EU:n maaseuturahoituksen tiedotustilaisuus: Matkailun kehittäminen Satakunnassa

Kesän matkailukausi on loppusuoralla, ja siksi Satakunnan maaseutuverkosto järjestää toimittajille tiedotustilaisuuden matkailun kehittämisestä. Tervetuloa kuulemaan, mitkä kaikki matkailukohteet ja matkailua edistävät hankkeet ovat saaneet EU:n maaseuturahoitusta kaudella 2023–2027.

Satakunnassa on käynnissä kymmeniä hankkeita, joista saa mielenkiintoista matkailuaiheista sisältöä uutistarjontaan. Lisäksi 12–13.9. vietetään Lähiruokapäivää, jolloin lukuisat maaseudun viehättävät kohteet ja maatilat avaavat ovensa vierailijoille. Tilaisuudessa esitellään lyhyesti kaikki Satakunnan matkailuhankkeet ja kolmelta hanketoteuttajalta saamme tarkemman esittelyn.

EU:n maaseuturahoituksella voidaan tukea maaseudun ja matkailuyritysten tuotteiden, palveluiden ja osaamisen kehittämistä sekä koko Satakunnan matkailutarjonnan näkyvyyden ja tunnettuuden edistämistä. Rahoitusta myöntävät Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja Satakunnan Leader-ryhmät.

Ohjelma