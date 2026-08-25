Laatua lautaselle -kampanja kannustaa tekemään pieniä, hyvinvointia tukevia ruokavalintoja
27.8.2026 09:31:08 EEST | Oma Häme | Uutinen
Oma Hämeen somekanavilla käynnistyy syyskuussa Laatua lautaselle -hyvinvointikampanja. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä ravitsemuksellisesti laadukas ruoka tarkoittaa käytännössä.
Laadukas ruokavalio ei tarkoita täydellisyyttä tai kalliita erikoistuotteita. Sen sijaan kampanja haluaa osoittaa, että terveyttä tukevia ruokavalintoja voi tehdä tavallisessa arjessa pienillä, mutta merkityksellisillä teoilla.
Kampanjan asiantuntijana toimii Oma Hämeen ravitsemusterapeutti Jessica Sonko, joka kertoo käytännön esimerkkien avulla, miten esimerkiksi kuidun saantia, suolan käyttöä, kasvisten määrää ja rasvan laatua voi huomioida niin kaupassa asioidessa, ruokaa valmistettaessa kuin valmiita tuotteita valittaessakin.
Tarve ravitsemustiedon lisäämiselle näkyy Sonkon mukaan myös hänen omassa työssään.
– Moni ajattelee terveyttä edistävän syömisen olevan monimutkaista, vaikka se voi tarkoittaa esimerkiksi hedelmän lisäämistä päivään tai levitteen vaihtamista sydänystävälliseen vaihtoehtoon, Sonko kertoo.
Kampanjassa nostetaan esiin myös arjen konkreettisia valintoja, jotka tukevat hyvinvointia. Esimerkiksi lasten hedelmäsoseet, tomaattimurska ja pakastekasvikset kerryttävät päivän kasvissaldoa. Lisäksi runsaskuituinen leipäviipale on helppo tapa lisätä kuidun saantia vaikkapa lounassalaatin rinnalle. Hyvinvointia tukevia valintoja on siis monia, ja ne voivat olla yllättävänkin pieniä.
Kampanjan aikana julkaistaan lyhyitä asiantuntijavideoita sekä blogikirjoitus. Blogikirjoitus julkaistaan Oma Hämeen verkkosivuilla, ja videot ovat katsottavissa Voi hyvin Oma Hämeessä -Instagram- ja Facebook-tileillä.
Tukea ja neuvontaa saatavilla
Jos kampanjan teemat herättävät kiinnostusta tai omaan ruokavalioon liittyy kysymyksiä, tukea ja neuvontaa on saatavilla. Hyvinvointisi tueksi -sivustolta löydät Kanta-Hämeen asukkaille suunnattua hyvinvointia edistävää toimintaa sekä vinkkejä oman terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Tutustu myös elintapamuutoksen etäryhmään.
Lisätietoja medialle: ravitsemusterapeutti Jessica Sonko p. 040 615 2591 jessica.sonko(at)omahame.fi
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