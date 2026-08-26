Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 27.8.2026
27.8.2026 19:30:52 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 10.9.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 31520
matti.miinalainen@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Tervetuloa mukaan medialle tarkoitetulle ilmastokävelylle 7.9.26.8.2026 15:26:24 EEST | Kutsu
Kaupunki vähentää päästöjään ja sopeutuu muuttuvaan ilmastoon – liikenteen sähköistyminen ja ilmastoriskit ovat keskiössä.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 25.8.202625.8.2026 18:29:39 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 25.8.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Helsingfors söker fungerande lösningar för hantering av byggplatsvatten24.8.2026 11:19:46 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors vill förbättra kvaliteten på byggplatsvattnet. Vattenhanteringsmetoderna utvecklas i två pilotprojekt. Finlands första koordinator för byggplatsvatten leder arbetet.
Helsinki etsii toimivia ratkaisuja työmaavesien käsittelyyn24.8.2026 11:19:46 EEST | Tiedote
Helsinki haluaa parantaa työmaavesien laatua. Vedenkäsittelymenetelmiä kehitetään kahdessa pilottihankkeessa. Suomen ensimmäinen työmaavesikoordinaattori ohjaa toimintaa.
Vaccinering av sällskapskaniner mot RHD-virus rekommenderas i Helsingfors21.8.2026 12:25:09 EEST | Pressmeddelande
I Hertonäs i Helsingfors har man under sommaren hittat många döda vildkaniner. Några kaniner har skickats till Livsmedelsverket för analys. RHD-viruset, som orsakar hemorragisk febersjukdom hos kaniner, har påträffats hos kaniner. Viruset misstänks inte utgöra någon fara för andra djurarter eller människor.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme