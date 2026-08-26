Hyrkkö: Mopo keulii nyt molemmilla laidoilla
26.8.2026 16:41:55 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö moittii kokoomuksen ja vasemmiston talouspoliittisia avauksia. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo on ilmoittanut kokoomuksen tavoittelevan ensi vaalikaudella kahdeksan miljardin euron menoleikkauksia. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela puolestaan esitteli yli yhdeksän miljardin euron edestä veronkorotuksia.
– Kokoomuksen leikkausvimma ja vasemmiston verokuuri ovat tavallaan sukua toisilleen. Kumpikin ehdotus karnevalisoi talouspoliittista keskustelua toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen esittelyn sijaan, sanoo Hyrkkö.
Hyrkkö pitää kokoomuksen ehdotusta kahdeksan miljardin menoleikkauksista näistä kahdesta selvästi haitallisempana.
– Aiemmin vastuullisena esiintyneen Kokoomuksen talouslinja on lähtenyt aivan lapasesta. Puolue esittää jättileikkauksia ja lupailee samalla toinen toistaan hövelimpiä veroalennuksia. Kokonaisuus on täysin epäuskottava ja toteutuessaan myös erittäin epäoikeudenmukainen. Kokoomuksen lääkkeet ovat tautia pahempia, sanoo Hyrkkö.
Hyrkön mukaan Vihreät haluaa vahvistaa julkista taloutta pitkäjänteisesti.
– Suomea ei nosteta näivettämällä. Vihreiden reseptissä taloutta vahvistetaan niin verotoimilla, menoja karsimalla kuin investoinneilla ja reformeilla. Tavoitteena on uudistaa taloutta ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja turvata hyvinvointivaltion tulevaisuus, linjaa Hyrkkö.
Hyrkkö ihmettelee verojen ja leikkausten osuuksia koskevan väännön ylikorostumista. Kokoomuksen 0-100-linjan ja vasemmiston 100-0-linjan lisäksi SDP on ilmoittanut tähtäävänsä kutakuinkin 50-50-jakoon ja keskusta painottavansa leikkauksia suhteessa 30-70.
– Vihreille verotus ei ole mikään mörkö, vaan työkalu, jota emme pelkää käyttää yhteiskunnan uudistamiseen. Prosenttilukuja paljon olennaisempi kysymys on kuitenkin se, millaisia vaikutuksia sopeutuspäätöksillä saavutetaan. Kuinka tehokkaasti verotuksella onnistutaan vähentämään ympäristöhaittoja tai kannustamaan teollisuuden ja elinkeinorakenteen uudistumiseen? Miten varmistetaan, että menoleikkaukset kohdentuvat ympäristöä kuormittavaan toimintaan eivätkä syvennä köyhyyttä? listaa Hyrkkö.
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Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
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