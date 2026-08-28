Vuoden 2026 Betonilähettilääksi on valittu diplomi-insinööri Sami Niemi
28.8.2026 21:00:00 EEST | Betoniteollisuus ry | Tiedote
Diplomi-insinööri Sami Niemi on valittu Vuoden Betonilähettiläs 2026 -palkinnon saajaksi. Niemi tunnetaan alalla sinnikkäänä kosteusturvallisen ja laadukkaan betonirakentamisen edistäjänä.
Sami Niemi on betonirakentamisen kosteudenhallintaan ja -turvallisuuteen erikoistunut huippuasiantuntija, joka onnistuu innostuksellaan ja sitoutumisellaan luomaan kehittämiselle ja yhteen hiileen puhaltamiselle otollisen ilmapiirin. Niemi on työskennellyt koko työuransa saman työnantajan palveluksessa pitkälti samojen aiheiden parissa. Yrityskauppojen myötä firman nimi vain on vaihtunut: Humi-Group, Vahanen ja viimeiset lähes 5 vuotta AFRY, jossa hän työskentelee rakennusfysiikan yksikön kehityspäällikkönä. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1997 betonitekniikka ja korjausrakentaminen syventymiskohteinaan.
Niemi on rakennusfysiikan ja betonitekniikan huippuosaaja niin syvällisen teoreettisen osaamisensa kuin käytännön kohteissa kertyneen laajan kokemuksen kautta. Nämä tekevät hänestä alan konkarin, jonka osaamista ja näkemyksiä arvostetaan laajasti.
”Huomionosoitus tuntuu todella hienolta, koska olen aina ottanut vastaan eteeni tulleet haasteet pyrkimättä erityisiin mainetekoihin. Olen saanut tehdä kehittämistä työssäni päivittäin, ja paljon on saatu aikaan, koska minulla on ollut onni työskennellä parhaiden työkavereiden kanssa. Jaan tämän huomionosoituksen ehdottomasti kaikkien nykyisten ja entisten kollegoideni kanssa. Olen puhunut säästävän korjaamisen puolesta yli 15 vuoden ajan. Nyt työ tuntuu erityisen palkitsevalta, sillä kestävä kehitys ja kiertotalous korostavat entisestään olemassa olevan hyödyntämisen merkitystä. On hienoa nähdä, että näihin teemoihin on viime vuosina herätty laajasti. Tekemistä tällä saralla riittää varmasti vielä pitkään. Kaikki mukaan!”
”Yksi betonin keskeisimmistä vahvuuksista on sen hyvä kosteudenkestävyys. Betoniin liitettäville materiaaleille kosteus voi kuitenkin muodostua ongelmaksi. Siksi syvällinen ymmärrys betonin ja myös muiden siihen liittyvien materiaalien kosteus- ja kuivumiskäyttäytymisestä on välttämätöntä, jos aiotaan toteuttaa laadukasta ja turvallista rakentamista. Tämä korostuu edelleen, kun halutaan yhä useammin toteuttaa kohteita tahtituotannon periaatteita noudattaen”, toteaa palkinnon jakajan, Betoniteollisuus ry:n edustaja, toimitusjohtaja Jussi Mattila. ”Puutteellisella betoni- ja kosteustekniikan osaamisella yhdistettynä liialliseen kiirehtimiseen rakentamisessa on alallamme saatu aikaan aivan liian monia kosteus- ja sisäilmaongelmatapauksia. Tätä osaamista ja ymmärrystä ei ole liiaksi alallamme vieläkään”, hän jatkaa.
Betoniteollisuus ry toivoo, että Niemelle myönnetty Vuoden betonilähettiläs -palkinto nostaa esille korkeatasoisen rakennusfysiikan osaamisen merkitystä sekä suunnittelussa että työmaalla ja innostaisi alalla toimivia päivittämään ja täydentämään osaamistaan rakenteiden kosteus- ja kuivumiskysymyksissä.
Sami Niemeen voit tutustua tarkemmin myös Betoni-lehden numerossa 4-2013 julkaistussa henkilökuvassa.
Lisätietoa Vuoden Betonilähettiläs -palkinnosta
Betoniteollisuus ry myöntää vuosittain Vuoden Betonilähettiläs -palkinnon henkilölle, joka on edistänyt poikkeuksellisen merkittävästi esimerkiksi teknisesti laadukasta, vastuullista tai rakennustaiteellisesti korkeatasoista betonirakentamista tai muuten poikkeuksellisen merkittävällä tavalla edistänyt betoniteollisuuden menestymistä Suomessa.
Palkinnon saajalle luovutetaan betonialustaan kiinnitetty pronssiin valettu pienoisturvakenkä, jota koristavat lähettilään tehtävää kuvastavat pronssiset siivekkeet.
Palkinto myönnettiin vuonna 2026 kolmannen kerran. Aiemmat betonilähettiläät ovat dipl.ins. Mirva Vuori (2024) ja rak.ins. (AMK) Mika Kuukkanen (2025).
Palkinnon saajan valitsee Betoniteollisuus ry:n johtokunta.
Lisätietoja:
Jussi Mattila
Toimitusjohtaja
Betoniteollisuus ry
Puh. 0400 637 224
Sami Niemi
Kehityspäällikkö
AFRY Finland Oy
Puh. 050 596 7904
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Tietoja julkaisijasta
Betoniteollisuus ry vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT:n betonijaoston toiminnasta. Sen tehtävänä on edistää betoniteollisuuden teknisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä Suomessa. Betoniteollisuus ry:n jäsenkunnan muodostavat n. 50 betonituotteita valmistavaa yritystä (konserneittain) sekä n. 40 betonialalla toimivaa kannatusjäsentä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1 miljardi euroa.
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