään kiinalaisomisteinen CATL enää sopinut. Varsinais-Suomen kansanedustajille tästä yhtiön uudesta suunnasta kerrottiin jo syksyllä -24, kun yhtiön omistus oli vielä ennallaan. Juuri siirtymä aseteollisuuteen näyttää johtaneen, siihen, että valtio osti kiinalaisen CATLin yhtiöstä ulos. Valmet Automotiven autotehdas työllisti vielä muutama vuosi sitten 4000–5000 ihmistä. Nyt tehtaan saamat tilaukset, mm. Patrialta, ovat mittaluokaltaan varsin pieniä entiseen verrattuna.

Yhtä kaikki, kokoomuksen ministerit puhuvat nyt länsirannikon puolustuskeskittymästä. Siihen kaiketi katsotaan kuuluvaksi paitsi Uudenkaupungin entinen autotehdas, myös Porin Noormarkkuun rakennettava kiistelty TNT-räjähdetehdas. Tehtaan tarkoitus on tuottaa räjähteitä liittolaismaiden tarpeisiin, porilaiset ja suomalaiset kantavat riskit. Hanketta ja tulevaa tehdasta operoi Forcit Pori Holding -yhtiö, josta valtio omistaa sijoitusyhtiö Tesin kautta viidesosan.

Räjähdetehdas on ympäristölle ja asutukselle vaarallinen, joten se on ymmärrettävästi hyvin epäsuosittu ja kiistelty. Hallitus on kuitenkin tasoittanut hankkeelle tietä lainkaan häikäilemättä. Turvallisuudestaan huolestuneiden asukkaiden hanketta koskevat valitukset tehtiin tyhjiksi Orpon hallituksen taannehtivalla rakentamislain muutoksella, jonka eduskunnan enemmistö hyväksyi viime keväänä.

Mutta ei siinä vielä kaikki. Nyt kesäkuussa valtio pääomitti Forcit Holding -yhtiötä 10 miljoonalla, tarkoituksena mm. hankkia tehtaalle tontti Noormarkusta. Kävi niin, että valtionyhtiö osti tehtaalle tontin melkein kahdeksankertaiseen ylihintaan Suomen suurimpiin yksityisiin kapitalisteihin lukeutuvalta Ahlströmin suvulta. Kauppalehden maanantaina (24.8.) julkaisemien tietojen mukaan Ahlströmit korjasivat kaupasta miljoonahyödyn.

Länsirannikon puolustuskeskittymä näyttää käyvän suomalaisille todella kalliiksi, mutta suuromistajat hyötyvät aina.

Hyvä toverit!

Tulevien eduskuntavaalien jälkeen todellinen vaara Suomelle on sdp:n ja kokoomuksen sinipunahallitus. Velkajarrun 11 miljardin leikkausten uhatessa, sinipuna tekisi todella pahaa jälkeä pieni- ja keskituloisten suomalaisten hyvinvoinnille, oletettavasti myös Suomen kansainväliselle asemalle, sillä kokoomus tuskin hellittää militarismistaan.

Pahaenteinen oli se kansanedustaja Aki Lindénin ehdotus, että sotesta tulisi leikata miljardi euroa ensi vaalikaudella. Ei puhettakaan siitä, että esimerkiksi sotilasmenojen miljardilisäyksiä edes kohtuullistettaisiin. Ei puhettakaan. Kauas on Akikin marssinut rauhan ja pienituloisen suomalaisen asialta, se pitää tässä sanoa. Demarit esittävät myös puolustusveroa. Siis kansalaisille lisää maksettavaa, mutta ei suinkaan soten pelastamiseksi Lindénin leikkauksilta, vaan aseiden hankkimiseksi.

Vasemmistoliitolla olisi nyt tehtävä estää tämä demareiden oikeistosiirtymä. Vasemmistoliiton linjaukset vaikuttavat aina Sdp:n vasempaan laitaan ja vetävät koko demaripuoluetta vasemmalla, pois kokoomuksen kyljestä. Meiltä kaivataan selvää linjausta sotilasmenojen lisäämistä vastaan ja palveluiden ja sosiaaliturvan leikkausten perumiseksi, tervettä järkeä taloudenpitoon ja diplomatiaa ulkosuhteisiin.

Kiitos!