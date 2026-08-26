Bubblypink Music

Glow Festival toi aitoa New Yorkia ja kotimaisia artisteja Nokia Arenalle

30.8.2026 09:26:26 EEST | Bubblypink Music | Tiedote

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Suomen suurin kristillisen pop-rockin musiikkifestivaali Glow Festival järjestettiin Tampereen Nokia Arenalla lauantaina 29.8.2026.

Festivaali toi kohokohtana lavalle USA:n tunnetuimpiin gospelmuusikoihin kuuluvan Jerard Woodsin ja muita muusikkotähtiä suoraan New Yorkista. Suomalaisista artisteista festivaalilla esiintyivät muun muassa DiandraIltaMirellaJepa LambertSounds of Mercy -kuoro, Lasse SakaraPekka RuuskaJukka Leppilampi ja Pekka Simojoki.

Glow Festivalin pääkonsertissa esiintyivät muun muassa Jerard Woods (USA), Jepa Lambert ja Diandra.
Glow Festivalin pääkonsertissa esiintyivät muun muassa Jerard Woods (USA), Jepa Lambert ja Diandra. Kuva: Anre Wasse

Yhdysvaltojen tunnetuimpiin gospelmuusikoihin kuuluva Jerard Woods 

Kolmatta kertaa järjestetty festivaali yhdisti USA:n muusikot, suomalaiset solistit ja kansainvälisesti tunnetut klassikot Nokia Arenalle.

Yksi illan yhteisöllisimmistä hetkistä koettiin konserttikokonaisuudessa, joka ammensi inspiraationsa New Yorkin gospel-juurista. Tämän konsertin kapellimestarina toimii Times Square Churchin musiikista jo 15 vuotta vastannut Jukka “Juke” Palonen. Konsertti oli kapellimestari Palosen sekä festivaalin taiteellisen johtaja Lasse Sakaran laatima erikoistuotanto. Solistina nähtiin Yhdysvaltojen tunnetuimpiin gospelmuusikkoihin kuuluva Jerard Woods.  

”Yleisön vastaanotto oli lämmin, ja se on minulle festivaalin taiteellisena johtajana kaikkein palkitsevinta”, Lasse Sakara luonnehtii. ”Festivaalin aikana syntyi juuri sellaista energiaa, jota toivoimme: hienoja konsertteja, koskettavia hetkiä ja kohtaamisia. Paljon ihmisiä musiikin äärellä!”


Festivaalin kotimaiset esiintyjät

Suomalaisista artisteista festivaaliohjelmassa nähtiin DiandraIltaMirellaJepa Lambert, Sounds of Mercy -kuoro, Lasse Sakara bändeineen, Pekka RuuskaJukka LeppilampiPekka Simojoki sekä paljon muita artisteja. 

Tämän vuoden Glow Festival täyttyi upeista kohtaamisista, koskettavista hetkistä, musiikista, ilosta ja kertakaikkisen hienosta tunnelmasta”, festivaalijohtaja Johanna Vauto kertoo. ”Glow Festival syntyy valtavan määrän ihmisten yhteisestä halusta rakentaa jotain merkityksellistä.”


Glow Gospel Awards 2026 -voittajat


Tapahtuman yhteydessä jaettiin Glow Gospel Awards -palkintoja, joilla nostetaan esiin suomalaisen gospelmusiikin merkittäviä tekijöitä. 

Vuoden 2026 voittajat ovat:

Vuoden nuori lauluntekijä: Anneli ja Alma duo
Vuoden musiikintekijä: Jari Kekäle, sanoittaja, lauluntekijä
Vuoden biisi: Pro FideMitään niin suurta ei oo
Vuoden gospel-tunnustus: Kirsi RostamoRadio Dein perustaja
Elämäntyöpalkinto: Anna-Mari Kaskinen, sanoittaja ja kirjailija


Festivaaliorganisaatiolle uusi nimi 

Festivaalin järjestäjänä toimii Ohjelmatoimisto Kristalli, joka nyt 20-vuotisjuhlansa kunniaksi ilmoitti nimenmuutoksesta. Yhtiön uusi nimi on tästä eteenpäin Glow Live

”Nimenmuutoksen myötä Glown matka jatkuu ja kasvaa entistäkin suuremmaksi. Rakennamme Glowsta jatkossa ympärivuotista tapahtumien, konserttien, sisältöjen ja kohtaamisten kokonaisuutta. Yhtiömme uudistuu ja tulevaisuus tuo mukanaan uusia avauksia, joista kerromme lisää myöhemmin”Johanna Vauto kertoo.

Glow Festival järjestetään seuraavan kerran Tampereen Nokia Arenalla lauantaina 28. elokuuta 2027.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Bubblypink Music
Jutta Vetter
press@bubblypink.fi
0505466000

Kuvat

Kuva: Anre Wasse
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Bubblypink Music tarjoaa musiikkialan toimijoille kokonaisvaltaista artisti-, julkaisu- ja tapahtumapromootiota

Bubblypink Music 
Keskustori 1 A
33100 TAMPERE

https://bubblypink.fi

Bubblypink Music on vahvaan viestintäosaamiseen nojaava moderni ja kokonaisvaltainen musiikkialan viestintätoimisto.

Yhtiön perustaja Jutta Vetter on pitkän linjan viestinnän ammattilainen, joka on erikoistunut musiikkiteollisuuteen. Hänellä on johtamansa kansainvälisen Vetter Communications Oy -viestintätoimiston myötä vankka ymmärrys yritysmaailmasta, ja vuosien työkokemus muun muassa levy-yhtiöstä ja ohjelmatoimistosta.

Bubblypinkin ydin perustuu alan liiketoimintamallien tuntemukseen, raudanlujaan kokemukseen viestintä- ja mediatiedotustehtävistä, rohkeaan ideointiin sekä brändäysosaamiseen. Yhtiö hoitaa niin pienet kuin suuret kokonaisuudet – yksittäisen single-julkaisun promosta aina isoon festivaalitiedotukseen.

Yhteys: press@bubblypink.fi

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