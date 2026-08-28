Syksyn 2026 yhteishaku alkaa – Diakissa 670 aloituspaikkaa neljällä kampuksella ja verkossa
28.8.2026 08:00:41 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 31.8.–10.9.2026 klo 15.00.
Diakissa on haussa yhteensä 670 aloituspaikkaa sosiaali-, terveys- ja kirkon alan koulutuksissa. Haussa on AMK-koulutuksia Helsingissä, Oulussa, Porissa, Diak Itä-Suomessa sekä verkossa. Lisäksi haussa on mukana kaksi YAMK-koulutusta. Koulutukset alkavat keväällä 2027.
– Ajassa, joka haastaa meitä monin tavoin, on entistä tärkeämpää seistä ihmisen puolella. Diakista valmistuvat sosiaali-, terveys- ja kirkon alan ammattilaiset ovat ratkomassa arjen tärkeimpiä solmukohtia. Haluamme tehdä näiden alojen opiskelusta mahdollisimman saavutettavaa, minkä vuoksi tarjoamme laajasti joustavia monimuoto- ja verkkototeutuksia, sanoo toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.
Diakista valmistutaan kohtaamisen asiantuntijoiksi monenlaisiin rooleihin ja ympäristöihin. Diakista valmistuneilla on vahva asiantuntijuus, hyvät yhteistyötaidot, kyky toimia monikulttuurisissa ympäristöissä sekä valmiudet oman työn kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Diakista valmistuneet työllistyvät parhaiten Suomessa – yli 90 prosenttia löytää töitä vuoden sisällä valmistumisesta.
-
Helsinki (50 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
-
Oulu (40 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
-
Pori (40 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
-
Verkkokampus (120 aloituspaikkaa, verkkototeutus)
-
Helsinki (30 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
-
Oulu (25 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
-
Pori (25 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
-
Helsinki (50 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
Sairaanhoitaja (AMK), lähihoitajataustaisille
-
Diak Itä-Suomi (40 aloituspaikkaa, verkkopainotteinen monimuotototeutus)
-
Helsinki (50 aloituspaikkaa, verkkopainotteinen monimuotototeutus)
-
Oulu (40 aloituspaikkaa, verkkopainotteinen monimuotototeutus)
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
-
Helsinki (25 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
-
Helsinki (35 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
Vaikuttava ja monialainen johtaminen (YAMK)
-
Verkkokampus (50 aloituspaikkaa, verkkototeutus)
Moninaisten yhteisöjen ja palveluiden kehittäminen (YAMK)
-
Verkkokampus (50 aloituspaikkaa, verkkototeutus)
Valintakokeet ja todistusvalinta
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti AMK-valintakokeen ja todistusvalinnan perusteella.
Diakin sosiaali- ja terveysalan sekä kirkon alan AMK-tutkintoon johtavat koulutukset käyttävät ammattikorkeakoulujen yhteistä AMK-valintakoetta, josta voi lukea lisää Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Diak järjestää AMK-valintakokeen Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tutustu AMK-valintakoe-sivuun, mikäli valitset tekeväsi kokeen Diakissa.
Diakin lähihoitajataustaisille suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen valitaan uudet opiskelijat Diakin oman valintaopintojakson perusteella.
Suomenkielisissä sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa 40 % opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla.
YAMK-koulutusten opiskelijavalinnat tehdään valintaopintojakson perusteella. Lue lisää YAMK-koulutusten opiskelijavalinnasta.
Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.10.2026. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 19.11.2026.
Diakin hakijapalvelut palvelee hakijoita
Diakin hakijapalvelut tavoittaa joko sähköpostitse: hakijapalvelut@diak.fi tai puhelimitse: 0400 725 384 (puhelinpalvelu pääsääntöisesti auki maanantaina ja keskiviikkona 12–14).
Lisätietoa
Katso koulutustemme tiedot ja hakuohjeet hakijan sivuilta.
Lue lisää kampuksistamme.
Lue opiskelijoidemme tarinoita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eveliina Linnamarkkinoinnin asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:+358 50 350 9151eveliina.linna@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Syksyn 2026 yhteishaku alkaa – Diak Itä-Suomen kampuksella 40 aloituspaikkaa sairaanhoitajakoulutukseen28.8.2026 08:05:30 EEST | Tiedote
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 31.8.–10.9.2026 klo 15.00.
Syksyn 2026 yhteishaku alkaa – Diakin Porin kampuksella 65 aloituspaikkaa sosiaali- ja kirkon alan AMK-koulutuksiin28.8.2026 08:03:40 EEST | Tiedote
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 31.8.–10.9.2026 klo 15.00.
Syksyn 2026 yhteishaku alkaa – Diakin Oulun kampuksella 105 aloituspaikkaa sosiaali-, terveys- ja kirkon alan AMK-koulutuksiin28.8.2026 08:02:28 EEST | Tiedote
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 31.8.–10.9.2026 klo 15.00.
Diak vahvistaa Suomen asemaa terveysinnovaatioiden eurooppalaisessa kehitystyössä19.8.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) osallistuu uuteen eurooppalaiseen THRIVE-hankkeeseen, jonka tavoitteena on rakentaa uudenlainen validointimalli terveysinnovaatioiden toimivuuden ja markkinakelpoisuuden arviointiin.
Uusi Advisory Board vahvistaa Diakin ennakointikykyä11.8.2026 14:30:00 EEST | Tiedote
Diak on nimittänyt uuden Advisory Boardin kaksivuotiskaudelle 2026–2028. Syksyllä työnsä aloittava monimuotoinen asiantuntijaryhmä tulee toimimaan korkeakoulun johdon strategisena kumppanina, sparraajana ja haastajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme