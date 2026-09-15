Miksi Amerikka toimii niin kuin se toimii? Jukka Valtasaaren ajankohtainen kirja julkaistaan 15. syyskuuta

Yleistajuinen Amerikka-analyysi on tarkoitettu kaikille maailman myllerrystä seuraaville suomalaisille.

Kuinka ymmärtää mielestämme järjettömästi käyttäytyvää suurvaltaa? Kadottiko Amerikka ideansa Donald Trumpin päätettyä murskata maan perinteiset instituutiot rakentaakseen niiden tilalle Uuden ja Kauniin Amerikan?

Vai onko kyseessä Amerikan pyrkimys selvitä sisä- ja ulkopoliittisesta kaaoksesta luomalla nahkansa, niin kuin se teki sisällissodassa 1860-luvulla, suuressa lamassa 1930-luvulla ja Vietnamin sodasta irtautuessaan 1970-luvulla. Maailman vanhin perustuslaki ja sille perustuvat instituutiot ja arvot sekä usko tulevaisuuteen, niin sanottu Amerikan unelma, osoittivat voimansa näissä historiallisissa vaiheissa.

Kirjassa vastaan tulee enemmän kuin ripaus Amerikan historiaa, ei siksi, että historia toistaisi itseään, vaan siksi, että Amerikan koko 250-vuotinen perinne kulkee mukana sen politiikassa.

Amerikan politiikka on vuosikymmeniä perustunut teknologiseen etevyyteen, sotilaalliseen voimaan ja dollarin kohtaan tunnettuun luottamukseen. Amerikassa sijaitsevat suurimmat teknologiayhtiöt. Se edustaa 4/5 tekoälyyn suunnatuista investoinneista ja neljättä osaa maailmankaupasta. Sitä ei voi sivuuttaa. On yhteinen etu, että se pitää kiinni liberaaleista arvoista eikä tärvele uskottavuuttaan maailmalla pyrkimällä epäselviin tavoitteisiin riittämättömin keinoin.

Amerikan ymmärrystä ei voi olla yhtään liikaa senkään vuoksi, että maailmanpolitiikan viisarit ovat nyt arvaamattomassa asennossa. Tekoäly on nopeasti etenemässä ihmisen ymmärryksen ulkopuolelle ja kohti automatiikkaa sodankäynnin välineissä. Kylmän sodan paluu, tällä kertaa digitaalisessa maailmassa, on vaarallista, siksi on kiire sopia säännöistä, jotka estävät päätöksenteon siirtymisen ihmiseltä algoritmeille.

Valtiosihteeri Jukka Valtasaari toimi suurlähettilään Washingtonissa, kun Neuvostoliitto kaatui ja kun WTC:n tornit tuhottiin. Hän johdattaa lukijaa Amerikan tarinaan diplomaatin vuosikymmenten kokemuksella. Ja kysyy miksi.

Jukka Valtasaari: Miksi Amerikka toimii niin kuin se toimii (Docendo), 312 sivua.

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