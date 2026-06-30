St1 Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2026
31.8.2026 09:00:06 EEST | St1 | Tiedote
Konsernin keskeiset tunnusluvut
|1.1.-30.6.2026
|1.1.-30.6.2025
|2025
|Liikevaihto, MEUR
|4 766,6
|3 511,9
|7 234,2
|
Liikevoitto/tappio, MEUR
|350,6
|-5,3
|110,0
|
Liikevoitto, % liikevaihdosta
|7,4
|-0,2
|1,5
|
Tilikauden tulos, MEUR
|299,1
|-3,4
|99,2
|
Oman pääoman tuotto, %
|38,1
|-0,5
|6,8
|
Omavaraisuusaste, %
|58,4
|54,9
|59,0
St1-konsernin vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa, joka on noin 1,3 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihdon kasvu johtui öljytuotteiden hintatason voimakkaasta noususta Lähi-idän konfliktin vuoksi. Vertailukauden liikevaihtoa puolestaan laski St1:n jalostamolla Göteborgissa tehty osittainen huoltoseisokki. Vähittäismyyntimarkkinan ja laivapolttoaineiden myyntivolyymit kasvoivat jonkin verran edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdosta 55 % tuli Ruotsista, 23 % Norjasta ja 22 % Suomesta. Iso-Britannian liiketoiminnan vaikutus liikevaihtoon jäi alle yhteen prosenttiin, sillä siellä toimivan jäteraaka-ainetta prosessoivan tytäryhtiömme pääasiallinen asiakas on St1:n Göteborgin biojalostamo.
Liikevoitto oli 350,6 miljoonaa euroa, kun edellisen vuoden vastaavan ajankohdan liikevoitto jäi tappiolliseksi, -5,3 miljoonaa euroa. Tulos verojen jälkeen oli 299,1 miljoonaa euroa, vertailukauden tuloksen ollessa niin ikään tappiollinen, -3,4 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen vaikutti voimakkaasti Lähi-idän konfliktin aiheuttama maailmanmarkkinahintojen nousu ja jalostusmarginaalien paraneminen. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen jalostusmarginaaleja tuki globaalin kysynnän kasvu. Jalostusmarginaalit toteutuivat vuoden ensimmäisten kuukausien jälkeen poikkeuksellisen vahvoina. Varasto- ja arvostuserien vaikutus edellisvuoteen verrattuna oli lähes 150 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 323,9 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 44,6 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat jalostamon parannus- ja ylläpitotöihin, asemaverkoston kehittämiseen ja ylläpitoon, sähkölatausverkostoon sekä tietojärjestelmiin. Lisäksi St1 jatkoi sijoituksiaan fuusioenergiaa kehittävään Novatron Fusion Groupiin.
Konsernin oma pääoma oli kauden lopussa 1 657,6 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 58,4. St1 Oy:n yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita ja hallitus päätti hankkia tarjotut 52 056 osaketta.
Henrikki Talvitie, St1 Oy:n toimitusjohtaja:
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla saavutimme vahvoja tuloksia liiketoiminnan eri osa-alueilla. Sekä öljytuotteiden että uusiutuvien tuotteiden arvoketjut ylsivät ennätystuloksiin, ja St1:n jalostamo, Göteborgin biojalostamo sekä tytäryhtiömme Brocklesby saavuttivat historiansa korkeimmat jalostus- ja tuotantomäärät.
Toimintamme ulottuu nykyisin Pohjoismaiden ulkopuolelle, joten lyhensimme myös nimemme St1 Nordic Oy:stä St1 Oy:ksi. Nimi kuvastaa paremmin liiketoimintamme nykyistä laajuutta ja tukee kasvustrategiamme toteuttamista jatkossa.
Vähäpäästöisen liiketoiminnan kehittäminen
Solmimme sopimuksen uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) toimittamisesta Göteborgin biojalostamoltamme kymmenelle alueelliselle lentoasemalle Ruotsissa. Kyseessä on yksi maan tähän mennessä suurimmista koordinoiduista SAF-hankinnoista. Toimitukset toteutetaan Book & Claim -mallilla, joka tukee markkinan kasvua tilanteessa, jossa SAF:n saatavuus on vielä rajallista.
Yhteisyrityksemme St1 Biokraftin kautta harjoitettava biokaasuliiketoimintamme jatkoi kasvuaan Pohjoismaissa. St1 Biokraft osti Danish Bio Commoditiesin (DBC), mikä laajensi yhtiön toimintaa Tanskaan ja toi merkittävästi lisää tuotantokapasiteettia sekä kehitysvaiheessa olevia hankkeita. Laajensimme raskaan liikenteen nesteytetyn biokaasun verkostoamme kahdella uudella tankkauspisteellä, ja verkosto kattaa nyt 15 tankkauspistettä eri puolilla Pohjoismaita. Suomessa Nurmon biokaasulaitos käynnisti toimintansa, mikä vahvisti biokaasun tuotantokapasiteettia. Laitoksen on toteuttanut Nurmon Bioenergia Oy, jonka enemmistöomistaja on Suomen Lantakaasu Oy ja vähemmistöomistajana Atria Suomi Oy. Suomen Lantakaasu on St1 Biokraftin ja Valion yhteisyritys.
Jatkoimme myös pohjoismaisen sähköautojen latausverkostomme laajentamista avaamalla Ruotsissa viisi uutta latausasemaa.
Vahvaa yhteistyötä
Perustimme yhdessä Valion kanssa uuden yhteisyrityksen, Ekviton Oy:n, edistämään päästövähennyksiä Suomessa jakeluvelvoitteen joustomekanismin avulla.
Osallistuimme myös yhdessä ABB:n, Fortumin ja Walter Ahlströmin säätiön kanssa Aalto-yliopistolle annettuun 9 miljoonan euron lahjoitukseen. Lahjoituksella tuetaan House of Energy Transition -osaamiskeskuksen perustamista. Energiasiirtymä edellyttää uusia energiaratkaisuja ja niiden laajamittaista käyttöönottoa. Tämä puolestaan vaatii uutta osaamista, jatkuvaa innovointia ja kokonaisvaltaista energiastrategiaa. Tästä syystä 3 miljoonan euron lahjoitusosuutemme kohdistuu kahteen uuteen professuuriin energiastrategian ja uusien energiateknologioiden aloilla.
Tilintarkastamaton taloudellinen informaatio:
St1 Oy välitilinpäätös tammi-kesäkuu 2026, sisältäen:
Konsernituloslaskelma 1.1.2026-30.6.2026, 1.1.2025-30.6.2025, 1.1.2025-31.12.2025
Konsernitase 30.6.2026, 31.12.2025
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2026-30.6.2026, 1.1.2025-31.12.2025
St1 Oy julkaisee vuoden 2026 tilinpäätöstiedotteen 31.3.2027.
Yhteyshenkilöt
Kati Ylä-AutioCFO, St1 OyPuh:+358 10 557 5263
Henrikki TalvitieCEO, St1 OyPuh:+358 10 557 11
St1 on energiasiirtymäyhtiö, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.
St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita energiasiirtymähankkeita, mukaan lukien siirtymäinvestoinnit Göteborgin öljyjalostamollamme.
St1:llä on kaikkiaan 1 150 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita.
St1 työllistää yli 1 000 henkilöä.
www.st1.com
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