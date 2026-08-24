Kauhajoen Ruokamessut ja Ruokamessuseminaari kutsuvat juhlimaan suomalaista ruokaa 4.-6.9.2026

Kauhajoen Ruokamessut kerää tänäkin vuonna viikonlopun ajaksi yhteen noin 130 näytteilleasettajaa ja tuhansia messuvieraita nauttimaan lähiruoasta, uutuustuotteista ja käsitöistä. Messujen näytöskeittiössä nähdään tänä vuonna erityisen inspiroivaa osaamista, kun messukokeiksi saapuvat suositusta Kaikki äitini reseptit -blogistaan tunnettu Nanna Rintala sekä MasterChef Suomi -kilpailun vuonna 2025 voittanut Samuli Sepponen. Nämä intohimoiset makujen taitajat tuovat messulavalle raikkaita makuelämyksiä, arjen ruokailua helpottavia vinkkejä ja hyvän mielen kokkausnäytöksiä. Yleisöllä on viikonlopun aikana ainutlaatuinen tilaisuus seurata heidän työskentelyä lähietäisyydeltä, poimia talteen parhaat reseptiniksit ja inspiroitua kotimaisista raaka-aineista.

Messupäällikkö Riitta Alapiha iloitsee tulevasta tapahtumasta. ”Olemme ylpeitä voidessamme jälleen kerran kutsua ihmiset nauttimaan suomalaisesta ruoasta, paikallisista mauista ja lämminhenkisestä tunnelmasta. Jo 34. kerran järjestettävät messut ja asiantuntijoiden tähdittämä Ruokamessuseminaari luovat yhdessä upean kokonaisuuden. Tarjoamme kävijöille elämyksiä kaikilla aisteilla, uusista lähiruokaherkuista hyödyllisiin arjen vinkkeihin. Lämpimästi tervetuloa viihtymään

Hämes-Havuseen!”

Ruokamessuseminaarissa pureudutaan ruoan laatuun, turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen

Messut avaava Ruokamessuseminaari 2026 järjestetään perjantaina 4.9. klo 9.00 alkaen IKH-Areenan VIP-tilassa teemalla "Elämän eväät tänään ja huomenna". Seminaari tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia muun muassa ruokaturvaan sekä herättää keskustelua alan tulevaisuudesta.

Seminaarin avaa Kauhajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikko Rotola-Pukkila. Ohjelmassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja muun muassa suomalaisen ruokaketjun vahvuuksista, joista alustaa työelämäprofessori Juha Gröhn Vaasan yliopistosta. Elintarviketeollisuusliiton erityisasiantuntija Mari Raininko puolestaan avaa alkutuotannon ja teollisuuden merkitystä huoltovarmuudelle. Lisäksi esillä ovat ruokavalintojen terveellisyys ja kestävyys (projektipäällikkö Roosa-Maaria Malila, Vaasan yliopisto ja erikoistutkija Saska Tuomasjukka, Turun yliopisto) sekä julkiset ruokahankinnat ristipaineissa (projektipäällikkö Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto).

Tulevaisuuden näkymiä lavalle tuovat nuoret maatalousyrittäjät Jaakko Luoma ja Katia Isoaho, joita haastattelee toimialapäällikkö Juha-Matti Toppari. Tilaisuuden juontaa Kauhajoen kaupungin elinkeinoasiamies Carita Latikka.

Median edustajille

Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi seuraamaan Kauhajoen Ruokamessujen ja Ruokamessuseminaarin ohjelmaa, sekä aistimaan tapahtuman ainutlaatuista tunnelmaa.

Ruokamessujen avajaisia vietetään perjantaina 4.9. klo 11.00 alkaen ruokamessuteltassa. Avajaispuheen pitää Turun yliopiston elintarvikekehityksen professori Anu Hopia ja teemapuheen pitää ruokatoimittaja Kati Pohjanmaa. Kaupungin tervehdyksen tuo kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse Hautala. Musiikista vastaa laulaja Justiina Luukaslammi ja säestyksestä Timo Kiprianoff.