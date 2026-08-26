Ylijoki Metsäenergia Oy liittyy osaksi Corewood-konsernia
26.8.2026 16:00:00 EEST | Corewood Oy | Tiedote
Corewood Oy ja Ylijoki Metsäenergia Oy:n osakkaat ovat 26.8.2026 allekirjoittaneet sopimuksen Ylijoki Metsäenergia Oy:n liittymisestä osaksi Corewood-konsernia. Järjestelyn toteuttaminen on ehdollinen tavanomaisille toteutusehdoille, kuten tarvittaville viranomaishyväksynnöille.
Järjestely vahvistaa Corewoodin palveluvalikoimaa kokonaisvaltaisena kumppanina metsäteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöiden tarjoamat palvelut täydentävät toisiaan, ja konsernin tarjonta kattaa jatkossa entistä laajemmin muun muassa metsäenergiatoiminnot, murskausurakoinnin sekä energia- ja sivutuotelogistiikan. Lisäksi toimintaa tukevat huolto- ja korjaamopalvelut.
Ylijoki Metsäenergia Oy on vuosikymmeniä ja vahvalla menestyksellä metsä- ja energialogistiikan parissa toiminut yritys. Yhtiöiden yhdistyessä syntyy entistä laadukkaampi kokonaisuus, jossa paikallinen tuntemus, pitkä kokemus ja toimialan osaaminen tukevat asiakkaiden palvelemista laajalla maantieteellisellä alueella.
”Asiakkaidemme toimintaympäristö muuttuu, ja haluamme olla jatkossakin heille vahva, luotettava ja kehittyvä kumppani. Ylijoki Metsäenergia Oy:n osaaminen vahvistaa konsernimme valtakunnallista palvelukokonaisuutta merkittävästi. Yhdessä meillä on entistä paremmat edellytykset kehittää toimintaa, investoida tulevaisuuteen ja luoda uusia mahdollisuuksia myös henkilöstöllemme”, kertoo Corewood-konsernin toimitusjohtaja Mika Liimatainen.
”Ylijoki Metsäenergiaa on rakennettu pitkäjänteisesti yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Nyt yhtiölle avautuu mahdollisuus jatkaa kehitystään osana suurempaa kokonaisuutta, jolla on sekä osaamista että resursseja viedä toimintaa eteenpäin. Corewoodin ja Ylijoki Metsäenergian osaaminen täydentävät toisiaan hyvin, ja näen tämän luontevana seuraavana vaiheena yhtiön kehityksessä”, sanoo Ylijoki Metsäenergia Oy:n toimitusjohtaja Arttu Hirvikorpi.
Corewood ja Ylijoki Metsäenergia jatkavat toimintaansa itsenäisinä yhtiöinä siihen saakka, kunnes järjestely on saatettu lopullisesti päätöksen. Järjestelyn toteutumisesta tiedotetaan erikseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika LiimatainentoimitusjohtajaCorewood-konserniPuh:+358 40 735 7670mika.liimatainen@corewood.fi
Arttu HirvikorpitoimitusjohtajaYlijoki Metsäenergia OyPuh:+358 50 471 8075arttu.hirvikorpi@ylijokimetsaenergia.fi
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Corewood lyhyesti
Corewood yhdistää metsäalan logistiikan, tehdaspalvelut, metsäenergian ja kiertotalouden ratkaisut tehokkaiksi ja vastuullisiksi palveluketjuiksi koko Suomessa. Konsernin palveluihin luottavat Suomen johtavat metsäteollisuuden ja energiateollisuuden toimijat. Corewood muodostui pitkän linjan perheyritysten Tarkkalan Kuljetuksen ja Konnekuljetuksen yhdistyessä vuonna 2025, ja se on sittemmin laajentunut yritysjärjestelyin muun muassa raakapuulogistiikkaan. Konsernin liikevaihto on noin 90 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 400 henkilöä.
Ylijoki Metsäenergia lyhyesti
Ylijoki Metsäenergia on kolmannen polven perheyritys ja merkittävä toimija sahojen, sellutehtaiden ja energialaitosten kierrätys- ja biopolttoaineiden kuljetuksissa Etelä- ja Länsi-Suomessa. Kuljetusratkaisujen lisäksi yhtiö tarjoaa teollisuudelle haketuspalveluja maastossa ja terminaaleissa. Yhtiön juuret ulottuvat vuoteen 1952. Ylijoki Metsäenergia työllistää noin 80 henkilöä, ja sen liikevaihto on noin 23 miljoonaa euroa.
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