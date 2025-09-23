Logian ja Meyer Turku suunnittelevat uutta logistiikkakeskusta Blue Industry Parkiin
27.8.2026 15:04:30 EEST | Mrec Investment Management Oy | Tiedote
Logian ja Meyer Turku ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen noin 20 000 neliömetrin logistiikkakeskuksen toteuttamisesta Turun telakka-alueen läheisyyteen Blue Industry Parkiin. Meyer Turku toimii hankkeen päävuokralaisena. Tavoitteena on, että logistiikkakeskus otetaan käyttöön vuoden 2028 loppuun mennessä.
Hanke on osa Meyer Turun logistiikan kokonaisvaltaista uudistamista. Uuden logistiikkakeskuksen tavoitteena on tehostaa varastointia ja jakelulogistiikkaa, parantaa materiaalivirtojen hallittavuutta ja näkyvyyttä sekä vahvistaa toimitusvarmuutta ja turvallisuutta telakka-alueella. Keskus toimii jatkossa tuotantoon tulevien materiaalivirtojen solmukohtana, jossa voidaan vastaanottaa, yhdistää ja tarvittaessa varastoida sekä Meyer Turun että tulevaisuudessa mahdollisesti myös yhteistyökumppaneiden materiaaleja.
“Suomessa rakennetaan maailman vaativimpiin kuuluvia laivoja, ja niiden ympärille rakentuva meriteollisuus on valtavan merkittävä kokonaisuus koko Suomelle. On upeaa päästä tekemään oma osuutemme tämän kasvun mahdollistamiseksi. Logianille tämä hanke on hieno esimerkki siitä, miten kiinteistökehityksellä ja toimivalla logistiikalla voidaan konkreettisesti tukea suomalaisen teollisuuden kasvua ja kilpailukykyä.” – Logianin toiminnoista vastaavan Mrec Investment Managementin partneri Elsi Luhtanen
"Maailman edistyksellisimpien risteilyalusten rakentaminen edellyttää sujuvaa ja ennakoitavaa toimitusketjua. Kehitämme logistiikkaamme pitkäjänteisesti tukemaan telakan kilpailukykyä ja tulevaisuuden tarpeita. Hanke on merkittävä askel kohti entistä integroidumpaa toimitusketjua, jossa materiaalivirtoja voidaan hallita kokonaisuutena yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. Tämä luo vahvaa perustaa telakan toiminnalle tulevaisuudessa”, sanoo Meyer Turun varatoimitusjohtaja Ville Saksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elsi Luhtanen, partneriMrec Investment Management OyPuh:+358 50 541 8521elsi.luhtanen@mrecim.fi
Ville Saksi, varatoimitusjohtajaMeyer TurkuPuh:+358 40 823 2086ville.saksi@meyerturku.fi
Liitteet
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mrec Investment Management Oy
Logian yhteistyöhön Pohjola Rakennuksen kanssa Pirkkalan lentoaseman vieressä23.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Logian on käynnistänyt Pohjola Rakennuksen kanssa 35 000 m² kiinteistökehityshankkeen, joka mahdollistaa logistiikka-, liike-, toimisto- tai tuotantotilojen toteuttamisen Pirkkalan lentoaseman välittömään läheisyyteen. Sijainti tarjoaa yrityksille suoran pääsyn lentoliikenteeseen ja mahdollistaa nopeat sekä tehokkaat kuljetukset että henkilöliikenteen. Hanke tarjoaa tulevalle käyttäjälle poikkeuksellisen hyvän logistisen aseman Suomessa ja kansainvälisesti, yhteyksillä Euroopan pääkaupunkeihin ja tärkeimpiin logistiikkakeskuksiin.
Logian kehittää yhdessä NCC:n kanssa Pirkkalassa sijaitsevaa logistiikkatonttia27.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Logian kehittää Pirkkalan Vaaksakujalle logistiikka- ja varastointikeskusta, joka yhdistää liiketoiminnan tehokkuuden vastuulliseen rakentamiseen. Noin 20 000 kerrosneliön hanke toteutetaan yhteistyössä rakennusliike NCC:n kanssa.
Logian ja TKU-Rakennus Oy yhteistyöhön mittavan logistiikka- ja tuotantorakennuksen rakentamisessa Raisioon9.6.2025 10:15:45 EEST | Tiedote
Logian ja TKU-Rakennus Oy ovat sopineet kaupasta, jossa Logian ostaa TKU-Rakennus Oy:n kehittämän noin 15.000 m2:n logistiikka- ja tuotantorakennuksen Raision Leilimaan alueelta Turun ohikulkutien varresta. Ostettavan kohteen rakennustyöt lähtevät käyntiin välittömästi ja sen on tarkoitus valmistua kesän 2026 aikana. Tilat ovat kokonaisuudessaan vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella suurelle kansainväliselle sähkö- ja automaatioalan teollisuusyritykselle.
Logian ja YIT solmineet merkittävän yhteistyösopimuksen Tuusulan Sammonmäen kehityksestä8.5.2025 13:32:58 EEST | Tiedote
Tuusulan Sammonmäkeen, osana lentokentän pohjoispuolen Tuusulan Focus-alueen laajaa kehitystä, käynnistetään Logianin ja YIT Oyj:n kehityshanke, jossa toteutetaan laajuudeltaan 35 000 m2 tilat teollisuus- tai logistiikkayrityksille. YIT:n omistama alue sijaitsee strategisella paikalla Tuusulanväylän ja suunnitteilla olevan Kehä IV:n risteyksessä, vain noin 10 minuutin ajomatkan päässä Helsinki-Vantaan lentoasemasta ja noin 30 minuuttia Helsingin keskustasta.
Logian and YIT sign a significant partnership agreement8.5.2025 13:32:58 EEST | Press release
A development project by Logian and YIT Corporation has now been launched in Sammonmäki, Tuusula, as part of the extensive development of the Focus area on the northern side of the airport. The project includes 35,000 sqm of premises for industrial or logistics companies. The area owned by YIT is strategically located at the intersection of Tuusulanväylä and the planned Ring Road IV, just about 10 minutes by car from Helsinki Airport and around 30 minutes from central Helsinki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme