Suomen talous kasvoi edelleen huhti-kesäkuussa – viennin hyvä vire jatkui
28.8.2026 08:01:46 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi toisella vuosineljänneksellä 0,4 % edellisestä neljänneksestä. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu.
"Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi silti selvästi. Toisen neljänneksen BKT:n kasvun takana on pääasiassa teollisuustuotannon vahva kehitys, joka alkoi jo vuoden 2025 lopulla", Tilastokeskuksen yliaktuaari Antti Kosunen sanoo.
Teollisuuden toimialoista kasvu oli voimakasta erityisesti metsä-, metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Kaupan myönteinen kehitys jatkui, ja myös palvelut kasvoivat hieman edellisestä neljänneksestä.
Rakentaminen puolestaan notkahti huhti-kesäkuussa kaksi peräkkäistä neljännestä jatkuneen kasvun jälkeen.
Viennin volyymi kasvoi huhti-kesäkuussa 5,7 % edellisen neljänneksen tasolta.
”Tavaraviennissä toiselle neljännekselle kirjattu merkittävä risteilyaluksen toimitus nosti neljänneksen vientiä. Alustoimitus on vaikuttanut arvonlisäyksen kehitykseen jo pidemmän aikaa”, Kosunen kertoo.
Yksityiset investoinnit kasvoivat 0,5 % edellisestä neljänneksestä. Julkiset investoinnit sen sijaan vähenivät peräti 35,3 %.
”Toiselle vuosineljännekselle ei kirjattu merkittäviä puolustusinvestointeja, ja osittain sen myötä tuoteverojen kertymä jäi edellistä neljännestä matalammalle tasolle”, sanoo Kosunen.
Kansantalouden kokonaiskysyntää laskivat sekä yksityisen että julkisen kulutuksen supistuminen tammi-maaliskuun tasolta.
Tuotannon suhdannekuvaajan tuoreimpien heinäkuun tietojen mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski heinäkuussa 1,1 % edelliskuukaudesta, mutta kasvoi työpäiväkorjattuna 1,4 % viime vuoden heinäkuusta. Tuotannon suhdannekuvaaja ennakoi kansantalouden arvonlisäyksen volyymin kehitystä.
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Yhteyshenkilöt
Antti KosunenYliaktuaariPuh:029 551 3613antti.kosunen@stat.fi
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