Glow Festival toi aitoa New Yorkia ja kotimaisia artisteja Nokia Arenalle

Yhdysvaltojen tunnetuimpiin gospelmuusikoihin kuuluva Jerard Woods



Kolmatta kertaa järjestetty festivaali yhdisti USA:n muusikot, suomalaiset solistit ja kansainvälisesti tunnetut klassikot Nokia Arenalle.



Yksi illan yhteisöllisimmistä hetkistä koettiin konserttikokonaisuudessa, joka ammensi inspiraationsa New Yorkin gospel-juurista. Tämän konsertin kapellimestarina toimii Times Square Churchin musiikista jo 15 vuotta vastannut Jukka “Juke” Palonen. Konsertti oli kapellimestari Palosen sekä festivaalin taiteellisen johtaja Lasse Sakaran laatima erikoistuotanto. Solistina nähtiin Yhdysvaltojen tunnetuimpiin gospelmuusikkoihin kuuluva Jerard Woods.

”Yleisön vastaanotto oli lämmin, ja se on minulle festivaalin taiteellisena johtajana kaikkein palkitsevinta”, Lasse Sakara luonnehtii. ”Festivaalin aikana syntyi juuri sellaista energiaa, jota toivoimme: hienoja konsertteja, koskettavia hetkiä ja kohtaamisia. Paljon ihmisiä musiikin äärellä!”





Festivaalin kotimaiset esiintyjät



Suomalaisista artisteista festivaaliohjelmassa nähtiin Diandra, Ilta, Mirella, Jepa Lambert, Sounds of Mercy -kuoro, Lasse Sakara bändeineen, Pekka Ruuska, Jukka Leppilampi, Pekka Simojoki sekä paljon muita artisteja.

”Tämän vuoden Glow Festival täyttyi upeista kohtaamisista, koskettavista hetkistä, musiikista, ilosta ja kertakaikkisen hienosta tunnelmasta”, festivaalijohtaja Johanna Vauto kertoo. ”Glow Festival syntyy valtavan määrän ihmisten yhteisestä halusta rakentaa jotain merkityksellistä.”





Glow Gospel Awards 2026 -voittajat



Tapahtuman yhteydessä jaettiin Glow Gospel Awards -palkintoja, joilla nostetaan esiin suomalaisen gospelmusiikin merkittäviä tekijöitä.



Vuoden 2026 voittajat ovat:



Vuoden nuori lauluntekijä: Anneli ja Alma duo

Vuoden musiikintekijä: Jari Kekäle, sanoittaja, lauluntekijä

Vuoden biisi: Pro Fide, Mitään niin suurta ei oo

Vuoden gospel-tunnustus: Kirsi Rostamo, Radio Dein perustaja

Elämäntyöpalkinto: Anna-Mari Kaskinen, sanoittaja ja kirjailija





Festivaaliorganisaatiolle uusi nimi



Festivaalin järjestäjänä toimii Ohjelmatoimisto Kristalli, joka nyt 20-vuotisjuhlansa kunniaksi ilmoitti nimenmuutoksesta. Yhtiön uusi nimi on tästä eteenpäin Glow Live.

”Nimenmuutoksen myötä Glown matka jatkuu ja kasvaa entistäkin suuremmaksi. Rakennamme Glowsta jatkossa ympärivuotista tapahtumien, konserttien, sisältöjen ja kohtaamisten kokonaisuutta. Yhtiömme uudistuu ja tulevaisuus tuo mukanaan uusia avauksia, joista kerromme lisää myöhemmin”, Johanna Vauto kertoo.

Glow Festival järjestetään seuraavan kerran Tampereen Nokia Arenalla lauantaina 28. elokuuta 2027.



