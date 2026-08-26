Kelan hallitus käsitteli johtamisselvitystä
26.8.2026 16:26:05 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kelan hallitus käsitteli marraskuussa 2025 tilaamaansa johtamisselvitystä kokouksessaan 26.8. Selvityksen keskeinen havainto on, että Kelan johdossa on panostettava yhtenäiseen johtamiseen.
Kelan hallitus tilasi syksyllä 2025 johtamisselvityksen, jossa haastateltiin keskeisiä henkilöitä Kelasta ja sen sidosryhmistä. Selvityksen valmistuminen viivästyi, sillä kaikkia asianosaisia ei ollut mahdollista kuulla ennen kesää. Selvityksen teki johtamisen kehittämiseen erikoistunut psykologi Ilona Rauhala. Selvityksessä arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä.
Kelan hallitus totesi, että selvitys oli tärkeä ja antoi vastauksia loppuvuonna 2025 syntyneeseen luottamuspulaan.
Selvityksen havaintojen mukaan johtaminen Kelassa toimii kokonaisuutena hyvin. Kela on vahva organisaatio ja se on oppinut vuoden 2025 tapahtumista. Kelaan kohdistuvat ja Kelassa tapahtuvat muutokset edellyttävät jatkossa yhtenäisempää tilannekuvaa sekä yhtenäistä johtamista. Kelassa on jo otettu askeleita johtamisen kehittämisessä kuluneen vuoden aikana ja suunta on oikea, selvitys toteaa.
Selvityksen mukaan luottamuspula Kelassa syksyllä 2025 oli ilmeinen eikä suunniteltuja muutoksia viety eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Hallitus pitää tärkeänä, että selvityksen havainnot otetaan huomioon johtamisen kehittämisessä ja että johtamiseen panostetaan Kelassa jatkossakin.
– Selvitys antaa kokonaisuutena myönteisen kuvan Kelan johtamisesta. Samalla se tunnistaa kehittämiskohteita, joihin on syytä tarttua, sanoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.
Laitinen-Pesolan mukaan Kelan hallitus tukee toimivaa johtoa ja yhteistyö jatkuu tiiviissä merkeissä. Yhteinen tilannekuva ja toimiva tiedonkulku auttavat Kelaa onnistumaan tärkeässä perustehtävässään. Hallitus aikoo tehdä tiiviisti Kelan johdon kanssa yhteistyötä johtamisen kehittämisessä.
– Kelan johto on sitoutunut yhteiseen näkemykseen ja panostamme siihen, että hallitus tukee Kelan toimivaa johtoa parhaalla mahdollisella tavalla. Hallitus tutustuu vielä syvemmin selvityksen toimenpide-ehdotuksiin. Haluan kiittää erityisesti Kelan henkilöstöä, joka on huolehtinut suomalaisen sosiaaliturvan toimeenpanosta ammattitaidolla, Laitinen-Pesola tiivistää.
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