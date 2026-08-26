Kokoomuksen Kilpi: Deepfake-ilmiö on saatava kuriin
26.8.2026 13:54:42 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja Marko Kilpi on järkyttynyt tuoreesta esille tulleesta rikosvyyhdistä, jossa jopa yli sadasta nuoresta tytöstä on levitetty tekoälyllä tehtyjä alastonkuvia Lappeenrannassa. Kilpi peräänkuuluttaa jokaisen oikeutta turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen.
Eilen julkisuudessa esillä olleessa tapauksessa jopa yli sadasta nuoresta tytöstä on levitetty tekoälyllä tehtyjä alastonkuvia. Kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi tuomitsee uutisoidun rikosvyyhdin kaltaisen toiminnan jyrkästi.
– Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus turvallisuuteen. Tämä koskee myös verkossa tapahtuvaa toimintaa. Deepfaket ovat vakava yksityisyyttä rikkova ilmiö, johon on puututtava jämäkästi, Kilpi paaluttaa.
Kansanedustajan mukaan lapsia ja nuoria tulee suojata entistä tehokkaammin verkossa tapahtuvan kiusaamisen eri muodoilta. Siksi sosiaalisen median käyttöä tuli hänestä rajoittaa alle 15-vuotiailta. Kilpi ihmettelee perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran haluttomuutta edistää asiaa.
– Meidän on kyettävä suojelemaan lapsia ja nuoria digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvalta henkiseltä väkivallalta. Siitä tämä Lappeenrannankin tapaus on valitettava esimerkki. Tutkimukset osoittavat, että lasten ja nuorten somen käytöllä on runsaasti muitakin haitallisia vaikutuksia. Meidän aikuisten tehtävä on tarttua tilanteeseen, Kilpi sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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