Hyrkkö ja Diarra ottaisivat mallia New Yorkista: Vanhempien vapaailta myös Espooseen ja Helsinkiin

— Vanhempien vapaaillan ansiosta perheet, joilla ei välttämättä ole tukiverkkoja tai muuten mahdollisuutta lastenhoitoapuun, saisivat aikaa levolle ja latautumiselle, asioiden hoitamiselle tai vaikkapa treffeille. New Yorkissa kaupunki järjestää puistoissa ohjattua ja turvallista toimintaa mukaan ilmoittautuville lapsille. Tämä olisi mahdollista myös Suomessa, sanoo Hyrkkö.



Aloitteen taustalla on halu tukea vanhempien jaksamista ja perheiden hyvinvointia.



— Suomalaiset vanhemmat ovat maailman uupuneimpien joukossa. Yksi vapaailta ei tätä asiaa ratkaise, mutta se voi tuoda arkeen valtavasti helpotusta, iloa ja riemua, sanoo Diarra.



Hyrkkö teki asiasta valtuustoaloitteen Espoossa maanantaina ja Diarra Helsingissä keskiviikkona.



— Vanhempien vapaailta olisi hyvä kohdentaa erityisesti perheille, joilla ei ole tukiverkkoja tai mahdollisuutta saada apua lastenhoitoon. Esimerkiksi yksinhuoltajat voisivat saada etusijan ilmoittautumisessa, sanoo Hyrkkö.



Kyse voisi parhaimmillaan olla paljon muustakin kuin yhdestä vapaaillasta.



— Vanhempien vapaaillan ympärille voisi syntyä myös uutta kaupunkikulttuuria ja yritystoimintaa, sanoo Diarra.