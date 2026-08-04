Uusi ikäihmisten hoivakoti Attendo Gunnarla aukeaa Lohjalle
27.8.2026 09:44:23 EEST | Attendo | Tiedote
Lohjalle valmistui ikäihmisten 47-paikkainen hoivakoti Attendo Gunnarla. Ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen hoivakotiin syyskuun aikana. Hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille esteettömissä ja viihtyisissä tiloissa.
Tilat on suunniteltu vastaamaan ikäihmisten tarpeita ja kodissa on asukaspaikkoja yhteensä 47. Asuinhuoneiden lisäksi Gunnarlasta löytyy yhteiset ruoka- ja oleskelutilat, saunaosasto sekä henkilökunnan tiloja. Hoivakodin piha-alue tarjoaa asukkaille mahdollisuuden liikkumiseen ja lähiseudulla on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Kiinteistö toimii ympäristöarvot huomioiden, omat aurinkopaneelit tuottavat sähköä ja nykyaikainen ilmavesilämmitysjärjestelmä huolehtii kiinteistön lämmityksestä.
“Olemme iloisia uudesta kodista. Gunnarlan sijainti on hyvien kulkuyhteyksien päässä ja kodissa on hienot puitteet alueen ikäihmisille. Jokainen asukkaamme voi elää omannäköistä arkea kodissa. Ensimmäiset asukkaamme pääsevät muuttamaan Gunnarlaan syyskuun aikana, kertoo Attendon aluepäällikkö Marko Hyvärinen.
Attendo Gunnarla sijaitsee osoitteessa Kiviselänkatu 2, Lohja.
Lisätietoja:
Marko Hyvärinen, aluepäällikkö, Attendo
marko.hyvarinen@attendo.fi
p. 041 731 8535
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Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
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