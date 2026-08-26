Hyrkkö: Mopo keulii nyt molemmilla laidoilla

– Kokoomuksen leikkausvimma ja vasemmiston verokuuri ovat tavallaan sukua toisilleen. Kumpikin ehdotus karnevalisoi talouspoliittista keskustelua toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen esittelyn sijaan, sanoo Hyrkkö.

Hyrkkö pitää kokoomuksen ehdotusta kahdeksan miljardin menoleikkauksista näistä kahdesta selvästi haitallisempana.

– Aiemmin vastuullisena esiintyneen Kokoomuksen talouslinja on lähtenyt aivan lapasesta. Puolue esittää jättileikkauksia ja lupailee samalla toinen toistaan hövelimpiä veroalennuksia. Kokonaisuus on täysin epäuskottava ja toteutuessaan myös erittäin epäoikeudenmukainen. Kokoomuksen lääkkeet ovat tautia pahempia, sanoo Hyrkkö.

Hyrkön mukaan Vihreät haluaa vahvistaa julkista taloutta pitkäjänteisesti.

– Suomea ei nosteta näivettämällä. Vihreiden reseptissä taloutta vahvistetaan niin verotoimilla, menoja karsimalla kuin investoinneilla ja reformeilla. Tavoitteena on uudistaa taloutta ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja turvata hyvinvointivaltion tulevaisuus, linjaa Hyrkkö.

Hyrkkö ihmettelee verojen ja leikkausten osuuksia koskevan väännön ylikorostumista. Kokoomuksen 0-100-linjan ja vasemmiston 100-0-linjan lisäksi SDP on ilmoittanut tähtäävänsä kutakuinkin 50-50-jakoon ja keskusta painottavansa leikkauksia suhteessa 30-70.

– Vihreille verotus ei ole mikään mörkö, vaan työkalu, jota emme pelkää käyttää yhteiskunnan uudistamiseen. Prosenttilukuja paljon olennaisempi kysymys on kuitenkin se, millaisia vaikutuksia sopeutuspäätöksillä saavutetaan. Kuinka tehokkaasti verotuksella onnistutaan vähentämään ympäristöhaittoja tai kannustamaan teollisuuden ja elinkeinorakenteen uudistumiseen? Miten varmistetaan, että menoleikkaukset kohdentuvat ympäristöä kuormittavaan toimintaan eivätkä syvennä köyhyyttä? listaa Hyrkkö.