Kokoomuksen Päivärinta: Mikään ei ole niin pysyvää kuin suomalainen väliaikainen vero
26.8.2026 13:31:34 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta tyrmää SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin esityksen uudesta ”määräaikaisesta puolustusverosta”. Päivärinnan mukaan puolustusmenojen kasvua ei pidä käyttää tekosyynä pysyvästi korkeammalle verotukselle.
SDP esittää seuraavaksi viideksi vuodeksi noin viiden miljardin euron veronkiristyksiä "puolustusveron" muodossa. Puolustusvero koostuisi suurituloisten tuloveron kiristämisestä, pääomatuloveron prosenttiyksikön korotuksesta ja arvonlisäveron puolen prosenttiyksikön korotuksesta. Näistä kärsisivät Päivärinnan mukaan suomalainen kuluttaja, työntekijä ja pk-yrittäjä.
– Mikään ei ole niin pysyvää kuin suomalainen väliaikainen vero. Kun kerran nostetaan verokantoja, niiden palauttaminen takaisin on huomattavasti vaikeampaa. SDP:n puolustusvero on käytännössä miljardiluokan veronkorotuspaketti suomalaisille, Päivärinta sanoo.
Päivärinnan mukaan Lindtman tuli puheessaan samalla itse tarjonneeksi varoittavan esimerkin. Lindtman muistutti vuonna 1941 käyttöön otetusta liikevaihtoverosta, josta myöhemmin kehittyi nykyinen arvonlisävero.
– Jos SDP haluaa vakuuttaa suomalaiset veron määräaikaisuudesta, liikevaihtovero on harvinaisen huono esimerkki. Se ”väliaikainen” vero on kanssamme edelleen 85 vuotta myöhemmin, nykyään arvonlisäveron nimellä, Päivärinta sanoo.
Päivärinta korostaa, että Suomen puolustuksesta ei tingitä. Hallitus on jo päättänyt nostaa puolustusmenot miljardiluokan lisäpanostuksilla 3,2 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2029.
– Suomen puolustuskyky on turvattava, siitä ei ole kahta sanaa. Mutta turvallisuutta ei vahvisteta tekemällä Suomesta entistä kireämmin verotettua maata. Tarvitsemme vahvaa puolustusta ja vahvaa taloutta, emme uutta veroa jokaisen uuden menon kylkeen, Päivärinta sanoo.
– SDP:n ikuinen resepti kaikkiin yhteiskunnallisiin haasteisiin on uusi vero tai veronkorotus. Se ei ole mikään ratkaisu, vaan ongelman siirtämistä eteenpäin seuraaville sukupolville, Päivärinta päättää.
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Yhteyshenkilöt
Susanne PäivärintaKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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