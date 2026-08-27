EU:n maaseuturahoituksen tiedotustilaisuus: Matkailun kehittäminen Satakunnassa
27.8.2026 10:46:44 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kutsu
Aika: torstai 3.9. klo 10.00–11.30
Paikka: Teams
Järjestäjä: Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja Satakunnan Leader-ryhmät
Kohderyhmä: media
Kesän matkailukausi on loppusuoralla, ja siksi Satakunnan maaseutuverkosto järjestää toimittajille tiedotustilaisuuden matkailun kehittämisestä. Tervetuloa kuulemaan, mitkä kaikki matkailukohteet ja matkailua edistävät hankkeet ovat saaneet EU:n maaseuturahoitusta kaudella 2023–2027.
Satakunnassa on käynnissä kymmeniä hankkeita, joista saa mielenkiintoista matkailuaiheista sisältöä uutistarjontaan. Lisäksi 12–13.9. vietetään Lähiruokapäivää, jolloin lukuisat maaseudun viehättävät kohteet ja maatilat avaavat ovensa vierailijoille. Tilaisuudessa esitellään lyhyesti kaikki Satakunnan matkailuhankkeet ja kolmelta hanketoteuttajalta saamme tarkemman esittelyn.
EU:n maaseuturahoituksella voidaan tukea maaseudun ja matkailuyritysten tuotteiden, palveluiden ja osaamisen kehittämistä sekä koko Satakunnan matkailutarjonnan näkyvyyden ja tunnettuuden edistämistä. Rahoitusta myöntävät Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja Satakunnan Leader-ryhmät.
Ohjelma
- Avaussanat
- Jasmin Rikkonen, Lounais-Suomen elinvoimakeskus
- EU:n maaseuturahoituksen mahdollisuudet matkailun kehittämiseen Satakunnassa
- Hilkka Halla, Lounais-Suomen elinvoimakeskus
- Matkailun luvut kertovat kasvusta
- Katsaus Satakunnan matkailun kehitykseen, ajankohtaisiin hankkeisiin ja siihen, miten ne näkyvät maakunnan yrityksissä, palveluissa ja arjessa.
- Saila Valkeaniemi, Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailun kehittämiskeskus
- Saluksenkulman lomamökit heräävät uuteen eloon
- Jari Virtanen, Saluksenkulman lomamökit, Rauma, Kodisjoki
- Matkaparkki vetää Karvian peltomaisemiin kansainvälisiä matkailijoita
- Jonna Haavisto, Karvian Karavan
- Kysymyksiä ja keskustelua
Ilmoittaudu mukaan (Webropol)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jasmin RikkonenMaaseutuviestinnän koordinaattoriPuh:+358 295 022 126jasmin.rikkonen@elinvoimakeskus.fi
Linkit
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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