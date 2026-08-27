Jyväskylän yliopisto on mukana merkittävässä EU Horizon Twinning -hankkeessa – tavoitteena rakentaa entisen Jugoslavian perinnön ympärille kansainvälinen osaamiskeskittymä.

Borderland memories of authoritarian pasts: Building an oral history hub for divided societies (BORDER ECHOES) -hanke vahvistaa Sloveniassa tehtävää muistitietotutkimusta ja tallennustyötä. Painotus on tutkimusaineistojen tallentamis- ja hallinnointivalmiuksien parantamisessa sekä pitkäjänteisessä institutionaalisessa kehittämisessä. Lisäksi hanke tuottaa uutta vertailevaa tutkimusta Euroopan itäisistä raja-alueista toisen maailmansodan jälkeisenä aikana.

Hanke on merkittävä edistysaskel entisen Jugoslavian ja samalla koko Balkanin alueen suullisen perinnön ja muistin tallentamiseksi ja saattamiseksi käyttökelpoiseen muotoon tulevia sukupolvia varten. Ennen kaikkea se edistää Slovenian integroitumista kansainväliseen suullisen perinnön tutkimuskenttään.

– Toistaiseksi hajallaan oleva muistitieto liittyy toiseen maailmansotaan, konflikteihin ja rauhaan palaamiseen sosialistisessa Jugoslaviassa ja laajemman Länsi-Balkanin alueella. Sloveniasta jäsennelty ja käyttökelpoinen tutkimusinfrastruktuuri puuttuu muistitiedon ympäriltä edelleen suurelta osin. Olemmekin ylpeitä voidessamme viedä muistitiedon tallentamiseen ja käyttöön liittyvää korkeatasoista osaamistamme maailmalle, taustoittaa Outi Fingerroos.

Hankkeen toinen vetäjä professori Pertti Ahonen on erikoistunut Euroopan lähihistoriaan, etenkin toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa.

Hanke mahdollistaa muistitietotutkimuksen lisäksi vertailevan historiantutkimuksen. Tavoitteena on, että jo ensimmäisen kolmen vuoden aikana myös tutkijat voivat vertailla entisen Jugoslavian muistia ja historiaa muihin eurooppalaisiin raja-alueisiin ja jakautuneisiin konteksteihin.

– Innolla odotamme hankkeen ja tutkimustyön aloitusta, iloitsee professori Pertti Ahonen.

Historian ja etnologian laitoksella hankkeen tutkijana aloittaa alkuvuodesta 2027 historioitsija ja muistitietotutkija Hannah Kaarina Yoken. Yoken on tehnyt akateemiset opintonsa Glasgow’n yliopistossa kansainvälisesti tunnetun muistitietotutkijan Lynn Abramsin oppilaana. Hän on tällä hetkellä myös Suomalaisten muistitietotutkijoiden yhdistyksen FOHN:in puheenjohtaja.

Hannah Kaarina Yoken aloittaa BORDER ECHOES -hankkeen tutkijana alkuvuodesta 2027.

Sloveniassa hankkeen koordinaatiosta vastaa Institute IRRIS for Research, Development and Strategies of Society, Culture and Environment. Hankkeen kansainvälinen ohjausryhmä koostuu muistitietotutkimuksen kansainvälisistä huippuosaajista ja -organisaatioista, mukaan lukien italialainen professori Alessandro Portelli ja International Oral History Association IOHA, jonka varapresidenttinä ja hallituksen jäsenenä Fingerroos on toiminut.

Horizon Europe Twinning -projektit ovat konsortiomuotoisia EU-hankkeita, joiden tavoitteena on vahvistaa EU:n widening-maiden eli vähemmän tutkimusintensiivisten alueiden tutkimuskykyä ja -laatua strategisten kumppanuuksien avulla. Kumppaniorganisaatiot määritellään hakuehdoissa johtaviksi EU-tason tutkimuslaitoksiksi.

– SKS:n kanssa olemme jo käärineet hihamme ollaksemme ihan oikeasti tämän kumppanuuden arvoisia tekijöitä, toteaa Fingerroos lopuksi.