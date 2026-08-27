Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pelastustoimi pyytää palautetta vuosille 2027–2030 suunnitelluista palveluistaan

Päijät-Hämeen pelastustoimen palvelutasopäätös määrittää, mitä pelastustoimen palveluja Päijät-Hämeessä tuotetaan, miten ne järjestetään ja millaiselle tasolle palvelut asetetaan. Palvelun tuottavat käytännössä Päijät-Hämeen pelastuslaitos sekä alueen sopimuspalokunnat ja järvipelastajat.

– Palvelutasopäätöksessä huomioidaan kansalliset ja alueelliset riskit, toimintaympäristön muutokset, toiminnan tavoitteet sekä resurssit, Päijät-Hämeen pelastusjohtaja Mira Leinonen sanoo.

Päijät-Hämeen erityispiirteitä alueena ovat mm. väestön voimakas ikääntyminen, hajautunut yhdyskuntarakenne, erilaiset rakennushankkeet ja uudet teknologiat sekä onnettomuuksien kirjo arjen tulipaloista harvinaisiin suuronnettomuuksiin.

– Palvelut ja voimavarat tulee mitoittaa riskiperusteisesti niin, että pystymme vastaamaan sekä päivittäisiin tehtäviin että laaja-alaisiin häiriötilanteisiin, Leinonen korostaa.

Pelastustoimen palveluista päätettäessä on huomioitava normaaliolojen lisäksi myös muuttunut turvallisuustilanne, yhteiskunnalliset häiriötilanteet ja valmiuslain mukaiset poikkeusolot.

Uudessa palvelutasopäätöksessä pelastustoiminnan osaamisen kehittämistä suunnataan tilanteisiin, jotka ovat harvinaisia, mutta voivat aiheuttaa suuria vahinkoja. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennusten sortumat, vaarallisten aineiden onnettomuudet sekä erilaiset laajat häiriötilanteet. Myös turvallisuusviestintää kohdennetaan aiempaa enemmän niihin ryhmiin ja alueisiin, joissa riskit ovat suurimmat, esimerkkinä ikäihmiset.

Pelastustoimen palvelutasosta Päijät-Hämeessä päättää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto. Valmisteluvastuu on pelastustoimen toimialalla. Palvelutasopäätös on ollut käsiteltävänä hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuden lautakunnalla, alueen kunnilla sekä Lupa- ja valvontavirastolla. Tästä se etenee asukastilaisuuden palautteiden jälkeen aluehallitukseen ja lopulta hyväksyttäväksi aluevaltuustoon. Uusi palvelutasopäätös tulee voimaan 1. tammikuuta 2027.

Keskustelutilaisuus alueen asukkaille 7. syyskuuta

Maanantaina 7. syyskuuta 2026 kello 17–19 järjestetään etäyhteyksin (Teams) Päijät-Hämeen asukkaille ja muille toimijoille pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2027–2030 info- ja keskustelutilaisuus.

Pelastusjohtaja Mira Leinonen ja kehittämispäällikkö Tomi Köykkä esittelevät valmisteilla olevan Päijät-Hämeen pelastustoimen palvelutasopäätöksen pääkohtia. Paikalla on myös muuta Päijät-Hämeen pelastustoimen johtoa. Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle, kysymyksille ja palautteelle.

Palvelutasopäätöksen luonnoksen ja osallistumislinkin Teams-tilaisuuteen löydät Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Osallistumien ei edellytä ilmoittautumista.

Lämpimästi tervetuloa!