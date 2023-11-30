Tekoälystä tulee osa arkea myös kuulokojeissa

Tekoäly luo uusia mahdollisuuksia kuulokojeiden kehityksessä



Kuulotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakala näkee kehityksessä paljon mahdollisuuksia.

”Yksi kiinnostavimmista kehityssuunnista kuuloalalla on tekoälyn kyky ymmärtää ympäristöä ja mukautua käyttäjän tilanteeseen reaaliajassa. Esimerkiksi kuulokojeissa tekoäly voi analysoida samanaikaisesti puhetta, taustamelua, ympäristöä ja käyttäjän omaa ääntä. Näin kuulokojeet eivät ainoastaan vaimenna häiritsevää ääntä, vaan pyrkivät ymmärtämään, mitä käyttäjä kulloinkin tarvitsee.”



Kun ympärillä tapahtuu paljon

Monelle kuulokojeen käyttäjälle tutuin haaste on ravintolan, kahvilan tai juhlan kaltainen tilanne, jossa ympärillä puhuu useita ihmisiä ja taustalla on paljon hälyä. Kahdenkeskinen keskustelu voi sujua hyvin, mutta kun pöydän ympärillä on useampi keskustelija, tilanne muuttuu nopeasti vaikeammaksi.

Juuri tällaisissa tilanteissa uudenlainen tekoäly voi tuoda apua. Sen sijaan, että kuulokoje keskittyisi vain vähentämään taustamelua, se pyrkii ymmärtämään koko kuuntelutilannetta: kuka puhuu, millaista melua ympärillä on, mistä äänet tulevat ja miten käyttäjä itse osallistuu keskusteluun.

Yksi maailman johtavista kuulokojevalmistajista Signia tuo tämän ajattelun uudelle tasolle uuden MaX-kuulokojealustan avulla. Sen taustalla on Acoustic Intelligence™ -teknologia, joka yhdistää neljä eri tehtäviin suunniteltua syvää neuroverkkoa eli DNN-tekoälyverkkoa.

Ne analysoivat samanaikaisesti puhetta, melua, ympäristöä ja käyttäjän omaa ääntä. Kuulokoje pyrkii siis ymmärtämään, mitä ympärillä tapahtuu, eikä vain sitä, mikä ääni pitäisi vaimentaa.

Neljä tapaa ymmärtää kuuntelutilannetta

Acoustic Intelligence™ -teknologia hyödyntää neljää keskeistä toimintoa:

RealTime Conversation Enhancement AI auttaa löytämään ja vahvistamaan useita keskustelukumppaneita. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun keskustelu vaihtuu nopeasti ihmiseltä toiselle.

auttaa löytämään ja vahvistamaan useita keskustelukumppaneita. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun keskustelu vaihtuu nopeasti ihmiseltä toiselle. Own Voice Processing AI tunnistaa käyttäjän oman äänen ja auttaa tekemään siitä luonnollisemman kuuloisen.

tunnistaa käyttäjän oman äänen ja auttaa tekemään siitä luonnollisemman kuuloisen. Ambient Scene Adaptation AI seuraa jatkuvasti ympäristöä ja mukauttaa kuulokojeen toimintaa tilanteen mukaan. Käyttäjän ei tarvitse itse vaihtaa kuunteluohjelmaa aina ympäristön muuttuessa.

seuraa jatkuvasti ympäristöä ja mukauttaa kuulokojeen toimintaa tilanteen mukaan. Käyttäjän ei tarvitse itse vaihtaa kuunteluohjelmaa aina ympäristön muuttuessa. Dynamic Noise Control AI arvioi, millaista melua ympärillä on, mistä se tulee ja onko käyttäjä keskustelemassa. Tämän perusteella se säätää melunvaimennusta tilanteeseen sopivaksi.





Pienempi laite, enemmän älyä

Uuden teknologian ensimmäinen kuulokojemalli on Signia Pure C&G MaX. Kyseessä on korvantauskuulokoje (RIC), joka on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön.

Pure C&G MaX on saatavana kahdeksassa eri värissä, joten myös kuulokojeen ulkonäköön voi löytää omaan tyyliin sopivan vaihtoehdon.

Käytännössä arjen helppoutta lisää myös kannettava latauskotelo. Kuulokojeet latautuvat täyteen neljässä tunnissa, ja 30 minuutin pikalatauksella saa jopa kuusi tuntia käyttöaikaa.

Yhteydenpito muiden laitteiden kanssa on niin ikään tärkeä osa nykyajan kuulokojetta. Pure C&G MaX tukee Bluetooth® Classicia ja LE Audiota sekä induktiosilmukkaa. Lisäksi laitteessa on valmius tulevaan Auracast™-yhteyteen, joka mahdollistaa uudenlaisia tapoja vastaanottaa ja jakaa ääntä esimerkiksi julkisissa tiloissa ja tapahtumissa.

Tekoäly, joka toimii taustalla

Kuulokojeen käyttäjän näkökulmasta kaikkein kiinnostavinta ei välttämättä ole se, kuinka monta tekoälyverkkoa laitteen sisällä toimii. Tärkeämpää on se, miltä arki tuntuu.

Kun keskustelu ravintolassa onnistuu helpommin, ystävien puheesta saa paremmin selvää kahvipöydässä tai oma ääni kuulostaa luonnollisemmalta, teknologia tekee tehtävänsä ilman, että siihen tarvitsee kiinnittää huomiota.

Ehkä juuri tässä onkin tekoälyn suurin lupaus kuulokojeissa: parhaimmillaan sitä ei huomaa lainkaan. Se vain auttaa olemaan paremmin mukana niissä hetkissä, joissa haluamme kuulla, keskustella ja olla yhdessä muiden kanssa.

Signia Pure C&G MaX tulee saataville Suomen markkinoille marraskuun 2026 aikana.



Kuuletko sinä kunnolla?

Kuulo alkaa usein heikentyä jo noin 50-vuotiaana, mutta kuulontutkimukseen hakeutumista lykätään helposti. Ensimmäisenä puheesta voivat kadota konsonantit, kuten s, k, p, t ja h. Lievä kuulonalenema näkyy usein etenkin hälyisissä tilanteissa, vaikka muuten kokisi kuulevansa hyvin.



Mikäli epäilet kuulosi heikentyneen kuulontarkistus on nopea tapa selvittää kuulosi tila. Kuulotekniikka Oy tarjoaa aina toimipisteissään ilmaisen kuulontarkistuksen ajanvarauksella.