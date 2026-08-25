Vaihdoksia tasavallan presidentin adjutanteissa
26.8.2026 13:02:30 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 51/2026
26.8.2026
Tasavallan presidentin adjutanteissa tapahtuu vaihdoksia 1. syyskuuta 2026. Ensimmäiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen toinen adjutantti komentaja Anna Eronen.
Nykyinen tasavallan presidentin ensimmäinen adjutantti everstiluutnantti Ville Hukkanen siirtyy Pääesikuntaan ja edelleen Panssariprikaatiin Jääkäritykistörykmentin komentajaksi 1.1.2027 alkaen. Hän on palvellut tasavallan presidentin adjutanttina vuodesta 2020.
Toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen kolmas adjutantti everstiluutnantti Tuomas Karjalainen. Kolmanneksi adjutantiksi on määrätty majuri Kaisa Heikkinen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta.
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
Republikens president befordrar utexaminerade kadetter25.8.2026 13:06:43 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 50/2026 25.8.2026 Republikens president Alexander Stubb befordrar kadetter som utexaminerats från Försvarshögskolan till löjtnanter fredagen den 28 augusti 2026 på Presidentens slott i Helsingfors. President Stubb håller ett tal till de nyutexaminerade kandidaterna i militärvetenskaper och utnämner dem till officerstjänster vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Ceremonin kan ses i direktsändning på republikens presidents kanslis webbplats med start kl. 9.45.
Tasavallan presidentti ylentää valmistuvat kadetit25.8.2026 13:06:43 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 50/2026 25.8.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ylentää Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuvat kadetit luutnanteiksi perjantaina 28. elokuuta 2026 Presidentinlinnassa. Presidentti Stubb pitää tilaisuudessa puheen vastavalmistuneille sotatieteiden kandidaateille ja nimittää heidät Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerin virkoihin. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä tasavallan presidentin kanslian verkkosivuilta klo 9.45 alkaen.
President Stubb på besök i Ukraina23.8.2026 08:59:30 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 49/2026 23.8.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb är på besök i Ukraina. President Stubb deltar i ett toppmöte med de ukrainska, nordiska och baltiska ledarna och i ett möte med stats- och regeringscheferna i de villigas koalition till stöd för Ukraina. Presidentparet deltar även i högtidligheterna med anledning av Ukrainas 35:e självständighetsdag. I presidentens följe ingår Försvarsmaktens kommendör Janne Jaakkola och en företagsdelegation. President Stubb var i Ukraina senast i februari 2026.
Presidentti Stubb vierailulla Ukrainassa23.8.2026 08:59:30 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 49/2026 23.8.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti Stubb osallistuu Ukraina–Pohjoismaat–Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Presidenttipari osallistuu myös Ukrainan 35. itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Vierailuseurueeseen kuuluu Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola sekä yritysdelegaatio. Edellisen kerran presidentti Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa 2026.
President Stubb is visiting Ukraine23.8.2026 08:59:30 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 49/2026 23 August 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb and his spouse Suzanne Innes-Stubb are visiting Ukraine. President Stubb will participate in a Ukraine–Nordic–Baltic Summit and in a meeting of the Heads of State and Government of the Coalition of the Willing in support of Ukraine. The presidential couple will also attend the festivities marking the 35th Independence Day of Ukraine. The visiting party includes Commander of the Finnish Defence Forces Janne Jaakkola and a business delegation. President Stubb last visited Ukraine in February 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme