DNA on uusinut Itä-Pasilassa Asemapäällikönkadulla sijaitsevat vanhat satelliittiantenninsa
27.8.2026 13:30:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
DNA on uusinut Helsingin Itä-Pasilassa, Asemapäällikönkatu 3:n kiinteistön katolla sijaitsevat vanhat satelliittiantenninsa. Antennit olivat palvelleet jo vuosikymmeniä ja tulleet teknisen käyttöikänsä päähän. Niiden uusiminen oli tarpeen käyttöturvallisuuden ja nykyisten teknisten vaatimusten näkökulmasta.
Kiinteistön katolla sijaitsevat antennit ovat osa DNA:n tuotantoympäristöä ja niillä on ollut tärkeä rooli kaapeli-TV-palveluiden välittämisessä. Uusimisen yhteydessä vanhat, suuret lautasantennit korvataan pienemmillä ja nykyaikaisemmilla ratkaisuilla, jotka vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita. Näin myös turvataan kaapeli-TV:n laadukas ulkomainen sisältö tulevaisuudessakin.
Antennien uusiminen tukee kiinteistön turvallisuutta. Vanhoihin rakenteisiin voi ajan myötä liittyä riskejä esimerkiksi sääolosuhteiden ja myrskyjen seurauksena. Uudet antennit ovat nykyistä pienempiä, ja niiden määrä vähenee nykyisestä.
Vaikka uudistus on teknisesti perusteltu, moni kaupunkilainen on huomannut muutoksen ja se on herättänyt keskusteluakin. Lähes 50 vuoden ajan Itä-Pasilan katukuvaa hallinneet lautasantennit ovat muodostuneet alueen tunnistettavaksi maamerkiksi ja herättäneet monissa nostalgisia muistoja.
Yksi käytöstä poistuvista antenneista jatkaa turvallisesti maanpinnalle asennettuna uusiokäytössä Suomen Radioamatööriliiton toiminnassa. Näin osa Itä-Pasilan tunnetusta antennihistoriasta säilyy edelleen uudessa tarkoituksessaan.
Lisätiedot
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
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DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
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