Hyrkkö ja Diarra ottaisivat mallia New Yorkista: Vanhempien vapaailta myös Espooseen ja Helsinkiin
27.8.2026 13:37:28 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustajat sekä Espoon ja Helsingin kaupunginvaltuutetut Saara Hyrkkö ja Fatim Diarra ehdottavat pilotoitavaksi ”vanhempien vapaailtaa”. Idea on peräisin New Yorkista, missä on toteutettu pormestari Zohran Mamdanin johdolla Parents’ night out.
— Vanhempien vapaaillan ansiosta perheet, joilla ei välttämättä ole tukiverkkoja tai muuten mahdollisuutta lastenhoitoapuun, saisivat aikaa levolle ja latautumiselle, asioiden hoitamiselle tai vaikkapa treffeille. New Yorkissa kaupunki järjestää puistoissa ohjattua ja turvallista toimintaa mukaan ilmoittautuville lapsille. Tämä olisi mahdollista myös Suomessa, sanoo Hyrkkö.
Aloitteen taustalla on halu tukea vanhempien jaksamista ja perheiden hyvinvointia.
— Suomalaiset vanhemmat ovat maailman uupuneimpien joukossa. Yksi vapaailta ei tätä asiaa ratkaise, mutta se voi tuoda arkeen valtavasti helpotusta, iloa ja riemua, sanoo Diarra.
Hyrkkö teki asiasta valtuustoaloitteen Espoossa maanantaina ja Diarra Helsingissä keskiviikkona.
— Vanhempien vapaailta olisi hyvä kohdentaa erityisesti perheille, joilla ei ole tukiverkkoja tai mahdollisuutta saada apua lastenhoitoon. Esimerkiksi yksinhuoltajat voisivat saada etusijan ilmoittautumisessa, sanoo Hyrkkö.
Kyse voisi parhaimmillaan olla paljon muustakin kuin yhdestä vapaaillasta.
— Vanhempien vapaaillan ympärille voisi syntyä myös uutta kaupunkikulttuuria ja yritystoimintaa, sanoo Diarra.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Fatim DiarraKansanedustajaPuh:09 432 3132fatim.diarra@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Hyrkkö: Mopo keulii nyt molemmilla laidoilla26.8.2026 16:41:55 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö moittii kokoomuksen ja vasemmiston talouspoliittisia avauksia. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo on ilmoittanut kokoomuksen tavoittelevan ensi vaalikaudella kahdeksan miljardin euron menoleikkauksia. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela puolestaan esitteli yli yhdeksän miljardin euron edestä veronkorotuksia.
Virta ja Tynkkynen tiukkoina: Suomi tarvitsee ympäristöpolitiikan suunnanmuutoksen – ympäristöturvallisuus on erottamaton osa kokonaisturvallisuutta26.8.2026 09:27:22 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen paaluttavat vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella tiukkoja luonto- ja ilmastolinjoja. Virran mukaan ympäristökriisin muodostamat uhat on tuotava osaksi kokonaisturvallisuuden tilannekuvaa ja päätöksentekoa. Tynkkynen taas kannustaa SDP:tä olemaan yhteydessä, jos puolue kaipaa tukea ympäristölinjojensa vahvistamisessa.
Vihreiden Hyrkkö ja Hopsu: Köyhyys ei saa määrittää lasten ja nuorten tulevaisuutta – Vihreät esittää ratkaisupakettia25.8.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Saara Hyrkkö ja Inka Hopsu vaativat eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että Suomi sitoutuu poistamaan lapsiperheköyhyyden vuoteen 2035 mennessä. Kansanedustajat kritisoivat voimakkaasti hallituksen politiikkaa, jolla yli 26 000 lasta on työnnetty köyhyyteen ja esittävät keinopaketin, jolla suunta voidaan kääntää.
Vihreiden Hanna Holopainen: Hallitus leikkaa kohtaamisen välineet puhevammaisilta25.8.2026 09:37:11 EEST | Tiedote
Hallituksen elokuussa hyväksymässä asetuksessa STEA-avustusten painopisteeksi on kirjattu konkreettinen, kohtaava asiakastyö. Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen huomauttaa, että ensimmäiset konkreettiset seuraukset ovat päinvastaisia kuin sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) on luvannut. Hallituksen linjaus lakkauttaisi Kehitysvammaliiton yleisavustuksen lähes kokonaan, ja mukana katoaisivat välineet, joiden varassa puhevammaiset ihmiset ylipäätään kohtaavat toisiaan.
Vihreiden Hanna Holopainen vaatii hallitukselta tukitoimia afrikkalaisesta sikarutosta johtuviin taloudellisiin menetyksiin – “Kaakkois-Suomi on saanut kärsiä jo tarpeeksi”24.8.2026 16:14:58 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen vaatii Kaakkois-Suomen alueen toimijoille korvauksia afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Taudin leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset aiheuttavat sekä välittömiä että pitkäkestoisia taloudellisia menetyksiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme