Kesäkausi päättyy vaihtelevassa säässä – lämpötila voi nousta paikoin 20 asteeseen

Ilmatieteen laitoksen 27. elokuuta tekemän ennusteen mukaan sää on elokuun viimeisenä viikonloppuna vaihtelevaa. Viikonloppuna vietetään muun muassa veneily- ja mökkikauden päätösjuhlaa venetsialaisia sekä Suomen luonnon päivää.

Vielä perjantaina sää on laajalti aurinkoista, mutta lauantaina pilvisyys lisääntyy lännessä sadealueen lähestyessä Suomea. Sadealue saapuu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä länsirannikolle ja Lappiin, mutta suuressa osassa maata lauantai-ilta ja -yö ovat vielä poutaisia.

Myös tuuli voi yltyä voimakkaaksi lauantaina: venetsialaisten aikaan läntisillä merialueilla ja Etelä-Suomen maa-alueilla tuuli voi yltyä vaarallisen voimakkaaksi. Lisäksi lännessä on voimassa maastopalovaroitus, mikä pitää ottaa huomioon avotulta sytytettäessä.

"Mahdolliset ilotulitteet voivat aiheuttaa maastopaloja, jotka leviävät tuulessa nopeasti. Sade voi kastella maastoa lännessä, mutta maastopalovaroitus pitää tarkistaa aina ennen avotulen sytyttämistä", muistuttaa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eero Hallavo.

Perjantaina ja lauantaina lämpötila on koko maassa 16–20 astetta, eli hieman ajankohdan tavanomaisia lukemia korkeampi.

Sunnuntai aloittaa epävakaisemman jakson säässä

Sunnuntaina iltapäivällä etelästä nousee näillä näkymin pienialainen matalapaine, joka aloittaa epävakaisen jakson sateineen koko maassa. Sunnuntaina lämpötila laskee hieman lauantain lukemista.

"Ensi viikon alkupuolella etelänpuoleiset ilmavirtaukset nostavat lämpötilan hieman keskimääräistä korkeammalle, eli etelässä hieman yli 19 asteen ja pohjoisessa reiluun 16 asteeseen. Myös hallanriski laskee ensi viikolla huomattavasti", Hallavo sanoo.