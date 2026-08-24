Mehiläinen Järvenpää muuttaa Asemakadulle – lisää terveyspalveluita ja hammashoitoa

– Järvenpään alueen kasvaessa myös tarve helposti saavutettaville terveyspalveluille lisääntyy. Asemakadulla asiakkaan hoitopolku sujuvoituu, kun entistä useampi palvelu löytyy saman katon alta. Uudet tilat tarjoavat meille myös erinomaiset puitteet kehittää palveluitamme, Mehiläinen Järvenpään yksikönjohtaja Nanna Tigerstedt iloitsee.

Palveluvalikoima kasvaa

Uusi lääkärikeskus kokoaa Asemakadulle laajan valikoiman yleis- ja erikoislääkäripalveluita, työterveyspalveluita, terapiapalveluita sekä suun terveyden palveluita.

– Rakennamme Järvenpäähän palvelukokonaisuutta, joka palvelee kasvavaa kaupunkia, lähikuntien asukkaita ja ammattilaisiamme. Uusien tilojen ansiosta voimme tarjota asiakkaille entistä monipuolisemmin erikoislääkäripalveluita ja terveydenhuollon ammattilaisten vastaanottoja, palvelupäällikkö Pirjo Nihtilä sanoo.

Uutena tarjontaan tulevat Hammas Mehiläisen suun terveyden palvelut kolmessa modernissa hammashuoneessa. Psykoterapiapalvelut siirtyvät Postikadulta Asemakadulle, ja fysioterapiapalveluita tarjotaan jatkossa sekä Asemakadulla että Sibeliuksenkadulla.

Magneettikuvaukset alkavat syyskuussa, rekrytoinnit käynnistyvät

Palvelut vahvistuvat jo ennen muuttoa, kun magneettirekka aloittaa Järvenpäässä syyskuussa. Tämä parantaa kuvantamispalveluiden saatavuutta ja täydentää lääkärikeskuksen natiivi- ja ultraäänikuvantamista.

– Laajentuminen vahvistaa Järvenpään palvelutarjontaa ja luo samalla uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon ammattilaisille. Rekrytoimme Järvenpäässä lisää ammatinharjoittajia, erikoislääkäreitä, hammaslääkäreitä ja suuhygienistejä rakentamaan palveluita kanssamme, Tigerstedt päättää.



Mehiläinen Järvenpään palvelut joulukuusta 2026 alkaen

Lääkärikeskus: Laaja valikoima yleis- ja erikoislääkäripalveluita

Laaja valikoima yleis- ja erikoislääkäripalveluita Hammas Mehiläinen: Kattavat suun terveyden palvelut

Kattavat suun terveyden palvelut Psykoterapia: Asiantuntevaa tukea mielenterveyden haasteisiin

Asiantuntevaa tukea mielenterveyden haasteisiin Fysioterapia: Monipuoliset fysioterapiapalvelut

Monipuoliset fysioterapiapalvelut Työelämäpalvelut: Kokonaisvaltaiset työterveyspalvelut yrityksille

Kokonaisvaltaiset työterveyspalvelut yrityksille Magneettirekka: Säännölliset magneettikuvaukset syyskuusta alkaen

Lisätietoja: