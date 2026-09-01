Nelonen Media

Yllätys hautausmaalla sekoittaa Petolliset-kilpailijoiden pasmat: "Miettikää, jos joku nousee haudasta!"

3.9.2026 10:07:54 EEST | Nelonen Media | Tiedote

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Petollisten 6. kausi starttaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 5.9.

Uusi Petolliset-kausi starttaa lauantaina Ruudussa ja Nelosella hyytävissä merkeissä, kun linnanherra Christoffer Strandberg on kutsunut uudet pelaajat pyöreän pöydän sijaan Vanajanlinnan hautuumaalle.

Soihtujen loisteessa hautausmaalla 19 kilpailijaa näkee ympärillään joukon edellisillä kausilla murhattujen uskollisten hautakiviä. 

 - Vieraani, olen erittäin tyytyväinen, että olette kaikki löytäneet perille... vai oletteko te?, linnanherra sanoo ja laskee, montako kilpailijaa kirkkomaalla seisoo.

Kilpailijat katsovat myös toisiaan epäileväisinä ja tekevät laskutoimituksia.

 - Meitä on vain 19. Missä on se 20. pelaaja?, Piritta Hagman hämmästelee.

Linnanherran kehottaa kilpailijoita katselemaan ympärillään olevia hautakiviä, sillä jokaisessa niistä on sellaisen uskollisen nimi, joka on pelannut korttinsa väärin tässä pelissä aiemmin.

Nopeasti kilpailijat ymmärtävät, että yksi pelaaja puuttuu vielä porukasta, ja yksi nimeämätön hauta näyttää olevan aukinainen. Linnanherran poistuttua pelaajien keskuudessa alkaa kuhina.

 - Miettikää, jos joku nousee haudasta?!, Ina Mikkola huudahtaa.

 - Tässä on selvästi joku koira haudattuna, Kurre Westerlund toteaa.

Myöhemmin linnan sisällä heille selviää, että myös pyöreässä pöydässä on yksi paikka tyhjänä ja seinällä yksi valokuvakehys vailla muotokuvaa. Kuka siis puuttuu?

- Tuli vähän sellainen tunne, että mihin hittoon mä oon oikeesti lupautunut mukaan? Kurre Westerlund päivittelee.

VIDEO: Petolliset alkaa mysteerillä: Vanajanlinnaan saapuu vain 19 kilpailijaa

19 pelin aloittavaa kilpailijaa ovat: näyttelijä Kai Vaine, artisti Joalin, laulaja Kurre Westerlund, yrittäjä Piritta Hagman, sisällöntuottaja Miska Haakana, yrittäjä Michele "Minttu" Murphy-Kaulanen, koomikko Laura Haimila, tanssija Ansku Bergström,  mediapersoona Arttu Mustonen, toimittaja Ina Mikkola, ex-jääkiekkoilija Sami Helenius, radio- ja podcastjuontaja Tytti Junna, laulaja-lauluntekijä Teemu Roivainen, mediapersoona Aleksi Rantamaa, toimittaja Renaz Ebrahimi, koomikko Laura Haimila, vaikuttaja ja aktivisti Elisa Malik, tubettaja Teemu Vuorela, podcastaaja Atte Salminen ja tanssija Leevi Lehtonen.

Aiempien kausien tapaan katsojat pääsevät tälläkin Petolliset-kaudella sukeltamaan syvemmälle kilpailijoiden mielenmaisemaan Yölliset päiväkirjat- ja Petollisten paljastus -extrajaksoissa Ruudussa sekä Christofferin juontaman Petolliset-podcastin parissa Ruudussa ja Suplassa.

  • Petolliset 6. kausi starttaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 5.9.
  • Petolliset-podcast kuunneltavissa Suplassa ja katsottavissa kuvan kera Ruudussa.
  • Petollisten paljastus sekä Yölliset päiväkirjat katsottavissa Ruudun tilauksella.
  • Ohjelman kuvia pääset lataamaan TÄÄLTÄ.
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VIDEO: Petolliset alkaa mysteerillä: Vanajanlinnaan saapuu vain 19 kilpailijaa

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