Sensofusion Oy

Sensofusion vahvistaa hallitustaan - Timo Ahopelto puheenjohtajaksi

26.8.2026 18:52:21 EEST | Sensofusion Oy | Tiedote

Jaa

Suomalainen puolustusteknologiayhtiö Sensofusion vahvistaa hallitustaan nimittämällä Timo Ahopellon hallituksen puheenjohtajaksi sekä teknologiayhtiö Vaisalan entisen toimitusjohtajan Kjell Forsénin ja FiBANin toimitusjohtajan Tiina Laisi-Puheloisen hallituksen uusiksi jäseniksi. Nimitykset tukevat Sensofusionin seuraavaa kasvuvaihetta.

Kuvassa vasemmalta: Kjell Forsén, Tiina Laisi-Puheloinen, Timo Ahopelto ja Tuomas Rasila.
Kuvassa vasemmalta: Kjell Forsén, Tiina Laisi-Puheloinen, Timo Ahopelto ja Tuomas Rasila. Sensofusion

Lehdistötiedote 26.8.2026

Timo Ahopelto (s. 1975) on nimitetty Sensofusionin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Ahopelto on pääomasijoitusrahasto Lifeline Venturesin perustajaosakas. Hän on toiminut Sensofusionin hallituksessa vuodesta 2024.

Samalla Sensofusionin hallituksen uusiksi jäseniksi on nimitetty Kjell Forsén ja Tiina Laisi-Puheloinen. Sensofusionin perustaja ja toimitusjohtaja Tuomas Rasila jatkaa hallitustyötä sen jäsenenä.

”Sensofusionin menestyksen ratkaisee, että pystymme nyt ja jatkossa pysymään innovaatioiden kärjessä. Yhtiön innovaatiokulttuuri, jossa idea voidaan muuttaa konttiin rakennetuksi droonitehtaaksi kuudessa kuukaudessa, on poikkeuksellinen”, sanoo Ahopelto.

”Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että yhtiöllä on edellytykset investoida tuotekehitykseen ja viedä uusia ratkaisuja nopeasti taistelukentälle. Valtavan nopea innovaatiosykli edellyttää riittävää määrää rinnakkaisia kehitysprojekteja, joista voidaan jalostaa uusia tuotteita. Tämä on myös jatkossa Sensofusionin kilpailukyvyn ytimessä.”

Kjell Forsén (s. 1958) on kokenut yritysjohtaja. Hän toimi Vaisalan toimitusjohtajana vuosina 2006–2020. Tiina Laisi-Puheloisella (s. 1970) on monipuolinen kokemus kasvuyhtiöistä, sijoittamisesta sekä puolustus- ja dual-use-teknologioista. Hän toimii Suomen enkelisijoittajaverkosto FiBANin toimitusjohtajana ja Defence Angels European Networkin hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii useiden teknologia- ja puolustusalan kasvuyhtiöiden hallituksissa sekä neuvonantajana.

”Sensofusionilla ei ole aiemmin ollut ammattimaista hallitusta. Tämän askeleen ottaminen juuri nyt liittyy siihen, että harkitsemme listautumista. Hallitus tullee vielä täydentymään yhdellä jäsenellä, ja olen todella iloinen siitä, että olemme saaneet mukaan juuri nämä henkilöt”, toteaa Sensofusionin toimitusjohtaja–perustaja Rasila.

Avainsanat

sensofusionpuolustusteknologia

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:

Timo Ahopelto
Hallituksen puheenjohtaja

Yhteydenottopyynnöt:

Henna Merikivi
Executive Assistant, Sensofusion
henna@sensofusion.com

Kuvat

Kuvassa vasemmalta: Kjell Forsén, Tiina Laisi-Puheloinen, Timo Ahopelto ja Tuomas Rasila.
Kuvassa vasemmalta: Kjell Forsén, Tiina Laisi-Puheloinen, Timo Ahopelto ja Tuomas Rasila.
Sensofusion
Lataa

Liitteet

Sensofusion Oy

Sensofusion on suomalainen puolustustekniikkayritys, joka kehittää seuraavan sukupolven ratkaisuja droonien havaitsemiseen ja torjuntaan. Yhtiö on yksi maailman johtavista droonien torjujista ja tarjoaa alan tuotteita sotilas- ja turvallisuusasiakkaille maailmanlaajuisesti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sensofusion Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye