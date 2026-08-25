Suomen maatalous on EU:n heikoimmin kannattavaa – Siponen vaatii hallitukselta välittömiä toimia

26.8.2026 14:52:18 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Keskustan varapuheenjohtaja Siponen vaatii hallitukselta välittömiä toimia, jotta heikosti kannattavan maatalouden tilanne Suomessa saadaan käännettyä.

– Sari Essayah (kd) ja perussuomalaiset ajoivat oppositiossa kiinteistöveron poistoa maatalouden tuotantorakennuksilta. Miksi tätä ei toteuteta nyt? Tämä helpottaisi aidosti tilojen tilannetta, Siponen kysyy.

– Mihin on jäänyt hallituksen lupaama kilpailulain uudistus? Istuuko kokoomusministeri Matias Marttinen sen päällä? Siponen ihmettelee.

Keskustankin tukema elintarvikemarkkinalain uudistus on ollut paikallaan, mutta se ei tuo tässä hetkessä euroakaan lisää tuottajan tilille.

– Lisää toimia tarvitaan. Hallituksen myöntämä pieni helpotus energiaveron palautukseen on laiha lohtu.

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi (26.8) maatalouden kannattavuuden olevan Suomessa heikointa koko EU:n alueella.

– Näyttää, että hallitukselta ovat pudonneet hanskat maatalouden suhteen. Vastuu maatalouden kannalta välttämättömistä uudistuksista ollaan sysäämässä seuraavalle hallitukselle. Ei viljelijä voi odottaa seuraavia vaaleja, kun laskut erääntyvät tänään, Siponen sanoo.

Kasvinviljelijät järjestivät viime talvena kriisikokouksia, keväällä oli viljelijöiden traktorimarssi ja maidon tuottajahinta on romahtanut. Samalla kustannukset kuten lannoitteiden ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet rajusti.

– Hallituksessa käytännössä vain levitellään käsiä. Mitään nopeasti vaikuttavia toimia ei ole nähty, Siponen ihmettelee.

– Keskustan tavoitteena on ruuantuotannon omavaraisuuden nostaminen 100 prosenttiin. Hallituksen politiikkaa vie kehitystä valitettavasti väärään suuntaan, Siponen päättää.

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