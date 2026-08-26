Pirhan vuoden paras tieteellinen julkaisu vahvistaa hoitotyön vaikuttavuutta
27.8.2026 13:13:06 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 parhaaksi tieteelliseksi julkaisuksi on valittu hoitotyön tutkimusartikkeli The Effectiveness of Nursing Interventions in Hospital: An Umbrella Review.
Pirkanmaan hyvinvointialueen Tutkimuksen päivässä 27. elokuuta palkittiin Pirhan viime vuoden paras tieteellinen julkaisu. Voittajaksi valittiin hoitotyön vaikuttavuustutkimus, jonka ensimmäisenä kirjoittajana toimi sairaalapalvelujen hoitotyön johtaja, dosentti Elina Mattila.
Mattilan lisäksi julkaisun kirjoittajia ovat ylihoitajat Paula Heikkilä ja Eeva Harju, arviointiylihoitaja Tiina Kortteisto, professori Marja Kaunonen, yliopisto-opettaja Minna Sorsa ja professori Elina Haavisto Pirkanmaan hyvinvointialueelta ja Tampereen yliopistosta.
Vaikuttavat käytännöt arkeen
Palkittu tutkimus kokoaa laajasti yhteen tähänastisen tutkimusnäytön sairaalassa käytettävien hoitotyön interventioiden vaikuttavuudesta ja tarjoaa tietoa, jota voidaan hyödyntää suoraan hoitotyön kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa. Artikkeli on myös läpäissyt tiukan vertaisarvioinnin sekä täyttää korkeat tieteelliset laatukriteerit.
− Vahvinta tieteellistä näyttöä on esimerkiksi painehaavojen ehkäisystä ja potilaan voinnin varhaisten muutosten tunnistamisesta. Ne ovat vaikuttavia käytäntöjä ja niiden tulisi olla kattavasti käytössä hoitotyön arjessa.
− Samoin potilaan ohjaus hoitotyössä on tutkimusten mukaan usein vaikuttavaa. Ohjauksella ja koulutuksella saadaan vähennettyä potilaan ahdistus- ja masennusoireilua ja kipua sekä sairaalahoidon kestoa ja vakavia vaaratapahtumia. Tutkimusnäyttöä tulee myös edelleen vahvistaa, Mattila sanoo.
Valinnassa painotettiin laatua ja vaikuttavuutta
Artikkeli on julkaistu arvostetussa kansainvälisessä Journal of Clinical Nursing -lehdessä.
Ehdotuksia Pirhan parhaaksi tieteelliseksi julkaisuksi haettiin kesällä. Ehdottaa voi julkaisua, jossa Pirhassa työskentelevä henkilö on ollut artikkelin ensimmäinen tai viimeinen kirjoittaja.
Valinnan teki asiantuntijaraati, johon kuului tutkimuksen ja kehittämisen johtoa ja asiantuntijoita Pirkanmaan hyvinvointialueelta. Valinnassa painotettiin erityisesti julkaisun merkitystä Pirhalle, vaikuttavuutta, uutuusarvoa ja tieteellistä laatua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mattila ElinaSairaalapalvelut, hoitotyön johtajaPuh:050 313 0373elina.mattila@pirha.fi
Kristiansson KatiTutkimus- ja kehitysjohtajaPuh:044 473 9576kati.kristiansson@pirha.fi
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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