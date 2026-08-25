Lintuvesikunnostus alkaa Tampereen Nuorajärvellä

Nuorajärvi kunnostetaan lisäämällä avovesialaa ja pesimäsaarekkeita

Nuorajärven kunnostustarve on arvioitu kiireelliseksi lintudirektiivin lajien säilymisen kannalta. Tämän vuoksi Nuorajärvelle on tehty kunnostussuunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa vesilintujen ja lokkien elinoloja kasvattamalla avovesialuetta ja tekemällä pesimäsaarekkeita. Avovesialuetta kasvatetaan noin 1,7 ha ja lisäksi rakennetaan erikokoisia ja vaihtelevan muotoisia pesimäsaarekkeita.

Avovesialueen lisääminen kasvattaa vesilinnuille sopivan pesimä- ja ruokailuympäristön pinta-ala ja uusien vesialueiden väliin jäävät saarekkeet tarjoavat suojaisia pesimä- ja ruokailupaikkoja usealle lajille.

Suunnitelmalle on vesilain mukainen lupa ja suostumus maanomistajilta.

Milloin ja miten?

Lintuvesikunnostukset tehdään ruoppaamalla ja ne sisältävät ruoppausmassojen kaivua, kuljetusta ja läjitystä Natura 2000 -alueen ulkopuolisille pelloille.

Nuorajärven kunnostustoimet alkavat 1.9.2026 ja valmistuvat viimeistään 31.3.2027.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus vastaa lintuvesikunnostuksen koordinoinnista ja teettämisestä urakoitsijalla. Valittu urakoitsija toteuttaa Nuorajärven kunnostuksen ruoppaamalla. Lisäksi Nuorajärven kunnostukseen on valittu rakennuttajakonsultti, joka toimii työmaan valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina.

Nuorajärven lintuvesikannat taantuneet

Tampereella sijaitseva Nuorajärvi on Natura 2000 -verkostoon (FI0345003) kuuluva valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, joka on suojeltu lintudirektiivin perusteella. Peltomaiden ympäröivässä Nuorajärvessä on avovettä noin 9 ha kahdessa altaassa. Avovesialtaat ovat kooltaan noin 1 ha ja 8 ha. Avovesialueita ympäröi laajat rantaluhdat, jotka tarjoavat monimuotoisia, mosaiikkimaisia elinympäristöjä useille lajeille.

Järvi onkin tärkeä lintujen pesimäympäristö ja muuttoaikainen levähdyspaikka. Nuorajärvellä on pesinyt ja tavattu useita uhanalaisia lajeja, kuten äärimmäisen uhanalainen punasotka ja erittäin uhanalainen mustakurkku-uikku. Järven vesilinnusto on kuitenkin taantunut 2000-luvun puolella johtuen erityisesti järven umpeenkasvusta ja runsastuneesta pienpetokannasta. Esimerkiksi vuonna1980 Nuorajärven runsaimman laji naurulokin on todettu vuonna 2003 hävinneen kokonaan Nuorajärven linnustosta.

Nuorajärven ruoppaussuunnitelma.

Priodiversity LIFE -hanke

Priodiversity LIFE –hanke (2024-2031) on Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke. Hankkeessa toteutetaan monipuolisia käytännön toimia, jotka ulottuvat mm. ennallistamistyöstä tiedonhallintaan ja seurantaan.

https://www.metsa.fi/projekti/priodiversity/

Helmi elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa.

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