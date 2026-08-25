Rinnekodit pitää Lakiston tapahtumien riippumatonta kokonaisarviointia tärkeänä
26.8.2026 16:24:40 EEST | Rinnekodit | Tiedote
Sisäministeri Mari Rantanen totesi Ylen haastattelussa 25. elokuuta toivovansa, että myös Rinnekotien toimintaa Espoon Lakiston vakavassa tapauksessa arvioitaisiin ulkopuolisen tahon toimesta. Rinnekodit pitää ministerin esiin nostamaa mahdollisuutta hyvänä ja on valmis riippumattomaan ulkopuoliseen selvitykseen.
”Olemme selvittäneet oman toimintamme tapahtumien yhteydessä perusteellisesti. Sen rinnalla meistä on hyvä, että tapahtumakokonaisuutta voidaan tarkastella myös riippumattomasti ulkopuolelta. Vakavassa tilanteessa on tärkeää, että käytettävissä on mahdollisimman kattava tieto tapahtumista ja että mahdolliset opit ja kehittämistarpeet tunnistetaan”, sanoo Rinnekotien liiketoimintajohtaja Annareetta Vaara.
Rinnekodit on viestinyt oman sisäisen selvityksensä perusteella, että henkilökunta toimi tilanteessa asianmukaisesti. Ulkopuolinen selvitys täydentäisi tapahtumien arviointia riippumattomasta näkökulmasta.
Rinnekodeilla on pitkäaikaista osaamista vaativista kehitysvammapalveluista. Juuri siksi pidämme tärkeänä, että myös poikkeuksellisen vakavista tilanteista saatava tieto ja mahdolliset opit arvioidaan perusteellisesti.
Lakiston tapahtumista on käynnissä poliisin esitutkinta. Rinnekodit tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa ja vastaa niiden tietopyyntöihin lainsäädännön mukaisesti.
Rinnekodit selvittää seuraavaksi, millä tavalla riippumaton ulkopuolinen arviointi voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisesti suhteessa käynnissä olevaan viranomaisprosessiin.
Lisätiedot:
Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja
Vivikka Richt
Diakonissalaitos-konserni
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Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi
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