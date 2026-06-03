Kymenlaakson Sähköverkko vahvistaa sähköverkkoa Loviisan Kuninkaantien ABC-aseman suurteholatausasemaa varten

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag laajentaa suurteholatausasemaansa Kuninkaantien ABC.llä Loviisassa. Laajennusten jälkeen kohde on Kymenlaakson Sähköverkon toiminta-alueen tehokkain latauskenttä.

Laajennetun latausaseman kokonaisteho on valmistuessaan 2,4 MW, mikä vaatii alueen sähköverkon vahvistamista, kertoo Kymenlaakson Sähköverkon rakennuttamisvastaava Tom Linden. Verkon saneeraustyöt ovat jo olleet käynnissä kesän ajan ja 12.8.2026 otettiin käyttöön ensimmäinen vaihe, 1 MW teho. Verkon vahvistamisen rakennustyöt ovat nyt loppuvaiheessa, ja koko 2,4 MW liittymäteho saadaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Verkon saneerauksen yhteydessä on asennettu neljä uutta puistomuuntamoa, jotka korvaavat alueen aiempia pylväsmuuntamoita. Verkon vahvistamiseen liittyvää maakaapelointia tehdään Vanhassakylässä noin neljä kilometriä ja Sikilässä noin kaksi kilometriä. Vanhoja ilmajohtoja puretaan yhteensä neljä kilometriä.

Hankkeen urakoitsijana toimii Elvera Oy.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuonna 2026 noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.