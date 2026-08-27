S-Pankki jo yhdeksättä vuotta peräkkäin pankkialan arvostetuin brändi

S-Pankki jatkaa jo yhdeksättä vuotta putkeen pankkialan arvostetuimpana brändinä. Tutkimuksen mittarina toimiva arvostusindeksi oli S-Pankin osalta jatkanut nousuaan aiempiin vuosiin verrattuna. Myös tutkimuksessa mitatut asiakastyytyväisyysindeksi ja suositteluhalukkuus (NPS) olivat nousseet edelleen viime vuoden lukemista.

- Olemme valtavan iloisia siitä, että suomalaiset arvioivat meidät jälleen pankkialan arvostetuimmaksi brändiksi. Tulos kertoo vahvasta luottamuksesta S-pankkia kohtaan ja siitä, että strategiset valintamme, kuten panostukset asiakaslähtöisyyteen ja digitaaliseen kehitykseen, ovat vahvistaneet asemaamme asiakkaiden arjessa. Jatkamme määrätietoista työtä luodaksemme asiakkaillemme entistä enemmän arvoa, helppoutta ja hyötyä myös tulevaisuudessa, S-Pankin Asiakkuudet ja brändi -yksikön johtaja Anni Hiekkanen sanoo.

S-Pankki paransi tulostaan myös brändin houkuttelevuuden sekä siihen liitettävien positiivisten tunteiden osalta, ja johtaa sijoituksillaan kirkkaasti pankki- ja rahoitusalan listojen kärjessä.

- Upea sijoituksemme tutkimuksessa kertoo siitä, että brändimme arvostus ja houkuttelevuus ovat selvästi entisestään parantuneet. Kotimaisena pankkina tunnemme suomalaiset ja ymmärrämme suomalaista kuluttajaa ja sen tarpeita. Tulosten perusteella myös asiakkaamme ovat kanssamme samaa mieltä, S-Pankin markkinointijohtaja Kati Saarela sanoo.

Brändien arvostus 2026 -tutkimuksessa selvitettiin 693 brändin arvostus suomalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin huhti-kesäkuussa 2026 ja sen kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti.