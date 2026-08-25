Laatua lautaselle -kampanja kannustaa tekemään pieniä, hyvinvointia tukevia ruokavalintoja

Uusi Move!-malli vahvistaa kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä lasten liikkumisen edistämisessä 21.8.2026 14:09:01 EEST | Uutinen

Lasten ja nuorten liikkumisen edistäminen vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kanta-Hämeessä tähän tarpeeseen on vastattu niin, että hyvinvointialue ja osa alueen kunnista ovat yhteistyössä luoneet toimintamallin, jonka tavoitteena on hyödyntää 5. ja 8. luokilla tehtävien Move-mittausten tuloksia nykyistä systemaattisemmin kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa. Uuden mallin avulla käytäntöjä yhdenmukaistetaan ja yhteistyötä vahvistetaan, jotta Move-mittausten tarjoamaa tietoa voidaan hyödyntää tehokkaammin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen tukena. Yhteistyön kehittämiselle on selkeä tarve. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan vain puolet 4. ja 5. luokan pojista ja runsas kolmannes tytöistä liikkui vähintään tunnin päivässä viikon jokaisena päivänä. 8. ja 9. luokilla osuudet olivat vielä pienemmät: pojista näin ilmoitti kolmannes ja tytöistä vain joka viides. Tulokset osoittavat, että osa lapsista ja nuorista liikkuu edelleen terveytensä k