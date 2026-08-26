SDP:n Joona Räsänen: Härskiä on se, että puolustusministeri Häkkänen vaatii miljardeja lisää rahaa puolustukseen, mutta ei osaa kertoa, miten menot rahoitetaan
26.8.2026 18:13:41 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
- Puolustusministerinä pitäisin suuta soukemalla, kun joku tarjoaa ratkaisua siihen, miten kasvavat puolustusmenot kyettäisiin rahoittamaan. Puolustusministerillä ei itsellään tietenkään ole haisuakaan siitä, miten hän ratkaisisi kasvavien menojen rahoituksen, SDP:n Joona Räsänen kummastelee.
Kokoomuslainen puolustusministeri on pitkin hallituskautta vaatinut jopa suurempaa lisärahoitusta omalle hallinnonalalleen, kuin mitä on yhteisesti sovittu.
Keskiviikon lausunnossaan Iltalehdelle Häkkänen täysin sivuutti puolustusmenojen rahoituksen.
- Miten ministeri Häkkänen aikoo kaikki pyyntönsä rahoittaa? Yhtään konkreettista esitystä emme ole häneltä tai kokoomukselta kuulleet. Näyttääkin siltä, suomalaisten sairaanhoitajien ja opettajien kannattaa varautua siihen, että Häkkänen ja kokoomus maksattavat kasvavat puolustusmenot heidän työpaikoillaan, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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