Yksi maailmanhistorian kuuluisimmista arkeologisista löydöistä herää eloon Helsingissä

Harva arkeologinen löytö on tullut yhtä tunnetuksi kuin Tutankhamonin hauta. Brittiläinen arkeologi Howard Carter löysi lähes koskemattoman haudan Egyptin Kuninkaiden laaksosta vuonna 1922. Löydöstä on kulunut jo yli sata vuotta, mutta nuorena kuolleen faaraon elämä, kuolema ja hautaa ympäröivät mysteerit kiehtovat edelleen ihmisiä ympäri maailmaa ja näkyvät vahvasti myös populaarikulttuurissa.

Ennen Suomea Tutankhamun – The Immersive Exhibition on kiertänyt 20 maassa. Kansainvälinen kiertonäyttely on ollut esillä myös Gizassa Grand Egyptian Museumissa, jonka kokoelmiin kuuluu maailman merkittävin Tutankhamonin esineistö. Näyttelyllä on myös Grand Egyptian Museumin virallinen tuki.

Suomeen näyttelyn tuo Fullsteam Agency, joka vastasi myös kesällä 2026 samassa tapahtumapaikassa järjestetystä LEGO® Jurassic World: The Exhibitionista.

Näyttelykokemus rakentuu useista erilaisista osioista. Historialliset sisällöt ja tarkasti toteutetut jäljennökset johdattavat Tutankhamonin aikaan ja muinaisen Egyptin kulttuuriin, minkä lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kolme erillistä digitaalista kokemusta: immersiivinen 360 asteen audiovisuaalinen elämys, muinaisegyptiläiseen tuonpuoleiseen vievä VR-kokemus sekä interaktiivinen metaverse, jossa kävijä pääsee liikkumaan vuoden 1922 Kuninkaiden laaksossa.

Tutankhamun – The Immersive Exhibitionin näyttelypäällikkö Jimi Rantanen nostaa yhdeksi näyttelyn kiinnostavimmista puolista modernin teknologian roolin osana historiallista aihetta.

”Kokonaisuus on visuaalisesti vaikuttava ja uusi teknologia on yllättävän suuressa roolissa. Erityisesti interaktiivinen metaverse voi olla monelle täysin uusi kokemus: virtuaalimaailmaa ei vain katsota, vaan siellä saa liikkua ja toimia. Värikäs aikamatka 3 400 vuoden taakse tarjoaa hyvän vastapainon Suomen pimeälle syksylle”, Rantanen kertoo.

Näyttelyn on kuratoinut muinaiseen Egyptiin erikoistunut historioitsija ja toimittaja Nacho Ares yhteistyössä egyptologien ja historioitsijoiden kanssa. Näyttelyssä nähtävät tarkat jäljennökset on valmistettu Egyptissä alkuperäisten esineiden pohjalta.

Kokemuksen audiovisuaalinen toteutus on palkittu kolmella kansainvälisellä Telly Award -palkinnolla. Tunnustusta näyttely on saanut erityisesti innovatiivisesta tavastaan hyödyntää uusia audiovisuaalisia formaatteja.

Tutankhamun – The Immersive Exhibition saapuu nyt ensimmäistä kertaa Suomeen vain 15 viikon ajaksi. Se on koettavissa Helsingin Malmin jäähallissa 10. lokakuuta 2026–24. tammikuuta 2027.

Tutankhamun – The Immersive Exhibition

10.10.2026–24.1.2027

Malmin jäähalli, Helsinki

Talttakuja 6, 00700 Helsinki

Liput:

Ma–to: aikuiset 22,90 €, lapset 16,90 €, alennusryhmät 18,90 €

Pe–su: aikuiset 26,90 €, lapset 20,90 €, alennusryhmät 22,90 €

Perheliput alkaen 74,90 €

Hintoihin lisätään Lippu.fi:n tilausmaksu (alk. 1,50 € + 0,65 % tilauksesta).

Liput tulevat myyntiin maanantaina 7. syyskuuta 2026 klo 9.00 osoitteessa Lippu.fi.