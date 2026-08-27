Tilastokeskus

Suomen talous kasvoi edelleen huhti-kesäkuussa – viennin hyvä vire jatkui

28.8.2026 08:01:46 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

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Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi toisella vuosineljänneksellä 0,4 % edellisestä neljänneksestä. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu.

"Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi silti selvästi. Toisen neljänneksen BKT:n kasvun takana on pääasiassa teollisuustuotannon vahva kehitys, joka alkoi jo vuoden 2025 lopulla", Tilastokeskuksen yliaktuaari Antti Kosunen sanoo.

Teollisuuden toimialoista kasvu oli voimakasta erityisesti metsä-, metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Kaupan myönteinen kehitys jatkui, ja myös palvelut kasvoivat hieman edellisestä neljänneksestä.

Rakentaminen puolestaan notkahti huhti-kesäkuussa kaksi peräkkäistä neljännestä jatkuneen kasvun jälkeen.

Viennin volyymi kasvoi huhti-kesäkuussa 5,7 % edellisen neljänneksen tasolta.

”Tavaraviennissä toiselle neljännekselle kirjattu merkittävä risteilyaluksen toimitus nosti neljänneksen vientiä. Alustoimitus on vaikuttanut arvonlisäyksen kehitykseen jo pidemmän aikaa”, Kosunen kertoo. 

Yksityiset investoinnit kasvoivat 0,5 % edellisestä neljänneksestä. Julkiset investoinnit sen sijaan vähenivät peräti 35,3 %.  

”Toiselle vuosineljännekselle ei kirjattu merkittäviä puolustusinvestointeja, ja osittain sen myötä tuoteverojen kertymä jäi edellistä neljännestä matalammalle tasolle”, sanoo Kosunen.

Kansantalouden kokonaiskysyntää laskivat sekä yksityisen että julkisen kulutuksen supistuminen tammi-maaliskuun tasolta.

Tuotannon suhdannekuvaajan tuoreimpien heinäkuun tietojen mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski heinäkuussa 1,1 % edelliskuukaudesta, mutta kasvoi työpäiväkorjattuna 1,4 % viime vuoden heinäkuusta. Tuotannon suhdannekuvaaja ennakoi kansantalouden arvonlisäyksen volyymin kehitystä.

Avainsanat

bruttokansantuotebktkansantalousvientiinvestoinnit

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