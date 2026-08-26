SDP:n Mika Kari: Puolustushankintojen voimakas kasvu avaa mahdollisuuden vahvistaa kotimaista teollisuutta ja investointeja

On tosiasia, että puolustusmenoissa on suuria kasvupaineita lähivuosina. Pelkästään vuosien 2027–2030 välillä määrärahatarve kasvaa vuositasolla yli 2 miljardia euroa. Puolustushankintoja tehdään tulevina vuosina yli 10 miljardilla eurolla.

- Kaikki kannattavat miljardien laittamista puolustukseen, mutta mikään muu puolue ei ole kertonut, miten rahoitus hoidetaan.​ Jokaisen vastuullisen puolueen tulee esittää oma näkemyksensä siitä, miten nämä tarpeet katetaan. SDP avaa nyt keskustelun omalla vaihtoehdollaan, Kari toteaa.

SDP esittää hankintojen rahoittamiseksi puolustusveroa eli verotoimenpiteiden kokonaisuutta, jolla rahoitetaan puolustusmenojen kasvua. Karin mukaan kyse ei ole yhdestä uudesta verosta, vaan useamman verotoimenpiteen paketista, joilla korotetaan joitain olemassa olevia verokantoja. Tavoitteena on, että puolet puolustusmenojen kasvusta rahoitetaan kohdennetuilla veronkorotuksilla.

- Kasvavat puolustusmenot on rahoitettava jotenkin. Vaihtoehtona olisi käytännössä leikata hyvinvointivaltion palveluista. Emme usko, että suomalaiset haluavat sitä, vaan SDP:n esitys on reilumpi.

- On selvää, että emme halua asettaa hyvinvointivaltion palveluja vastakkain puolustuksen rahoituksen kanssa, emmekä myöskään halua kasvattaa vuosittaista velkaantumista, hän jatkaa.

Karin mukaan puolustushankintojen voimakas kasvu tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa kotimaista teollisuutta ja investointeja.

- Hankintojen talousvaikutuksilla voidaan hyödyntää kotimaista talouskasvua. Suunnataan hankintoja sellaisiin tuotteisiin, osaamiseen ja palveluihin, joissa meillä on jo tuotantokykyä ja joissa pitkäaikaiset tilaukset mahdollistaisivat uuden kapasiteetin ja viennin rakentamisen.

- Tässä ajassa puolustushankinnat kasvavat, ja kotimainen puolustusteollisuutemme voi kasvattaa laajaa osaamista ja teollista kapasiteettia. Meillä on erinomaisia ja eri kokoisia alan yrityksiä, jotka muodostavat voimakkaan kasvualan. Ne mahdollistavat kotimaisten työpaikkojen synnyn ja viennin kasvattamisen, Kari muistuttaa.