Pohteen hyvinvointisuunnitelma etenee aluehallituksen käsittelyyn
27.8.2026 10:09:41 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 26.8.2026 puheenjohtaja Maire Mäen johdolla. Lautakunta lähetti Pohteen lakisääteisen hyvinvointisuunnitelman luonnoksen aluehallitukselle, jotta luonnoksesta voidaan alkaa kerätä lausuntoja ja palautetta.
Pohde valmistelee alueellista hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2027–2030. Suunnitelmassa kerrotaan, miten asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään. Suunnitelmaan kuuluu myös lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Sen osana valmistellaan opiskeluhuollon ja neuvolatoiminnan suunnitelmaa. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy lakisääteinen ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemista koskeva suunnitelma.
Suunnitelmaa on valmisteltu yhdessä alueen kuntien, viranomaisten, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa kevään ja kesän aikana. Lautakunta lähetti suunnitelman aluehallitukselle, jonka tehtävänä on avata sitä koskeva lausunto- ja palautekierros.
"Hyvinvointisuunnitelmaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä palvelutuotannon ja eri toimialojen kanssa. Näin varmistamme, että suunnitelma vahvistaa toiminnan vaikuttavuutta. Suunnitelma ohjaa Pohteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ja yhteistyötä tällä valtuustokaudella. Lausunto- ja palautekierroksen jälkeen suunnitelmaa jatkotyöstetään ennen sen etenemistä päätöksentekoon", hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Maire Mäki sanoo.
Aluehallitus käsittelee asiaa 1.9.2026. Suunnitelmaa päivitetään lausuntojen ja palautteiden pohjalta, ja päivitetty suunnitelma etenee aluevaltuuston käsittelyyn 16.11.2026.
Pohde hakee valtion tukea järjestöjen hyvinvointityöhön
Pohde valmistelee hakemusta valtionavustuksesta, jolla tuetaan alueellista sosiaali- ja terveysjärjestötoimintaa ja järjestöjen tekemää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2027–2030. Valtionavustusta käytetään toimintaan, jossa kohdataan ja tuetaan ihmisiä arjessa. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää avustukset hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuosittain.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan valtionavustushankkeen painopisteiksi seuraavat:
- ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen
- nuorten mielenterveyden tukeminen ja varhainen apu
- lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukeminen
- työikäisten arjenhallinnan, taloudellisen hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn tukeminen.
Lisäksi hankkeissa voidaan tukea yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja digipalvelujen käyttöä. Erityistä huomiota voidaan kiinnittää ryhmiin, joiden ääni kuuluu harvemmin päätöksenteossa.
Järjestöt voivat ehdottaa hankeideoitaan Pohteelle sähköisen lomakkeen avulla. Pohde arvioi ehdotukset ja kokoaa niistä alueen tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. Valtionavustuksen haku vuodelle 2027 avautuu alustavan tiedon mukaan elo-syyskuussa 2026. Pohde tiedottaa järjestöjä hankeideoiden esittämisen aikataulusta tämän jälkeen. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta päättää hankekokonaisuudesta myöhemmin syksyllä 2026. Ministeriö tekee avustuspäätökset alkuvuodesta 2027.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 23.9. 2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena LiimatainenJärjestötyön koordinaattoriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualue
Maire MäkiHyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan puheenjohtajaPuh:044 4368200maire.maki@pohde.fi
Marjo Riitta TervonenYhteistyöjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 348 5227marjoriitta.tervonen@pohde.fi
Sanna SalmelaHyvinvoinnin edistämisen päällikköPuh:040 589 0132sanna.salmela@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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