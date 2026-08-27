Korjaus tiedotteeseen: Muinaistulien yö, venetsialaiset ja ilotulitteet Varsinais-Suomessa
27.8.2026 13:14:45 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Korjaus aikaisempaan tiedotteeseen, jossa päivämäärät olivat virheellisiä.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna vietetään vuosittaisia venetsialaisia, jonka perinteisiin kuuluu lyhtyjen polttaminen sekä ilotulitukset. Ilotulitteita on käytettävä siten, että niiden käytöstä ei aiheudu henkilö- tai omaisuusvahingon vaaraa.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna vietetään jälleen kerran veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhlaa – venetsialaisia. ”Veden, tulen ja valon juhlan” perinteisiin kuuluu mm. lyhtyjen ja nuotioiden polttaminen sekä ilotulitukset.
Pelastuslaitoksella tehdyn päätöksen mukaan yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen ilotulitteiden käyttö yksityistilaisuuksissa on mahdollista ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Päätös on voimassa 29.8.2026 klo 18.00–0.00.
Ilotulitteiden ampuminen on sallittua taajama-alueiden ulkopuolella ilman ilmoitusta seuraavin edellytyksin:
- Ilotulitteita ei saa käyttää asemakaavoitetuilla asutusalueilla eikä rakennusten läheisyydessä.
- Ilotulitteiden käyttöön vaaditaan maanomistajan lupa.
- Ilmatieteenlaitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty.
- ilotulitteita ei saa käyttää, jos alueella on voimassa ilmatieteenlaitoksen määrittelemä myrskytuulen varoitus.
Varsinais-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että ilotulitteita on aina käytettävä siten, että niiden käytöstä ei aiheudu henkilö- tai omaisuusvahingon vaaraa.
- Ilotulitteita ammuttaessa on aina käytettävä suojalaseja. Suojalasien käyttö ei ole vapaaehtoista, vaan se on laissa määrätty pakolliseksi. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.
- Lue aina ostamasi tuotteen mukana seuraavat käyttöohjeet hyvissä ajoin ennen käyttöä ja noudata niitä.
- Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka huolella niin, että käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle. Käytä ilotulitteita ainoastaan ulkona ja aukealla paikalla.
- Selvitä etukäteen huvilan osoite (tieyhteys) ja lataa viimeistään nyt puhelimeesi 112 Suomi -sovellus. Anna sovellukselle lupa käyttää sijaintiasi.
- Älä käytä ilotulitteita päihteiden vaikutuksen alaisena. Olet vastuussa hankkimiesi ilotulitteiden seurauksista tilastasi riippumatta. Älä myöskään luovuta ilotulitteita alaikäisille.
- Muista, että hätäraketti ei ole ilotulite. Hätäraketti käynnistää aina laajan etsintäoperaation.
- Huolehdi omalta osaltasi siitä, että et roskaa ympäristöäsi. Huomioi, että ilotulitteet voivat kyteä pitkään käytön jälkeen. Käyttöpaikalta on syytä kerätä käytetyt raketit, padat ja muut jäänteet roskiin kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä.
- Huomioi, että lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilyttämiselle:
- Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg. Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.
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Yhteyshenkilöt
Marko HottinenpelastuspäällikköEgentliga Finlands räddningsverkPuh:+358 50 328 9004marko.hottinen@varha.fi
Kuvat
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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