Attendo

Uusi ikäihmisten hoivakoti Attendo Gunnarla aukeaa Lohjalle

27.8.2026 09:44:23 EEST | Attendo | Tiedote

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Lohjalle valmistui ikäihmisten 47-paikkainen hoivakoti Attendo Gunnarla. Ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen hoivakotiin syyskuun aikana. Hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille esteettömissä ja viihtyisissä tiloissa.

Attendo Gunnarla sijaitsee osoitteessa Kiviselänkatu 2, Lohja.
Attendo Gunnarla sijaitsee osoitteessa Kiviselänkatu 2, Lohja.

Tilat on suunniteltu vastaamaan ikäihmisten tarpeita ja kodissa on asukaspaikkoja yhteensä 47. Asuinhuoneiden lisäksi Gunnarlasta löytyy yhteiset ruoka- ja oleskelutilat, saunaosasto sekä henkilökunnan tiloja. Hoivakodin piha-alue tarjoaa asukkaille mahdollisuuden liikkumiseen ja lähiseudulla on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Kiinteistö toimii ympäristöarvot huomioiden, omat aurinkopaneelit tuottavat sähköä ja nykyaikainen ilmavesilämmitysjärjestelmä huolehtii kiinteistön lämmityksestä. 

“Olemme iloisia uudesta kodista. Gunnarlan sijainti on hyvien kulkuyhteyksien päässä ja kodissa on hienot puitteet alueen ikäihmisille. Jokainen asukkaamme voi elää omannäköistä arkea kodissa. Ensimmäiset asukkaamme pääsevät muuttamaan Gunnarlaan syyskuun aikana, kertoo Attendon aluepäällikkö Marko Hyvärinen.  

Attendo Gunnarla sijaitsee osoitteessa Kiviselänkatu 2, Lohja. 

Lisätietoja:    

Marko Hyvärinen, aluepäällikkö, Attendo  
marko.hyvarinen@attendo.fi  
p. 041 731 8535 

Avainsanat

Attendo

Kuvat

Gunnarlan sisätilat ovat viihtyisät ja kodikkaat.
Gunnarlan sisätilat ovat viihtyisät ja kodikkaat.
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Kodissa on yhteiset ruokailutilat.
Kodissa on yhteiset ruokailutilat.
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Kodin terassi on laaja ja piha-alue on vehreä. Hoivakodin piha-alue tarjoaa asukkaille mahdollisuuden ulkoilla.
Kodin terassi on laaja ja piha-alue on vehreä. Hoivakodin piha-alue tarjoaa asukkaille mahdollisuuden ulkoilla.
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Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi

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