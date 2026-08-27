Korjaus tiedotteeseen: Muinaistulien yö, venetsialaiset ja ilotulitteet Varsinais-Suomessa

Elokuun viimeisenä viikonloppuna vietetään jälleen kerran veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhlaa – venetsialaisia. ”Veden, tulen ja valon juhlan” perinteisiin kuuluu mm. lyhtyjen ja nuotioiden polttaminen sekä ilotulitukset.

Pelastuslaitoksella tehdyn päätöksen mukaan yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen ilotulitteiden käyttö yksityistilaisuuksissa on mahdollista ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Päätös on voimassa 29.8.2026 klo 18.00–0.00.

Ilotulitteiden ampuminen on sallittua taajama-alueiden ulkopuolella ilman ilmoitusta seuraavin edellytyksin:

Ilotulitteita ei saa käyttää asemakaavoitetuilla asutusalueilla eikä rakennusten läheisyydessä.

Ilotulitteiden käyttöön vaaditaan maanomistajan lupa.

Ilmatieteenlaitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty.

ilotulitteita ei saa käyttää, jos alueella on voimassa ilmatieteenlaitoksen määrittelemä myrskytuulen varoitus.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että ilotulitteita on aina käytettävä siten, että niiden käytöstä ei aiheudu henkilö- tai omaisuusvahingon vaaraa.