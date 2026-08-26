Pirhan vuoden paras tieteellinen julkaisu vahvistaa hoitotyön vaikuttavuutta

Pirkanmaan hyvinvointialueen Tutkimuksen päivässä 27. elokuuta palkittiin Pirhan viime vuoden paras tieteellinen julkaisu. Voittajaksi valittiin hoitotyön vaikuttavuustutkimus, jonka ensimmäisenä kirjoittajana toimi sairaalapalvelujen hoitotyön johtaja, dosentti Elina Mattila.

Mattilan lisäksi julkaisun kirjoittajia ovat ylihoitajat Paula Heikkilä ja Eeva Harju, arviointiylihoitaja Tiina Kortteisto, professori Marja Kaunonen, yliopisto-opettaja Minna Sorsa ja professori Elina Haavisto Pirkanmaan hyvinvointialueelta ja Tampereen yliopistosta.

Vaikuttavat käytännöt arkeen

Palkittu tutkimus kokoaa laajasti yhteen tähänastisen tutkimusnäytön sairaalassa käytettävien hoitotyön interventioiden vaikuttavuudesta ja tarjoaa tietoa, jota voidaan hyödyntää suoraan hoitotyön kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa. Artikkeli on myös läpäissyt tiukan vertaisarvioinnin sekä täyttää korkeat tieteelliset laatukriteerit.

− Vahvinta tieteellistä näyttöä on esimerkiksi painehaavojen ehkäisystä ja potilaan voinnin varhaisten muutosten tunnistamisesta. Ne ovat vaikuttavia käytäntöjä ja niiden tulisi olla kattavasti käytössä hoitotyön arjessa.

− Samoin potilaan ohjaus hoitotyössä on tutkimusten mukaan usein vaikuttavaa. Ohjauksella ja koulutuksella saadaan vähennettyä potilaan ahdistus- ja masennusoireilua ja kipua sekä sairaalahoidon kestoa ja vakavia vaaratapahtumia. Tutkimusnäyttöä tulee myös edelleen vahvistaa, Mattila sanoo.

Valinnassa painotettiin laatua ja vaikuttavuutta

Artikkeli on julkaistu arvostetussa kansainvälisessä Journal of Clinical Nursing -lehdessä.

Ehdotuksia Pirhan parhaaksi tieteelliseksi julkaisuksi haettiin kesällä. Ehdottaa voi julkaisua, jossa Pirhassa työskentelevä henkilö on ollut artikkelin ensimmäinen tai viimeinen kirjoittaja.

Valinnan teki asiantuntijaraati, johon kuului tutkimuksen ja kehittämisen johtoa ja asiantuntijoita Pirkanmaan hyvinvointialueelta. Valinnassa painotettiin erityisesti julkaisun merkitystä Pirhalle, vaikuttavuutta, uutuusarvoa ja tieteellistä laatua.