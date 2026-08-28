Syksyn 2026 yhteishaku alkaa – Diakin Oulun kampuksella 105 aloituspaikkaa sosiaali-, terveys- ja kirkon alan AMK-koulutuksiin

Diakissa on haussa yhteensä 670 aloituspaikkaa sosiaali-, terveys- ja kirkon alan koulutuksissa. Haussa on AMK-koulutuksia Helsingissä, Oulussa, Porissa, Diak Itä-Suomessa sekä verkossa. Lisäksi haussa on mukana kaksi YAMK-koulutusta. Oulun kampuksella on haussa sosionomi (AMK) ja sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutukset sekä sairaanhoitaja (AMK), lähihoitajataustaisille -koulutus. Koulutukset alkavat keväällä 2027.

– Ajassa, joka haastaa meitä monin tavoin, on entistä tärkeämpää seistä ihmisen puolella. Diakista valmistuvat sosiaali-, terveys- ja kirkon alan ammattilaiset ovat ratkomassa arjen tärkeimpiä solmukohtia. Haluamme tehdä näiden alojen opiskelusta mahdollisimman saavutettavaa, minkä vuoksi tarjoamme laajasti joustavia monimuoto- ja verkkototeutuksia, sanoo toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.

Diakista valmistutaan kohtaamisen asiantuntijoiksi monenlaisiin rooleihin ja ympäristöihin. Diakista valmistuneilla on vahva asiantuntijuus, hyvät yhteistyötaidot, kyky toimia monikulttuurisissa ympäristöissä sekä valmiudet oman työn kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Diakista valmistuneet työllistyvät parhaiten Suomessa – yli 90 prosenttia löytää töitä vuoden sisällä valmistumisesta.

Sosionomi (AMK)

Helsinki (50 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)

Oulu (40 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)

Pori (40 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)

Verkkokampus (120 aloituspaikkaa, verkkototeutus)

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Helsinki (30 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)

Oulu (25 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)

Pori (25 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)

Sairaanhoitaja (AMK)

Helsinki (50 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)

Sairaanhoitaja (AMK), lähihoitajataustaisille

Diak Itä-Suomi (40 aloituspaikkaa, verkkopainotteinen monimuotototeutus)

Helsinki (50 aloituspaikkaa, verkkopainotteinen monimuotototeutus)

Oulu (40 aloituspaikkaa, verkkopainotteinen monimuotototeutus)

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Helsinki (25 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)

Terveydenhoitaja (AMK)

Helsinki (35 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)

Vaikuttava ja monialainen johtaminen (YAMK)

Verkkokampus (50 aloituspaikkaa, verkkototeutus)

Moninaisten yhteisöjen ja palveluiden kehittäminen (YAMK)

Verkkokampus (50 aloituspaikkaa, verkkototeutus)

Valintakokeet ja todistusvalinta

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti AMK-valintakokeen ja todistusvalinnan perusteella.

Diakin sosiaali- ja terveysalan sekä kirkon alan AMK-tutkintoon johtavat koulutukset käyttävät ammattikorkeakoulujen yhteistä AMK-valintakoetta, josta voi lukea lisää Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Diak järjestää AMK-valintakokeen Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tutustu AMK-valintakoe-sivuun, mikäli valitset tekeväsi kokeen Diakissa.

Diakin lähihoitajataustaisille suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen valitaan uudet opiskelijat Diakin oman valintaopintojakson perusteella.

Suomenkielisissä sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa 40 % opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla.

YAMK-koulutusten opiskelijavalinnat tehdään valintaopintojakson perusteella. Lue lisää YAMK-koulutusten opiskelijavalinnasta.

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.10.2026. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 19.11.2026.

Diakin hakijapalvelut palvelee hakijoita

Diakin hakijapalvelut tavoittaa joko sähköpostitse: hakijapalvelut@diak.fi tai puhelimitse: 0400 725 384 (puhelinpalvelu pääsääntöisesti auki maanantaina ja keskiviikkona 12–14).

Lisätietoa

Katso koulutustemme tiedot ja hakuohjeet hakijan sivuilta.

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