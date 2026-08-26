SDP:n Riitta Kaarisalo: Suomen puolustuskykyä tulee vahvistaa romuttamatta hyvinvointiyhteiskuntaa
26.8.2026 17:02:04 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Suomen puolustaminen on suomalaisten yhteinen asia, joten kasvavia puolustusmenoja ei voi rahoittaa vain leikkaamalla, vaan taakkaa on jaettava. SDP on sitoutunut Suomen puolustuskyvyn vahvistamiseen, mutta samalla on pyrittävä turvaamaan ihmisten hyvinvoinnin perusedellytyksiä, toteaa SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo.
SDP:n puolustusveromallissa pääomatuloveroluokkien nosto yhdellä prosenttiyksiköllä, yli 90 000 euron ansiotulojen veroprosentin nosto kahdella prosenttiyksiköllä ja ylimmän valtion tuloveroluokan indeksijarru sekä solidaarisuusveron tulorajan jäädytys koskettaisivat erityisesti suurituloisia. Yleisen ja 13,5 prosentin arvonlisäverokannan nosto rasittaisi puolestaan suhteellisesti enemmän pieni- kuin suurituloisia.
– Käytännössä puolen prosenttiyksikön korotus nostaisi siirtyessään suoraan hintoihin esimerkiksi tavallisen maitolitran hintaa alle puolella sentillä ja 50 euron ruokakassin hintaa 25 sentillä. Puolustusveron jälkeenkin suurituloisimpien verotus olisi keskimäärin edelleen kevyempää kuin nykyisen hallituskauden alussa. SDP:n tekemä keskustelunavaus tämän mallin myötä tarjoaisi yhden, oikeudenmukaisemman vaihtoehdon, jossa kaikki osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan, Kaarisalo selventää.
Verolisien käytöstä erillisrahoitustarpeisiin uusien verojen sijaan on Euroopassa jo kokemusta. Saksassa otettiin jo 90-luvulla käyttöön erillisen kansallisen rahoitustarpeen perusteella nk. solidaarisuuslisä, jolla rahoitettiin tuolloin Saksan yhdistymisen kustannuksia. Liettuassa ja Virossa luotiin Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen eräänlaiset puolustusveromallit.
– Kokoomukselta osoittaa vastuuttomuutta, ylimielisyyttä ja perusteetonta jääräpäisyyttä lähteä ampumaan SDP:n keskustelunavausta alas mahdollisimman nopeasti odottamatta edes tilaisuutta perehtyä asiaan. Kokoomuksen uho toteuttaa 8 miljardin sopeutukset puhtaasti menoleikkauksin ei ole tästä maailmasta. Tällä hallituskaudella järjestöihin, pienituloisiin, sairaisiin, työttömiin ja vanhushoivaan kohdistuneet leikkaukset olisivat tuossa todellisuudessa vain maistiaisia tulevasta. Nyt tarvitaan malttia ja valmiutta aidosti pohtia ja keskustella asioista, Kaarisalo esittää.
– Puolustusmenoja on välttämätön lisätä julkisen talouden äärimmäisen haastavasta tilanteesta huolimatta, mutta emme voi tehdä tätä murentamalla vain hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
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