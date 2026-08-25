Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti syyskauden ensimmäisessä kokouksessa kaavamuutoksista

26.8.2026 20:10:17 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Kaupunginvaltuusto kokoontui 26. elokuuta syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksia Pitäjänmäelle, Malmille ja Meri-Rastilaan.

Vanhat valaisimet kaupungintalon julkisivussa.
Kaupungintalon julkisivun valaisimet. Sakari Röyskö Helsingin kaupunki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Munkkivuori) alueelle kaavaratkaisun. Muutos koskee Pitäjänmäen yritysalueen työpaikkatonttia osoitteessa Kutomotie 6 ja sen läheisyydessä olevia pysäköintipaikka- ja urheilupuistoalueita. Tontti muutetaan pääosin asuntokäyttöön kuitenkin niin, että Kutomotien varressa säilytettävässä rakennuksessa tulee katutasossa olla myös liike- ja toimitiloja.

Valtuusto hyväksyi myös Malmille kaavamuutoksen, joka koskee Ala-Malmilla Helsingintie 5:ssä koulukäytössä ollutta vuonna 1965 rakennettua asemakaavalla suojeltua rakennuskokonaisuutta. Muutoksen yhteydessä muodostuu yleisten rakennusten korttelialue, jolle on suunniteltu koulu, päiväkoti sekä nykyistä suuremmat liikuntatilat nykyisiä rakennuksia perusparantamalla, laajentamalla ja osittain purkamalla. 

Valtuusto hyväksyi lisäksi Meri-Rastilan Harbonkatu 8:n asemakaavamuutoksen. Kaavamuutoksessa nykyinen rivitalotontti muutetaan pysyvästi päiväkotikäytön mahdollistavaksi yleisten rakennusten tontiksi. Riittävän piha-alueen mahdollistamiseksi tonttia laajennetaan puiston puolelle.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

Valtuuston kokoukset syyskaudella

Valtuuston kokoukset järjestetään yleensä joka toisena keskiviikkona. Syyskauden kokouspäivät ovat:

  • 26.08.2026 klo 18:00
  • 09.09.2026 klo 18:00 (kyselytunti)
  • 23.09.2026 klo 18:00
  • 07.10.2026 klo 18:00
  • 21.10.2026 klo 18:00 (kyselytunti)
  • 04.11.2026 klo 18:00
  • 18.11.2026 klo 16:00 (talousarvion käsittely)
  • 02.12.2026 18:00
  • 16.12.2026 16:00 (vuoden viimeinen kokous)

Kokousten esityslistat tulevat luettavaksi kokousta edeltävänä torstaina.

Kokouksia voi seurata paikan päällä valtuustosalin yleisölehterillä tai suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla. Kokousten videotallenteet tulevat katsottavaksi yleensä kokousta seuraavana päivänä.

Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 509 64 10
maisa.hopeakunnas@hel.fi

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