Mankin risteyssillan korjaustyöt alkavat Kehä III:lla Espoon Kauklahdessa
27.8.2026 13:38:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Mankin risteyssillan välitukien korjaustyöt aloitetaan elokuun lopussa ja ne valmistuvat lokakuun aikana.
Korjaustöiden aikana Kehä III:n liikenne sillan alapuolella kulkee yhtä ajokaistaa pitkin molempiin suuntiin. Työmaan kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Sillan ylittävään liikenteeseen työt eivät vaikuta.
Korjaustyön rakennuttaja toimii Elinvoimakeskus. Urakoitsijana toimii Oteran Oy ja urakan valvonnasta vastaa WSP Finland Oy.
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Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Repo, Elinvoimakeskus, puh 040 041 5109
Työpäällikkö Timo Aaltonen, Oteran Oy, puh. 050 535 2986
Rakennuttajakonsultti Simo Kettunen, WSP Finland Oy, puh. 040 502 3147
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Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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