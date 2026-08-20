Minne päästöt merellä kulkeutuvat? Aranda lähtee Suomenlahdelle tutkimaan ajelehtimista

Ilmatieteen laitoksen tutkijat tekevät Arandalla 1.–10. syyskuuta ajelehtimiskokeita Suomenlahdella. Mereen lasketaan kuusi ajelehtimispoijua, joiden liikkeitä seurataan muutaman päivän jaksoissa. Poijut lähettävät jatkuvasti tietoa sijainnistaan ja mittaavat meren pintakerroksen lämpötilaa.

Poijujen ajelehtiessa Arandalla mitataan ajelehtimiseen vaikuttavia olosuhteita, kuten meriveden lämpötilaa ja suolaisuutta, aallokkoa ja säätä. Lisäksi Suomenlahdelle asennetuista Ilmatieteen laitoksen virtausmittareista saadaan tietoa rannikon läheisistä virtausolosuhteista matkan ajalta.

Tutkimusmatkan tavoitteena on tehdä ajelehtimiskokeita erilaisissa olosuhteissa.

“Samanaikaisten ajelehtimis- ja olosuhdemittausten avulla voidaan tutkia tarkemmin pintavirtaukseen vaikuttavia tekijöitä. Tulosten perusteella voidaan selvittää ja tarkentaa ajelehtimismallien toimivuutta Itämerellä, joka poikkeaa pitkänomaisine lahtineen sekä suolaisuus- ja lämpötilaoloiltaan muista maailman merialueista”, kertoo Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Heidi Pettersson.

Matkan aikana huolletaan myös Ilmatieteen laitoksen operatiivisia laitteita ja tutkimusmittalaitteita Suomenlahdella ja Utössä.

Ajelehtimisennuste auttaa varautumaan ympäristöriskeihin

Mereen päätyneiden haitallisten aineiden, kuten öljyn ja muiden kemikaalien, kulkeutumisen ennustaminen on tärkeää, jotta ympäristöriskejä voidaan arvioida ja vahinkojen sattuessa tehostaa torjuntatoimia. Ilmatieteen laitos kehittää merellisiä ennustemalleja, joiden avulla haitallisten aineiden kulkeutumista meressä voidaan ennustaa entistä tarkemmin ja arvioida niiden mahdollisia vaikutuksia meriympäristöön.

”Yksi merkittävä riski on haitallisten aineiden, kuten öljyn tai muiden kemikaalien, päästö merellä”, sanoo Ilmatieteen laitoksen Merentutkimus-yksikön päällikkö Laura Tuomi.

Mallien kehittämiseen ja niiden epävarmuuksien arviointiin tarvitaan havaintoja todellisesta kulkeutumisesta meressä. Arandan tutkimusmatkalla kerättävät havainnot tukevat tätä kehitystyötä.

Ajelehtimiseen liittyviä epävarmuuksia tutkitaan CoWup-hankkeessa, jossa tarkastellaan Suomenlahden meriympäristöön kohdistuvia riskejä muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa. Tieteidenvälinen hanke yhdistää turvallisuustutkimuksen meren- ja ympäristöriskien tutkimukseen. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee ympäristöriskeihin varautumista ja ennakoivaa päätöksentekoa.

Ilmatieteen laitoksen Merentutkimus-yksikkö tuottaa Suomenlahdelle myös ajelehtimisennusteen demopalvelua. Se antaa nopean yleiskuvan pinnalla ajelehtivan aineen tai kappaleen kulkeutumisesta Suomenlahdella seuraavan kahden vuorokauden aikana. Demopalvelu on osa ajelehtimismallin kehitystyötä.