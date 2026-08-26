Ylijoki Metsäenergia Oy liittyy osaksi Corewood-konsernia

Corewood Oy ja Ylijoki Metsäenergia Oy:n osakkaat ovat 26.8.2026 allekirjoittaneet sopimuksen Ylijoki Metsäenergia Oy:n liittymisestä osaksi Corewood-konsernia. Järjestelyn toteuttaminen on ehdollinen tavanomaisille toteutusehdoille, kuten tarvittaville viranomaishyväksynnöille.



Järjestely vahvistaa Corewoodin palveluvalikoimaa kokonaisvaltaisena kumppanina metsäteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöiden tarjoamat palvelut täydentävät toisiaan, ja konsernin tarjonta kattaa jatkossa entistä laajemmin muun muassa metsäenergiatoiminnot, murskausurakoinnin sekä energia- ja sivutuotelogistiikan. Lisäksi toimintaa tukevat huolto- ja korjaamopalvelut.



Ylijoki Metsäenergia Oy on vuosikymmeniä ja vahvalla menestyksellä metsä- ja energialogistiikan parissa toiminut yritys. Yhtiöiden yhdistyessä syntyy entistä laadukkaampi kokonaisuus, jossa paikallinen tuntemus, pitkä kokemus ja toimialan osaaminen tukevat asiakkaiden palvelemista laajalla maantieteellisellä alueella.



”Asiakkaidemme toimintaympäristö muuttuu, ja haluamme olla jatkossakin heille vahva, luotettava ja kehittyvä kumppani. Ylijoki Metsäenergia Oy:n osaaminen vahvistaa konsernimme valtakunnallista palvelukokonaisuutta merkittävästi. Yhdessä meillä on entistä paremmat edellytykset kehittää toimintaa, investoida tulevaisuuteen ja luoda uusia mahdollisuuksia myös henkilöstöllemme”, kertoo Corewood-konsernin toimitusjohtaja Mika Liimatainen.



”Ylijoki Metsäenergiaa on rakennettu pitkäjänteisesti yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Nyt yhtiölle avautuu mahdollisuus jatkaa kehitystään osana suurempaa kokonaisuutta, jolla on sekä osaamista että resursseja viedä toimintaa eteenpäin. Corewoodin ja Ylijoki Metsäenergian osaaminen täydentävät toisiaan hyvin, ja näen tämän luontevana seuraavana vaiheena yhtiön kehityksessä”, sanoo Ylijoki Metsäenergia Oy:n toimitusjohtaja Arttu Hirvikorpi.



Corewood ja Ylijoki Metsäenergia jatkavat toimintaansa itsenäisinä yhtiöinä siihen saakka, kunnes järjestely on saatettu lopullisesti päätöksen. Järjestelyn toteutumisesta tiedotetaan erikseen.