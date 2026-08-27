Suomen talous kasvoi edelleen huhti-kesäkuussa – viennin hyvä vire jatkui

Avointen työpaikkojen määrän lasku pysähtyi – rakennusalalla viime vuotta enemmän työpaikkoja tarjolla 20.8.2026 08:02:21 EEST | Tiedote

Avoimia työpaikkoja oli vuoden toisella neljänneksellä 29 600, eli 700 tai 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä oli tätä ennen laskenut vuodentakaisesta jokaisella vuosineljänneksellä aina vuoden 2022 kolmannesta neljänneksestä alkaen.