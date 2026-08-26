SDP:n Pia Viitanen: Missä ovat kokoomuksen keinot, onko niitä?
26.8.2026 15:02:07 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP on ensimmäinen puolue, joka on esittänyt mallin, jolla puolustuksen rahoitus voidaan hoitaa kestävästi ja oikeudenmukaisesti, sanoo SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen.
Jarno Limnell (kok) kritisoi SDP:n esitystä määräaikaisesta puolustusverosta.
”Limnellkin myöntää, että tarve on ratkaisuille, mutta ei kuitenkaan esitä itse mitään. Missä ovat kokoomuksen ratkaisut, onko niitä?”, Viitanen kysyy.
Viitanen avaa SDP:n mallia: ”SDP ei tingi piiruakaan suomalaisten turvallisuudesta. Mutta emme myöskään hyväksy sitä, että turvallisuuden hinta laskutetaan vain niiltä, joilla on jo valmiiksi vähiten. Me emme halua asettaa hyvinvointivaltion menoja, eli hoivaa ja koulusta, ja puolustusmenoja vastakkain. Velkaa ei ole mahdollista kasvattaa, siksi oikeudenmukainen tapa on verotus.”
”Suuret veropohjat mahdollistavat pienemmilläkin korotuksilla suuret tuotot. Nyt korotukset osuvat osin hyvätuloisiin ja osin alv:n kautta kaikkiin. Korotukset ovat kuitenkin pieniä, joten ne eivät merkittävästi syö ostovoimaa. Kaikki osallistuvat, jokainen kantokykynsä mukaan.”
”Se, että koko homma rahoitettaisiin suorilla menoleikkauksilla, ei ole kerta kaikkiaan tästä maailmasta ja Limnell tietää sen itsekin”, Viitanen alleviivaa. ”Jos miljardiluokan panostukset puolustukseen rahoitetaan vain leikkaamalla koulutuksesta, terveydenhuollosta ja yhteiskunnan turvaverkoista, on syytä kysyä, mitä sitten enää puolustetaan. Puolustus on meidän kaikkien asia ja myös sen rahoittamiseen tarvitaan kaikkien panosta.”
Viitanen palauttaa kysymyksen kokoomukselle: ”Kokoomus voisi kertoa, kenen heidän mielestään maksaa puolustusmenojen kasvu? Jos talkoisiin ei saa ottaa mukaan varakkaita, niin keiltä heikompiosaisilta tämä teidän mielestänne rahoitetaan?”
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
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