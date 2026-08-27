Varhan ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja omaishoidon tuen odotusajat
27.8.2026 10:44:07 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säätävän lain mukaan hyvinvointialueen on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Odotusajat esitetään keskiarvona, jossa odotusajan laskenta aloitetaan asian vireilletulosta (suullinen tai kirjallinen hakemus tai tullut tiedoksi sosiaalihuollon työntekijälle).
Laskennassa esitetään odotusajan keskimääräinen kokonaiskesto.
Ikääntyneiden palveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1. – 30.6.2026 (suluissa ajanjakso 1.7. – 31.12.2025):
- Omaishoidon tuki: 50 vuorokautta (51 vuorokautta)
- Ympärivuorokautinen palveluasuminen: 69 vuorokautta (70 vuorokautta)
- Yhteisöllinen asuminen: 69 vuorokautta (tietoa ei ole aiemmin raportoitu)
Ikääntyvien palveluiden odotusajat käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi ikääntyneiden palvelulautakunnan kokouksessa 26.8.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Salla LindegrenAsiakasohjausjohtaja, ikääntyneiden palvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 434 9777salla.lindegren@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Forneldarnas natt, villaavslutningen och fyrverkerier i Egentliga Finland27.8.2026 09:15:00 EEST | Pressmeddelande
Under den sista helgen i augusti firas den årliga venetianska aftonen, vars traditioner omfattar bland annat att tända lyktor och brasor samt att ordna fyrverkerier. Fyrverkerier ska användas på ett sådant sätt att de inte medför risk för person- eller egendomsskador.
Muinaistulien yö, venetsialaiset ja ilotulitteet Varsinais-Suomessa27.8.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Elokuun viimeisenä viikonloppuna vietetään vuosittaisia venetsialaisia, jonka perinteisiin kuuluu lyhtyjen polttaminen sekä ilotulitukset. Ilotulitteita on käytettävä siten, että niiden käytöstä ei aiheudu henkilö- tai omaisuusvahingon vaaraa.
Varha föreslår ett program för produktivitet och ekonomisk effektivitet på 40 miljoner26.8.2026 13:12:43 EEST | Pressmeddelande
Varha föreslår välfärdsområdesstyrelsen en plan för täckande av underskotten. Planen förverkligas genom ett program för produktivitet och ekonomisk effektivitet, där det har föreslagits åtgärder till ett belopp av 40 miljoner euro för 2027. Behandlingen av beslutet inleds i välfärdsområdesstyrelsen på måndag 31.8.2026.
Varha esittää 40 milj. euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa26.8.2026 13:12:43 EEST | Tiedote
Varha esittää aluehallitukselle suunnitelmaa alijäämien kattamiseksi. Suunnitelmaa toteutetaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmalla, jossa on esitetty kaikkiaan 40 miljoonan euron toimenpiteet vuodelle 2027. Asian päätöskäsittely alkaa aluehallituksessa maanantaina 31.8.2026.
Förslaget om servicenätet utökar utbudet av primärvård i Åbo och dess närkommuner26.8.2026 13:10:21 EEST | Pressmeddelande
Varhas förslag till planen om servicenätet för 2027–2029 och till visionen om servicenätet till och med 2037 har publicerats. Välfärdsområdesstyrelsen behandlar förslagen på måndag 31.8. Beslut om servicenätet fattas under hösten.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme