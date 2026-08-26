S-ryhmän asiakasmäärät kasvoivat ja liiketulos vahvistui

S-ryhmään kuuluvien alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden tammi–kesäkuun 2026 yhteenlaskettu liiketulos (FAS) oli 162 miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 20 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden liikevaihto (FAS) kasvoi edellisvuodesta 8,7 prosenttia ja oli lähes 8,1 miljardia euroa. Veroton vähittäismyynti kasvoi 4,5 prosenttia edellisvuodesta ja oli noin 7,3 miljardia euroa.

SOK-yhtymän tammi–kesäkuun liikevoitto (IFRS) oli 52 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin liikevoittoa nosti kauppakeskus Myllyn myynti Turun Osuuskaupalle. SOK-yhtymän ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto (IFRS) kasvoi edellisvuodesta 4,5 prosenttia ja oli lähes 4,9 miljardia euroa.

– Vuoden ensimmäinen puolisko sujui odotustemme mukaisesti. Positiivisen kehityksen taustalla oli marketkaupan ohella erityisesti liikennekaupan vahva tuloskunto, kasvaneet asiakasmäärät sekä oman toimintamme tehostaminen. Kaikkien verkkokauppojemme voimakas kasvu jatkui, ja yrityksille suunnattujen palveluidemme kysyntä vahvistui, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook sanoo.

Bonusta maksettiin asiakasomistajille tammi–kesäkuussa enemmän kuin koskaan aiemmin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, 237 miljoonaa euroa. 2020-luvulla asiakasomistajille on maksettu bonusta ja muita rahallisia etuja yhteensä yli 3,3 miljardia euroa.

Investoinnit nousivat yli 400 miljoonaan euroon

Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden investoinnit olivat tammi–kesäkuussa 406 miljoonaa euroa. S-ryhmän yritykset ovat investoineet 2020-luvulla ympäri Suomea jo noin 4,7 miljardia euroa. Pitkäjänteiset investoinnit parantavat palveluita ja vahvistavat paikallista elinvoimaa sekä huoltovarmuutta kaikkialla Suomessa.

– Jatkamme merkittäviä investointeja verkostoon ja teknologiaan. Lisäksi SOK ja alueosuuskaupat ovat sitoutuneet S-Pankin pääomitukseen Oma Säästöpankki -yritysostoa varten. S-Pankki kertoi ostotarjouksesta heinäkuussa, Hannu Krook toteaa.

Keskeisiä investointikohteita ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat toimipaikkaverkosto, ABC-ketjun sähkölatausverkosto sekä verkkokauppojen ja digipalveluiden kehitys. Helmikuussa 2026 Osuuskauppa Arina avasi S-ryhmän kolmannen automaatioavusteisen keräilykeskuksen Ouluun.

Panostukset dataan ja teknologiaan näkyvät keräilykeskusten ohella esimerkiksi S-ryhmän omassa tekoälymallissa, jonka avulla asiakkaan tarpeita voidaan huomioida entistä paremmin. Ravintoloissa pilotoitava AI-apuri puolestaan analysoi liiketoimintadataa ja vapauttaa aikaa asiakastyöhön ja johtamiseen.

Marketkaupalla vakaa alkuvuosi – ruoan verkkokaupan kasvu merkittävästi markkinaa parempaa

S-ryhmän marketkaupan tammi–kesäkuun liiketulos vahvistui ja myynti kasvoi hieman yli kaksi prosenttia edellisvuodesta. Myös asiakasmäärät S-ryhmän myymälöissä ja verkkokaupassa kasvoivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Foodservice-tukkukaupassa Meira Nova kehittyi markkinaa paremmin, ja sen myynti kasvoi neljä prosenttia viime vuodesta.

– Tiukka kilpailu on kuluttajan etu ja meille hyvä kirittäjä. Oma pelikirjamme on selkeä. Pidämme kiinni edullisesta ostoskorista, kehitämme valikoimiamme ja vahvistamme kilpailukykyämme viime vuonna päivitetyn strategiamme mukaisesti. Nyt elokuussa palvelumme laajeni vastaamaan myös pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin, kun Prisma Tukku -pilotit avautuivat, Hannu Krook kertoo.

Hinta oli edelleen tärkeä tekijä kuluttajien ostopäätöksissä. Myös arkea helpottavat tuotteet, laadukkaat erikoistuotteet ja ajankohtaiset valikoimat kiinnostivat asiakkaita. Kaupan omat merkit kasvattivat suosiotaan niin päivittäistavarakaupassa kuin käyttötavarakaupassa.

Ruoan verkkokaupassa S-ryhmän markkinajohtajuus vahvistui, ja ruoan verkkokaupan myynti kasvoi 27 prosenttia edellisvuodesta. Käyttötavarakaupassa Prisma.fi-verkkokaupan myynti kasvoi 46 prosenttia edellisvuodesta. Verkkokauppojen suosiota siivittivät verkoston ja valikoimien kasvun ohella Prisma.fi:n verkko-ostojen maksuton myymälänouto ja pikatoimitusten kasvu.

Erikoiskaupassa kysyntä piristyi kesän kynnyksellä – Sokos.fi-verkkokauppa jatkoi vahvalla kasvu-uralla

S-ryhmän erikoiskaupan tammi–kesäkuun liiketulos kehittyi positiiviseen suuntaan ja myynti säilyi lähellä edellisvuoden tasoa. Talouden epävarma tilanne heijastui kuluttajakäyttäytymiseen hintavetoisuutena ja varovaisuutena.

Sokos- ja Emotion-ketjut onnistuivat kasvattamaan asiakasmääriään vaisusta suhdanteesta huolimatta. Tärkeissä kampanjoissa onnistuttiin hyvin, jopa ennätyksellisesti. Kauneuden tuotealueella kauppa kävi markkinaa paremmin, ja markkinajohtajuus vahvistui. Myynti kasvoi myös kodin tuotteissa ja miesten muodissa. Kesää kohti tultaessa kysyntä piristyi kautta linjan, ja kesäsesonki käynnistyi vilkkaasti.

Verkkokauppa Sokos.fi:n myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 25 prosenttia edellisvuodesta. Yhä useampi asiakas asioi monikanavaisesti. Kehitystä siivitti kasvavan ja kiinnostavan valikoiman ohella ilmainen myymälänouto, jonka verkosto kattaa jo yli 600 S-ryhmän toimipaikkaa.

Liikennekauppa kasvoi voimakkaasti – ABC vahvisti asemaansa johtavana lataustoimijana

S-ryhmän liikennekaupan tammi–kesäkuun liiketulos vahvistui merkittävästi ja kokonaismyynti kasvoi lähes 19 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua tukivat etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu ja maailmanmarkkinahintojen nousu sekä latausliiketoiminnan ja yritysmyynnin hyvä kehitys. ABC-asemien palveluiden kysyntää vilkastutti osaltaan liikenneasemien markkinatilanteen muutos. Tieliikennemäärät olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuoden tasolla.

ABC:n sähkölatausverkosto laajeni edelleen alkuvuoden aikana, ja ABC vahvisti asemaansa Suomen johtavana lataustoimijana. Verkostossa on jo lähes 400 latausasemaa, ja useiden asemien kapasiteettia on nostettu merkittävästi. Myös autopesujen kauppa kävi alkuvuonna vilkkaasti. ABC Ravintoloissa asiakkaita kiinnostivat erityisesti uudistunut noutopöytä ja nopean syömisen tarjonta.

ABC:n palveluiden digitalisointi eteni, kun asiointia sujuvoittavien pikakassojen käyttöönotot aloitettiin. ABC-mobiililla on jo lähes 900 000 käyttäjää, ja mobiilimyynti kehittyi vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kasvu-uralla olivat niin ikään yritysasiakkaiden palvelut, kuten polttonesteiden suoramyynti. Yritysten palvelut laajenevat jo tänä vuonna, kun ABC:n ensimmäiset raskaan liikenteen tankkauspisteet avautuvat.

Matkailu- ja ravitsemiskaupassa asiointi vilkastui – haastava toimintaympäristö heijastui tuloskehitykseen

S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan liiketulos jäi tammi–kesäkuussa edellisvuoden tasosta. Kuluttajien varovaisuus, veronkorotukset ja kustannustason nousu painoivat alaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Matkailukauppa kärsi lisäksi keväällä Iranin sodan aiheuttamista ryhmämatkojen peruutuksista. S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden myynti kasvoi tammi–kesäkuussa kuitenkin kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Kauppa kävi S-ryhmän hotelleissa markkinaa paremmin sekä kotimaisen että kansainvälisen matkustuksen osalta. Erityisen merkittävästi kasvoivat kansainvälisten asiakkaiden yöpymiset. Digiasiointi vahvistuu myös hotelleissa. Vuonna 2025 lanseerattu Sokos Hotels -sovellus kasvatti suosiotaan, ja sen on ladannut jo yli 200 000 asiakasta.

S-ryhmän ravintoloissa kauppa kävi edellisvuotta vilkkaammin nopean syömisen konseptien ohella ruokaravintoloissa sekä kokous- ja tilausravintoloissa. Kulutuksen varovainen elpyminen näkyi myös keskiostoksen kasvussa ja elämyshakuisuuden lisääntymisessä. Asiakkaita kiinnostivat esimerkiksi erottuvat uutuudet, kuten Tyynenmeren alueen keittiötä edustava Baonami.

S-Pankin vakaa tuloskehitys jatkui

S-Pankin tuloskehitys jatkui vakaana, ja tammi–kesäkuun liikevoitto oli 46,3 miljoonaa euroa. S-Pankin talletuskanta kasvoi 10,7 miljardiin euroon, lainakanta 9,5 miljardiin euroon ja hallinnoitavat varat 9,3 miljardiin euroon. S-Etukortti Visa-korttien euromääräiset ostot kasvoivat tammi–kesäkuussa noin 11 prosenttia vuoden takaisesta. Kesäkuun lopussa S-Pankilla oli 896 000 aktiivista asiakasta.

S-Pankki julkisti 9.7.2026 tekevänsä julkisen ostotarjouksen Oma Säästöpankin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Toteutuessaan järjestely vahvistaisi S-Pankin asemaa ja kiihdyttäisi pankin kasvua uudelle tasolle tehden S-Pankista entistä vahvemman vaihtoehdon asiakkaille. Ostotarjouksen tarjousaika kestää arviolta 25.9.2026 asti ja järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2026 viimeisen neljänneksen aikana. S-Pankki Oyj:n puolivuosikatsaukseen 1.1.–30.6.2026 voi tutustua S-Pankin verkkosivuilla.

Talouden vahvistuminen lisää luottamusta ja vauhdittaa kulutusta

S-ryhmän näkymä loppuvuoteen on vakaa ja positiivinen. Useat mittarit kertovat Suomen talouden kääntymisestä kasvuun. Samalla kuluttajien luottamus on elpymässä. Loppuvuoden kehitykseen liittyy myös epävarmuustekijöitä, kuten inflaatiokehitys sekä geopoliittisen tilanteen epävakaus.

– Toivomme, että kuluttajien luottamus edelleen vahvistuisi ja kysyntä piristyisi. Potentiaalia tähän on. Odotamme talouden myönteisen vireen alkavan vähitellen näkyä laaja-alaisemmin kuluttajakaupassa. Se olisi tärkeää myös koko Suomen talouden vahvistumiselle. Ennakoimme sekä osuuskauppojen koko vuoden liiketuloksen (FAS) että SOK-yhtymän liikevoiton (IFRS) paranevan hieman edellisvuodesta. SOK-yhtymän tulokseen vaikuttaa positiivisesti myös AS Prisma Peremarketin ja Viron Prisma-myymälöiden myynti Coop Eestille, jos yrityskauppa toteutuu suunnitellusti syksyllä 2026, Hannu Krook toteaa.

Keskeiset luvut 1–6/2026



Alueosuuskaupat, SOK ja niiden tytäryhtiöt 1–6/2026:

Veroton vähittäismyynti oli 7 319 miljoonaa euroa (ed. v. 7 005 milj. euroa).

Liikevaihto (FAS)* oli 8 051 miljoonaa euroa (ed. v. 7 410 milj. euroa).

Liiketulos (FAS)* oli 162 miljoonaa euroa (ed. v. 135 milj. euroa).

Investoinnit*, ** olivat 406 miljoonaa euroa (ed. v. 336 milj. euroa).

Osuuskauppojen jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 2 734 388 (ed. v. 2 672 313).

Maksetut Bonukset 237 miljoonaa euroa (ed. v. 225 milj. euroa).

Aktiivisten työsuhteiden määrä oli kesäkuun lopussa 48 611 (ed. v. 49 167). (Luku sisältää S-Pankin.)

Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli kesäkuun lopussa 2 075 (ed. v. 2 053).

* konsolidoimaton ja tilintarkastamaton

**Investointiluvun laskentaperuste on muuttunut. Vuoden 2025 vertailuluku on päivitetty vastaavasti.

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt) 1–6/2026***:



Liikevaihto (IFRS) oli 4 886 miljoonaa euroa (ed. v. 4 677 milj. euroa).

Liikevoitto (IFRS) oli 52 miljoonaa euroa (ed. v. 77 milj. euroa).

Investoinnit olivat 13 miljoonaa euroa (ed. v. 18 milj. euroa).

Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 6 830 henkilöä (ed. v. 6 699 henkilöä).

*** tilintarkastamaton



SOK-yhtymän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026 julkaistaan S-ryhmä.fi-verkkosivuilla 28.8.2026.