SDP:n Joona Räsänen: Härskiä on se, että puolustusministeri Häkkänen vaatii miljardeja lisää rahaa puolustukseen, mutta ei osaa kertoa, miten menot rahoitetaan

- Puolustusministerinä pitäisin suuta soukemalla, kun joku tarjoaa ratkaisua siihen, miten kasvavat puolustusmenot kyettäisiin rahoittamaan. Puolustusministerillä ei itsellään tietenkään ole haisuakaan siitä, miten hän ratkaisisi kasvavien menojen rahoituksen, SDP:n Joona Räsänen kummastelee.