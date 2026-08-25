Taysin uudistamisen parissa työskentelee tuhansia rakentamisen ammattilaista
26.8.2026 13:40:17 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Taysin uudistamisohjelmalla on merkittävä työllisyysvaikutus Pirkanmaalle ja koko Suomeen. Parhaimmillaan sairaalan työmailla tulee työskentelemään samanaikaisesti yli 1500 rakennusalan ammattilaista. Urakkamalleilla mahdollistetaan alihankinnat pieniltä ja keskisuurilta rakennusalan yrityksiltä.
Tays uudistamisohjelma on mittava, vähintään vuoteen 2033 ulottuva kokonaisuus. Tällä hetkellä uudistamisohjelman ohjauksen ja hankkeiden suunnittelun parissa työskentelee noin 200 henkilöä, lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennusta rakentaa noin 150 henkilöä ja Hoitajantien pysäköintihallia viedään eteenpäin noin 20 rakentajan voimin. Alueen eteläreunalla tekniikkaa siirtää ja rakennusaluetta valmistelee noin 50 työntekijän joukko. Työllisyysvaikutus kasvaa vaiheittain, kun eri rakennushankkeet etenevät suunnittelusta toteutukseen.
– Suurimman vaikutuksen arvioidaan osuvan vuosille 2030–2032, jolloin alueella työskentelee parhaimmillaan yli 1500 rakennusalan ammattilaista, Tays uudistamisohjelman hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää sanoo.
Projektinjohtourakka mahdollistaa sadat aliurakat
Uudistamisohjelman niin sanottua loppuvaihetta, eli M- ja P-rakennusten sekä F-rakennuksen laajennuksen rakennustöitä toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana SRV:n kanssa.
– Yksi tämän urakkamallin eduista on, että se mahdollistaa pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten tarjonnan hyödyntämisen alihankintavaiheessa, Tanhuanpää kertoo.
– Hankintoja ja aliurakoita tulee olemaan yhteensä jopa 350. Urakoiden ja hankintojen koko jakaantuu laidasta laitaan sadoista tuhansista euroista yli kymmenien miljoonien eurojen kokonaisuuksiin. Projektinjohtourakoitsijana SRV vastaa aliurakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta, aikataulusta ja työn laadusta, mutta kaikki hankinnat valmistellaan yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.
Projektinjohtourakan lisäksi alueella on käynnissä useita muitakin rakennushankkeita. Hoitajantien pysäköintihallia toteutetaan Jatke Pirkanmaa Oy:n kanssa kokonaisvastuurakentamisen urakkana, lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennusta seitsemän toimijan kesken jaettuna urakkana ja R-rakennuksen laajennusosaa Pirkanmaan hyvinvointialueen puitesopimuskumppanien kanssa.
Koko uudistamisohjelman osalta työllisyysvaikutusten arvio on yli 14 500 henkilötyövuotta. Välillisten työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan vielä tätäkin suurempia. Välillisiä vaikutuksia syntyy esimerkiksi materiaalien, laitteiden, kalusteiden, kuljetusten ja muiden palvelujen kysynnästä.
– Uudistamisohjelma luo kysyntää rakennusalan lisäksi muun muassa teollisuuteen, kuljetuksiin, kauppaan ja muihin palveluihin Pirkanmaalla ja muuallakin Suomessa. Rakennusmateriaalien, laitteiden ja kalusteiden kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa, Tanhuanpää sanoo.
Vastuulliset ratkaisut ohjaavat uudistamista
Taysin uudistamisen tavoitteena on turvata Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon palvelut tulevina vuosikymmeninä. Uusien tilojen rakentamisen ohella tavoitellaan tuottavuuden lisäämistä toiminnallisen kehittämisen, digipalvelujen, tietojärjestelmäkehittämisen ja tilasuunnittelun kautta.
Uudistamisohjelman vastuullinen toteuttaminen näkyy työllistävän vaikutuksen lisäksi hukan vähentämisenä, kierrätyksen lisäämisenä, energiatehokkaina ratkaisuina ja käyttökustannusten alentamisena. Tilat rakennetaan terveellisiä, turvallisia ja kestäviä materiaaleja hyödyntäen ja muuntojoustavia ratkaisuja suosien.
– Panostamme myös harmaan talouden torjuntaan, ja hankkeeseen on valittu näihin erikoistunut palveluntuottaja. Harmaan talouden torjunnan keinot ja valvonta on ulotettu lakisääteisiä velvoitteita laajemmalle, Tanhuanpää sanoo.
Yhteyshenkilöt
Tanhuanpää Veli-PekkaHankejohtajaPuh:044 4735 336veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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