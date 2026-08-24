Mehiläinen Järvenpää muuttaa Asemakadulle – lisää terveyspalveluita ja hammashoitoa
27.8.2026 13:17:04 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Mehiläinen Järvenpää avaa joulukuussa 2026 uudet, lähes kaksinkertaiset tilat Asemakatu 4:ssä. Muutto tuo saman katon alle noin 40 vastaanottohuonetta, Hammas Mehiläisen palvelut sekä laajemman valikoiman terveyspalveluita alueen asukkaille ja yrityksille.
– Järvenpään alueen kasvaessa myös tarve helposti saavutettaville terveyspalveluille lisääntyy. Asemakadulla asiakkaan hoitopolku sujuvoituu, kun entistä useampi palvelu löytyy saman katon alta. Uudet tilat tarjoavat meille myös erinomaiset puitteet kehittää palveluitamme, Mehiläinen Järvenpään yksikönjohtaja Nanna Tigerstedt iloitsee.
Palveluvalikoima kasvaa
Uusi lääkärikeskus kokoaa Asemakadulle laajan valikoiman yleis- ja erikoislääkäripalveluita, työterveyspalveluita, terapiapalveluita sekä suun terveyden palveluita.
– Rakennamme Järvenpäähän palvelukokonaisuutta, joka palvelee kasvavaa kaupunkia, lähikuntien asukkaita ja ammattilaisiamme. Uusien tilojen ansiosta voimme tarjota asiakkaille entistä monipuolisemmin erikoislääkäripalveluita ja terveydenhuollon ammattilaisten vastaanottoja, palvelupäällikkö Pirjo Nihtilä sanoo.
Uutena tarjontaan tulevat Hammas Mehiläisen suun terveyden palvelut kolmessa modernissa hammashuoneessa. Psykoterapiapalvelut siirtyvät Postikadulta Asemakadulle, ja fysioterapiapalveluita tarjotaan jatkossa sekä Asemakadulla että Sibeliuksenkadulla.
Magneettikuvaukset alkavat syyskuussa, rekrytoinnit käynnistyvät
Palvelut vahvistuvat jo ennen muuttoa, kun magneettirekka aloittaa Järvenpäässä syyskuussa. Tämä parantaa kuvantamispalveluiden saatavuutta ja täydentää lääkärikeskuksen natiivi- ja ultraäänikuvantamista.
– Laajentuminen vahvistaa Järvenpään palvelutarjontaa ja luo samalla uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon ammattilaisille. Rekrytoimme Järvenpäässä lisää ammatinharjoittajia, erikoislääkäreitä, hammaslääkäreitä ja suuhygienistejä rakentamaan palveluita kanssamme, Tigerstedt päättää.
Mehiläinen Järvenpään palvelut joulukuusta 2026 alkaen
- Lääkärikeskus: Laaja valikoima yleis- ja erikoislääkäripalveluita
- Hammas Mehiläinen: Kattavat suun terveyden palvelut
- Psykoterapia: Asiantuntevaa tukea mielenterveyden haasteisiin
- Fysioterapia: Monipuoliset fysioterapiapalvelut
- Työelämäpalvelut: Kokonaisvaltaiset työterveyspalvelut yrityksille
- Magneettirekka: Säännölliset magneettikuvaukset syyskuusta alkaen
Lisätietoja:
- Nanna Tigerstedt, yksikönjohtaja, Mehiläinen Järvenpää
- Pirjo Nihtilä, palvelupäällikkö, Mehiläinen Järvenpää
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa, Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
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