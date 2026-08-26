Uudenmaan elinvoimakeskus

Mankin risteyssillan korjaustyöt alkavat Kehä III:lla Espoon Kauklahdessa

27.8.2026 13:38:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Mankin risteyssillan välitukien korjaustyöt aloitetaan elokuun lopussa ja ne valmistuvat lokakuun aikana.

Silta maantien yli, taustalla metsä ja kulkevia autoja.
Mankin risteyssilta.

Korjaustöiden aikana Kehä III:n liikenne sillan alapuolella kulkee yhtä ajokaistaa pitkin molempiin suuntiin. Työmaan kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Sillan ylittävään liikenteeseen työt eivät vaikuta.

Korjaustyön rakennuttaja toimii Elinvoimakeskus. Urakoitsijana toimii Oteran Oy ja urakan valvonnasta vastaa WSP Finland Oy.

Avainsanat

siltatyöespookauklahtikehä 3

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Timo Repo, Elinvoimakeskus, puh 040 041 5109
Työpäällikkö Timo Aaltonen, Oteran Oy, puh. 050 535 2986
Rakennuttajakonsultti Simo Kettunen, WSP Finland Oy, puh. 040 502 3147

Kuvat

Silta maantien yli, taustalla metsä ja kulkevia autoja.
Mankin risteyssilta.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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