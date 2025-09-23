Logian ja Meyer Turku suunnittelevat uutta logistiikkakeskusta Blue Industry Parkiin

Hanke on osa Meyer Turun logistiikan kokonaisvaltaista uudistamista. Uuden logistiikkakeskuksen tavoitteena on tehostaa varastointia ja jakelulogistiikkaa, parantaa materiaalivirtojen hallittavuutta ja näkyvyyttä sekä vahvistaa toimitusvarmuutta ja turvallisuutta telakka-alueella. Keskus toimii jatkossa tuotantoon tulevien materiaalivirtojen solmukohtana, jossa voidaan vastaanottaa, yhdistää ja tarvittaessa varastoida sekä Meyer Turun että tulevaisuudessa mahdollisesti myös yhteistyökumppaneiden materiaaleja.

“Suomessa rakennetaan maailman vaativimpiin kuuluvia laivoja, ja niiden ympärille rakentuva meriteollisuus on valtavan merkittävä kokonaisuus koko Suomelle. On upeaa päästä tekemään oma osuutemme tämän kasvun mahdollistamiseksi. Logianille tämä hanke on hieno esimerkki siitä, miten kiinteistökehityksellä ja toimivalla logistiikalla voidaan konkreettisesti tukea suomalaisen teollisuuden kasvua ja kilpailukykyä.” – Logianin toiminnoista vastaavan Mrec Investment Managementin partneri Elsi Luhtanen

"Maailman edistyksellisimpien risteilyalusten rakentaminen edellyttää sujuvaa ja ennakoitavaa toimitusketjua. Kehitämme logistiikkaamme pitkäjänteisesti tukemaan telakan kilpailukykyä ja tulevaisuuden tarpeita. Hanke on merkittävä askel kohti entistä integroidumpaa toimitusketjua, jossa materiaalivirtoja voidaan hallita kokonaisuutena yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. Tämä luo vahvaa perustaa telakan toiminnalle tulevaisuudessa”, sanoo Meyer Turun varatoimitusjohtaja Ville Saksi.