Helsingin kaupunginvaltuusto päätti syyskauden ensimmäisessä kokouksessa kaavamuutoksista
26.8.2026 20:10:17 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginvaltuusto kokoontui 26. elokuuta syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksia Pitäjänmäelle, Malmille ja Meri-Rastilaan.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Munkkivuori) alueelle kaavaratkaisun. Muutos koskee Pitäjänmäen yritysalueen työpaikkatonttia osoitteessa Kutomotie 6 ja sen läheisyydessä olevia pysäköintipaikka- ja urheilupuistoalueita. Tontti muutetaan pääosin asuntokäyttöön kuitenkin niin, että Kutomotien varressa säilytettävässä rakennuksessa tulee katutasossa olla myös liike- ja toimitiloja.
Valtuusto hyväksyi myös Malmille kaavamuutoksen, joka koskee Ala-Malmilla Helsingintie 5:ssä koulukäytössä ollutta vuonna 1965 rakennettua asemakaavalla suojeltua rakennuskokonaisuutta. Muutoksen yhteydessä muodostuu yleisten rakennusten korttelialue, jolle on suunniteltu koulu, päiväkoti sekä nykyistä suuremmat liikuntatilat nykyisiä rakennuksia perusparantamalla, laajentamalla ja osittain purkamalla.
Valtuusto hyväksyi lisäksi Meri-Rastilan Harbonkatu 8:n asemakaavamuutoksen. Kaavamuutoksessa nykyinen rivitalotontti muutetaan pysyvästi päiväkotikäytön mahdollistavaksi yleisten rakennusten tontiksi. Riittävän piha-alueen mahdollistamiseksi tonttia laajennetaan puiston puolelle.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.
Valtuuston kokoukset syyskaudella
Valtuuston kokoukset järjestetään yleensä joka toisena keskiviikkona. Syyskauden kokouspäivät ovat:
- 26.08.2026 klo 18:00
- 09.09.2026 klo 18:00 (kyselytunti)
- 23.09.2026 klo 18:00
- 07.10.2026 klo 18:00
- 21.10.2026 klo 18:00 (kyselytunti)
- 04.11.2026 klo 18:00
- 18.11.2026 klo 16:00 (talousarvion käsittely)
- 02.12.2026 18:00
- 16.12.2026 16:00 (vuoden viimeinen kokous)
Kokousten esityslistat tulevat luettavaksi kokousta edeltävänä torstaina.
Kokouksia voi seurata paikan päällä valtuustosalin yleisölehterillä tai suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla. Kokousten videotallenteet tulevat katsottavaksi yleensä kokousta seuraavana päivänä.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 509 64 10
maisa.hopeakunnas@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin pormestari Sazonov vieraili Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivänä25.8.2026 09:49:11 EEST | Tiedote
Pormestari Daniel Sazonov vieraili Kiovassa 23.–24. elokuuta. Vierailun aikana pormestari Sazonov tapasi Kiovan pormestari Vitaliy Klitschkon ja osallistui Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin.
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli aluevarausta ja kuuli tilannekatsauksia24.8.2026 18:14:17 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantai-iltana vuoden 2026 kuudenteen kokoukseensa. Kokouksessa elinkeinojaosto käsitteli aluevarausta Katajanokalla ja kuuli tilannekatsaukset talousnäkymistä, toimialarakenteesta ja kasvuyrityksistä sekä kansainvälisten investointien houkuttelusta.
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi päihdestrategian24.8.2026 17:19:57 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui 24. elokuuta ja hyväksyi Helsinkiin päihdestrategian vuosille 2026-2029.
Kruununhaan ja Kluuvin asukkaita kutsutaan pormestarin asukasiltaan 17. syyskuuta20.8.2026 10:52:16 EEST | Tiedote
Pormestari Daniel Sazonovin isännöimä pormestarin asukasilta järjestetään Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla torstaina 17.9.2026 kello 18.00–19.30. Asukkaat voivat lähettää kommentteja ja kysymyksiä jo ennakolta KerroKantasi-kyselyn kautta.
Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2026–202917.8.2026 17:55:37 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17. elokuuta Helsingin kaupungin liikenteen ohjelmakokonaisuuden ja Pyöräliikenteen kehittämisohjelman vuosille 2026–2029.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme